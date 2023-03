Die Sony WF-1000XM4 haben das wichtigste Update überhaupt erhalten

Die Sony WF-1000XM4 haben endlich eine der am häufigsten geforderten Funktionen erhalten. Mit einem neuen Firmware-Update werden die Premium-In-Ear-Kopfhörer nun auch Multipoint-Konnektivität unterstützen. Mit Multipoint kannst du dich mit zwei Bluetooth-Audioquellen gleichzeitig verbinden. Das heißt, du kannst Musik auf deinem Laptop hören und wenn ein Anruf auf deinem Handy eingeht, kannst du nahtlos dorthin wechseln, um ihn anzunehmen.

Diese Funktion findet sich mittlerweile regelmäßig in kabellosen Kopfhörern der Mittelklasse und sogar in einigen Einsteigermodellen. Konkurrenten wie die Bose QuietComfort Earbuds 2 und die AirPods Pro 2 verfügen über diese Funktion, aber auch die günstigeren EarFun Air Pro 3. Allerdings fehlte die Funktion in den technischen Datenblättern von Sonys Flaggschiff, als diese im Juni 2021 auf den Markt kamen. Bereits im Oktober letzten Jahres wurde versprochen, die WF-1000XM4 mit Multipoint auszustatten. Nach einer langen Verzögerung hat das Warten auf die praktische Funktion dank eines neuen Software-Updates (Version 2.0.0), das gestern veröffentlicht wurde, zum Glück endlich ein Ende.

Laut der Support-Seite von Sony dauert die Installation des Updates auf den WF-1000XM4 etwa 35 Minuten, wenn sie mit einem Android-Smartphone gekoppelt sind. Bei iPhone-Benutzern dauert die Installation etwas länger: Je nach Modell kann der Vorgang bis zu einer Stunde dauern. Die gute Nachricht ist, dass du während des Updates Musik hören kannst, um dir die Zeit zu vertreiben. Alle Details zum Firmware-Update und eine Anleitung zur Installation findest du auf der Sony Support-Seite.

Kein Zweifel, heute ist ein großer Tag für die Besitzer der WF-1000XM4. Jetzt müssen sie ihre Kopfhörer nicht mehr von einem Gerät trennen, bevor sie ein anderes Gerät benutzen können. Die große Frage ist, warum es so lange gedauert hat, bis eine Funktion eingeführt wurde, die bei Kopfhörern dieser Preisklasse mittlerweile zum Standard gehört.

Die besonders günstigen Sony WH-CH520-Kopfhörer verfügten bereits bei ihrer Markteinführung über diese Funktion. Das Warten auf die Multipoint-Funktion hat sogar so lange gedauert, dass die Nachfolger der WF-1000XM4 schon bald erscheinen – du kannst mehr darüber lesen, was wir von den Sony WF-1000XM5 erwarten.

So frustrierend die Verzögerung auch war, das Update macht die ohnehin schon großartigen Kopfhörer zweifellos noch besser – schließlich stehen sie immer noch ganz oben auf unserer Liste der besten True-Wireless-Kopfhörer.