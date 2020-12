OnePlus Watch offiziell von CEO Pete Lau bestätigt

Nach monatelangen Gerüchten, dass die OnePlus Watch wieder in Planung sei, wurde sie nun offiziell von OnePlus-CEO Pete Lau selbst in einem Interview mit Input bestätigt.

Während das Unternehmen zuvor seine Pläne zur Veröffentlichung einer Smartwatch aufgegeben hatte, wurde die Gerüchteküche rund um die Markteinführung des OnePlus 8T von der Marke selbst mit einem getwitterten Teaser* wieder angeheizt, der ein skizzenhaftes Bild eines Wearables mit dem Zitat "What could have been but never will be. Sketches circa 2015", was sich auf das aufgegebene Produkt bezieht.

Leider verriet Lau in dem weitreichenden Interview weder, warum das Unternehmen wieder an einer Smartwatch arbeitet, noch irgendwelche besonderen Details darüber, was eine OnePlus Watch beinhalten würde, um sich von den heutigen Smartwatches abzuheben. Aber er erzählte Input, dass das Unternehmen mit Google zusammenarbeitet, um "zu versuchen, die Konnektivität zwischen dem Wear-OS-Ökosystem, Android TV und Android-Smartphones zu verbessern, um diese Möglichkeit für eine bessere Interoperabilität der Geräte über die Ökosysteme hinweg zu schaffen."

Das hört sich sehr danach an, als wolle man Apples Niveau der Kompatibilität erreichen - die nahtlose Übergabe von Informationen innerhalb seines Ökosystems, die es ermöglicht, dass Nachrichten, Anrufe/FaceTime und jetzt auch Audioverbindungen zwischen den Plattformen ausgetauscht werden können. Wir müssen abwarten, was sich aus dieser Partnerschaft entwickeln kann, aber eine so enge Zusammenarbeit lässt vermuten, dass es mit Googles Wear OS laufen wird.

Wenigstens wissen wir, dass sie wirklich in Arbeit ist

Das war's mit den neuen Informationen zur OnePlus Watch, doch nach dieser offiziellen Bestätigung folgen nun Gerüchte: Die Existenz der Smartwatch war im August durchgesickert*, und weitere unbestätigte Informationen deuteten auf ein rundes* Gehäusedesign hin. Zudem gab es ein weiteres Gerücht, das von einer OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition* sprach, vermutlich als Ergänzung zur OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

Aber wir erwarten, dass die Gerüchteküche schon bald brodeln wird, jetzt, da wir wissen, dass die OnePlus Watch offiziell in Arbeit ist - und hoffentlich wird das Unternehmen jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, mehr Details preisgeben.

Bleib auf dem Laufenden mit dem TechRadar Newsletter oder folge TechRadar Deutschland auf Facebook

* Link englischsprachig