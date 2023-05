Die unangekündigten Beats Studio Buds Plus tauchen in Läden auf

Bislang hat sich Apple noch nicht zu den Beats Studio Buds Plus geäußert, aber sie wurden bereits in mindestens einem Laden in den USA gesichtet – das ist die beste Bestätigung ihrer Existenz, die du außerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekommen kannst.

Der Tech-Tippgeber Ben Geskin (via MacRumors) erhielt Fotos von den kabellosen Earbuds in einem Best Buy, aber es scheint, als würden sie dort für den Verkauf bereitgehalten und könnten noch nicht gekauft werden.

Das zeigt, dass die Markteinführung unmittelbar bevorsteht und höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen erfolgt. Die Beats Studio Buds kamen bereits im Juni 2021 auf den Markt, wir warten also schon eine ganze Weile auf das Upgrade.

Farben & Akkulaufzeit der Beats Studio Buds Plus

Die ersten Bilder, die Geskin teilt, zeigen, dass die Beats Studio Buds Plus in den Farben Weiß oder Schwarz sowie in einem transparenten Design erhältlich sein werden, das eindeutig an die Nothing Ear (2) erinnert.

Auf der Verpackung sehen wir, dass aktive Geräuschunterdrückung und eine Akkulaufzeit von 36 Stunden mit Hilfe des Gehäuses erwähnt werden. Das sind zwei Features, die auf unserer Wunschliste für diese Kopfhörer stehen – die Originalversionen hielten mit dem mitgelieferten Akku nur 15 Stunden.

Die Details in diesem neuesten Leak stimmen mit den Informationen überein, die wir bereits aus einem Amazon-Angebot erfahren haben, das früher als geplant auftauchte. In diesem Angebot ist der Preis der Beats Studio Buds Plus mit 169,95 US-Dollar angegeben, mit einem Erscheinungsdatum am 18. Mai.

Analyse: Ein solides Upgrade

Wie du aus unserer Liste der besten True-Wireless-Kopfhörer weißt, ist die Konkurrenz in diesem Bereich groß. Apple weiß das besser als die meisten anderen, denn das Unternehmen bringt die AirPods und die AirPods Pro sowie die Earbuds der Marke Beats auf den Markt.

Über die Beats Studio Buds Plus ist selbstverständlich noch nichts offiziell bekannt, aber nach dem, was wir bisher gehört haben, würden wir sagen, dass sie ein solides Upgrade sein werden. Es sieht nicht so aus, als würde sich das Design großartig ändern, aber das ist nicht wirklich ein Problem.

Wenn die neuen Earbuds wie versprochen eine deutlich bessere Akkulaufzeit und Geräuschunterdrückung bieten, ist der leichte Preisanstieg mehr als akzeptabel. Anscheinend unterstützen sie auch die "Hey Siri"-Sprachbefehle, was eine weitere willkommene Neuerung ist.

Uns gefällt auch die neue transparente Option, die vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist, sich aber definitiv von der Norm abhebt (abgesehen von den neuesten Nothing-Ohrhörern). Sobald Apple diese Kopfhörer offiziell vorstellt, werden wir dich selbstverständlich darüber informieren. Wenn du dich nach anderen und günstigeren Optionen umsehen möchtest, kann dir unser Kaufratgeber für die besten günstigen Earbuds weiterhelfen.