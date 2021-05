Far Cry 6 Release-Datum verschoben auf irgendwann vor April 2022

Viele Spiele wurden im letzten Jahr verschoben, darunter auch einige Ubisoft-Titel wie Far Cry 6. Der nächste Teil des Open-World-Shooter-Franchises, der bereits im Februar dieses Jahres erscheinen sollte, hat immer noch kein genaues Veröffentlichungsdatum. Dank der jüngsten Finanzergebnisse von Ubisoft wissen wir, dass Far Cry 6 im April 2022 erscheinen soll.

In der Zwischenzeit werden andere Spiele wie Riders Republic, The Division: Heartland und Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine ebenfalls im April 2022 erscheinen. Ubisofts Singapur's kommender Seefahrertitel Skull and Bones wurde auf das folgende Geschäftsjahr verschoben und wird nach April 2022 aber vor April 2023 erscheinen.

Ubisoft verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr Rekordzahlen mit über 141 Millionen einzigartigen Spielern auf PC und Konsolen.

Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, sagte: "Unser FY22-Line-up wird das vielfältigste sein, das wir je hatten, mit ehrgeizigen Post-Launch-Plänen sowie Premium- und F2P-Neuerscheinungen. Unsere Finanzziele spiegeln diese Wachstumsinitiativen wider, die auf lange Sicht einen erheblichen Wert generieren sollen."

Einen tropischen Tyrannen stürzen

Far Cry 6 spielt den Schauspieler Giancarlo Esposito als Anton Castillo, einen Diktator, der die Insel Yara kontrolliert und seinen Sohn Diego großzieht. Das Gameplay ist ähnlich wie in den vergangenen Far Cry-Titeln. Der Spieler steuert eine Vielzahl von Waffen und Fahrzeugen und rekrutiert Freiheitskämpfer, die ihm helfen, das Regime zu stürzen.

Vielleicht erfahren wir schon bald mehr, denn Ubisoft hält seine E3 2021 Konferenz, Ubisoft Forward, am 12. Juni ab. In Anbetracht der Verzögerungen im letzten Jahr, scheint es vernünftig, dass Ubisoft Gameplay und andere Details zu Spielen wie Far Cry 6 zeigen wird, zusätzlich zu noch nicht enthüllten Titeln. Far Cry 6 wird für die Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erscheinen.