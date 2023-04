Beats Studio Buds Plus: Alles, was du über die neuen Earbuds wissen musst

Es sieht so aus, als würde es bald einen Nachfolger der Beats Studio Buds geben, der anscheinend Beats Studio Buds Plus heißen wird. Die ursprünglichen Studio Buds kamen 2021 auf den Markt, und in dieser Zeit hat sich in der Welt der besten True-Wireless-Kopfhörer viel getan – ein Upgrade ergibt also Sinn.

Nicht, dass die Beats Studio Buds Plus eine Revolution sein müssten – immerhin sind die ein wirklich preiswertes Paar Earbuds, wenn man die Anzahl der Funktionen bedenkt, die sowohl für iPhone als auch für Android enthalten sind.

Und es sieht ganz danach aus, als ob die Studio Buds Plus ein zusätzliches Upgrade sein werden, wenn man den bisherigen Gerüchten Glauben schenken darf: ein Update für Elemente wie die aktive Geräuschunterdrückung, aber wahrscheinlich mit dem gleichen Design und den gleichen Funktionen.

Erste Hinweise auf die Beats Studio Buds Plus tauchten in iOS 16.4 auf, und jetzt wurden sie in der FCC-Datenbank gesichtet, was darauf hindeutet, dass eine Markteinführung der Kopfhörer unmittelbar bevorsteht. Im Folgenden erfährst du, was wir bisher über die Beats Studio Buds Plus wissen und welche Verbesserungen wir uns von ihnen wünschen.

Beats Studio Buds Plus: Preis & Release-Datum

Um es klar zu sagen: Wir haben im Moment keine konkrete Vorstellung davon – aber wir können ein paar logische Vermutungen anstellen, vor allem was das Veröffentlichungsdatum angeht. Die Beats Studio Buds Plus wurden von der FCC in den USA zertifiziert, was im Grunde bedeutet, dass sie einsatzbereit sind. Die Frage ist nur, wann Beats sie ankündigen und auf den Markt bringen will. Die ursprünglichen Studio Buds wurden am 14. Juni 2021 angekündigt und kamen 10 Tage später auf den Markt.

Eine Veröffentlichung im Juni scheint dieses Jahr wahrscheinlich, obwohl es uns nicht überraschen würde, wenn sie schon im Mai erscheinen würden. Was den Preis anbelangt, so wurden die originalen Studio Buds für 149,99€ auf den Markt gebracht, also ist es möglich, dass die neuen Kopfhörer den gleichen Preis haben werden.

Das ursprüngliche Modell wurde jedoch im letzten Jahr meist für stark reduzierte Preise angeboten. Beats hat anscheinend (richtig) erkannt, dass die Preise für Mittelklasse-Kopfhörerhörer mit Geräuschunterdrückung durch die günstigere Konkurrenz unter Druck geraten sind, und hat den Preis gesenkt. Kann die neue Version also wirklich zu einem höheren Preis auf den Markt kommen und ein großer Erfolg werden?

Das hängt davon ab, ob sich die alte Version halten kann. Beats könnte das neue und verbesserte Modell zu einem höheren Preis auf den Markt bringen und die ursprüngliche Nicht-Plus-Version als günstiges Modell beibehalten. Aber wenn Beats das alte Modell loswird und versucht, das neue zu einem Preis von 149,99€ zu veröffentlichen, während man die phänomenalen Sony WF-C700N (Öffnet sich in einem neuen Tab) für bereits 129 Euro bekommt, wird Beats wahrscheinlich schnell umdenken müssen.

Beats Studio Buds Plus: Funktionen

Der Code von iOS 16.4 verrät uns laut 9to5Mac einige Verbesserungen in den neuen Earbuds, von denen die meisten sie näher an die Funktionen der AirPods Pro 2 heranführen. Die neuen Kopfhörer werden anscheinend "Hey Siri" unterstützen, was bei den Originalen nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass du "Hey Siri" sagen kannst, um Apples Sprachassistenten zu aktivieren, wenn du Studio Buds Plus mit einem iPhone benutzt. Außerdem wird es eine Audiofreigabe mit anderen Beats und AirPods geben und eine automatische Umschaltung zwischen Apple-Geräten, die mit deiner Apple ID angemeldet sind.

MacRumors erfuhr außerdem, dass es auch "verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und Transparenz"-Modi geben wird – aber von einer verbesserten Audioqualität oder Spatial Audio-Unterstützung ist noch nicht die Rede.Was das Design angeht, so werden die neuen Earbuds anscheinend genauso aussehen wie die Vorgängergeneration, aber wahrscheinlich mit einigen farblichen Änderungen.

Beats Studio Buds Plus: Was wir uns wünschen

1. Bessere ANC

2. Verbesserte Akkulaufzeit

3. Ein ähnlicher Preis wie bei den Beats Studio Buds

4. Ein breites Spektrum an Farboptionen



