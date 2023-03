Die neuen Jabra Elite 4 könnten die besten kabellosen Earbuds in die Knie zwingen

Jabra hat sein neuestes Paar kabelloser Earbuds vorgestellt, die Elite 4. Diese lösen die bisherigen Elite 3 ab und reihen sich in das günstigere Ende der In-Ear-Produktreihe des Unternehmens ein. Sie bringen eine Menge auf den Tisch, um die besten günstigen Earbuds zu werden.

Ein wichtiger Grund für unsere kühne Behauptung ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und der Preis von 99,99€. Obwohl wir uns mit unserer Meinung über den Klang zurückhalten müssen, scheinen sie denselben 6-mm-Treiber zu haben, der auch in anderen Jabra Elite-Kopfhörern wie dem Elite 7 Pro verbaut ist.

(Image credit: Jabra)

Das Audioprofil der Elite 7 Pro empfanden wir als etwas basslastig, obwohl es über eine Begleit-App angepasst werden kann, was auch hier dank der Sound+ App von Jabra der Fall ist. Erfreulich ist auch, dass Jabra den aptX-Codec von Qualcomm unterstützt, der eine bessere Audioqualität über Bluetooth verspricht, wenn er von kompatiblen Geräten gestreamt wird. In den meisten Fällen dürfte es sich dabei um ausgewählte Android-Handys handeln.

Die meisten unserer bevorzugten preisgünstigen kabellosen Earbuds verfügen nicht über ANC, selbst solche, die in der Nähe des Preises der Elite 4 liegen, daher ist es lobenswert, dass Jabra es in die Elite 4 integriert hat. Das Unternehmen bietet jedoch verschiedene Arten von ANC in seinem Sortiment an, und hier wird ein einfacheres Feedforward-Setup verwendet.

Wie Jabra auf seiner Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärt, befinden sich die Mikrofone an der Außenseite der Earbuds, wo sie Geräusche aufnehmen und durch "Anti-Noise" herausfiltern sollen, damit sie deine Ohren nicht erreichen.

(Image credit: Jabra)

Jabra Elie 4: Sogar mit Multipoint-Verbindung

Jabra hat es auch geschafft, eine beliebte – aber scheinbar seltene – Funktion in Form von Bluetooth-Multipoint-Konnektivität einzubauen. Das bedeutet, dass du zwei Geräte gleichzeitig verbinden kannst. Sogar die Bose QuietComfort Earbuds 2 verfügen nicht über diese Funktion und die Sony WF-1000XM4 haben sie erst vor kurzem durch ein Software-Update erhalten.

Wie angesichts des niedrigeren Preises vielleicht zu erwarten war, leidet die Akkulaufzeit des Elite 4 im Vergleich zu seinen Geschwistern und anderen Modellen. Aber auch wenn man davon ausgehen kann, dass Jabra seinen teureren kabellosen Earbuds eine längere Lebensdauer zugesteht, sollte man nicht vergessen, dass die Kopfhörer anderer Marken in dieser Preisklasse kein ANC enthalten.

Alles in allem könnte Jabra einen Gewinner in den Händen halten, aber wie immer können wir es nicht mit Sicherheit sagen, bevor wir sie nicht getestet haben. Wenn du schon überzeugt bist, kannst du dir jetzt ein Paar in Dunkelgrau, Flieder, Navy Blau oder Beige sichern. Sofern du dir vor dem Kauf er Elite 4 noch ein paar andere Earbuds ansehen willst, kannst du gerne in unserem Kaufberater der besten True-Wireless-Kopfhörer vorbeischauen.