Die neuen Earfun Air Pro 3 bieten modernste Funktionen zum kleinen Preis

Die neuen Earfun Air Pro 3 bieten modernste Technik – sogar mit ANC – und kosten dabei nur einen Drittel von den AirPods Pro. In den letzten Jahren hat die Marke Earfun eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die sehr gut ankamen – darunter die EarFun Air Pro und der Earfun UBoomL – und hat sich einen guten Ruf für hochwertigen Sound zu günstigen Preisen erworben.



Mit der jüngsten Neuerscheinung betritt die Marke Neuland: Die neuen kabellosen EarFun Air Pro 3 sind angeblich die weltweit ersten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung unter 100 Euro, die mit der Bluetooth LE Audio-Technologie der nächsten Generation ausgestattet sind. Die EarFun Air Pro 3 sind ab sofort direkt auf der Website von EarFun (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu einem Preis von 79,99€ erhältlich.

LE Audio ist die neueste Version des Bluetooth-Übertragungsstandards, der einen neuen Codec namens LC3 verwendet, der sowohl die Klangqualität als auch die Akkulaufzeit verbessert. LC3 ist in der Lage, Audiodaten effizienter zu komprimieren und zu dekomprimieren als frühere Codecs. Das bedeutet, dass die Bluetooth-Funkchips ihre Arbeit erledigen können, ohne so viel Strom zu verbrauchen – und das bei gleichzeitig höherer Qualität.

Als ob das nicht schon genug wäre, unterstützen die Air Pro 3 auch den apt-X Adaptive Audio-Codec von Qualcomm, der 16-Bit-Audio in CD-Qualität mit 44,1 kHz über Bluetooth übertragen kann. Der Codec sorgt außerdem für niedrige Latenzzeiten beim Streaming von Geräten, die den Qualcomm-Standard unterstützen. Die Unterstützung von LE Audio bedeutet auch, dass die Auracast-Technologie unterstützt wird, mit der du nahtlos zwischen der Audiowiedergabe von zwei verschiedenen Geräten hin- und herspringen kannst, so dass du den Ton mit Freunden in der Nähe teilen oder in öffentlichen Räumen eine große Anzahl von Menschen hören kannst. (Auracast wird allerdings noch eine Weile nicht aktiviert sein.)

Zum Vergleich: Die AirPods Pro 2 von Apple kamen Ende letzten Jahres auf den Markt und unterstützen weder LE-Audio noch einen Hi-Res-Audio-Übertragungsstandard – die Earbuds haben also gegenüber einigen der besten kabellosen Earbuds, die heute auf dem Markt sind und dreimal so viel kosten, einige große Vorteile. Die neuen Kopfhörer arbeiten mit dem neuesten Bluetooth 5.3-Standard und verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung, das so genannte QuietSmart 2.0 Hybrid ANC-System, das Außengeräusche angeblich um bis zu 43 dB reduziert. Wir haben die originalen Earfun Air Pro als die besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung zu diesem Preis bewertet.

Die Gesprächsqualität der eingebauten Mikrofone – oft die Achillesferse selbst der besten TWS-Kopfhörer – verspricht ebenfalls zu überzeugen. Windgeräusche werden durch einen speziellen Algorithmus unterdrückt, der ständig daran arbeitet, die Windgeräusche des Tri-Mikrofon-Arrays in jedem Ohrhörer zu reduzieren. Die Air Pro 3 verfügen außerdem über Qualcomms cVc 8.0 Echounterdrückung und Rauschunterdrückung, um die Gesprächsqualität weiter zu verbessern.

Die Kopfhörer sind wasser- und schweißfest (IPX5), d. h. sie können auch bei leichtem Regen verwendet werden. Die Akkulaufzeit beträgt neun Stunden mit einer einzigen Ladung der Kopfhörer, wobei das Ladecase bis zu 36 Stunden Reserve bietet. Das sind insgesamt 45 Stunden – einer der besten Werte, die wir je gesehen haben, vorausgesetzt, er hält in der Praxis.

Analyse: Die Earfun Air Pro 3 bedeuten wohl neuen Bluetooth-Spaß für alle

Von den preisgünstigen EarFun Air TWS In-Ears bis hin zum Reise-Lautsprecher EarFun UBoom L hat EarFun in den letzten 18 Monaten immer wieder neue Geräte auf den Markt gebracht, die ihren Preis übertreffen.

Mit den Air Pro 3 scheint das Unternehmen jedoch einen großen Schritt nach vorne zu machen und bietet eine Funktionsliste, die High-End-Kopfhörer in den Schatten stellt. Sie haben eine bessere Konnektivität als die Sony WF-1000XM4 oder die Bose QuietComfort Earbuds 2.

LE-Audio hat uns Technikliebhaber schon seit seiner Ankündigung vor ein paar Jahren in Atem gehalten und wir sind überrascht, wie schnell die besten kabellosen Kopfhörer für den kleinen Geldbeutel verfügbar sind, wenn man bedenkt, dass diese Funktion noch von keinem Telefon unterstützt wird. (Sie sollte eigentlich in Android 13 enthalten sein, wurde aber anscheinend noch nicht aktiviert). Wir gehen davon aus, dass nach den Air Pro 3 noch viele weitere Earbuds mit LE Audio folgen werden, aber nur wenige werden sie preislich schlagen können.

Wird der Klang der Kopfhörer ihrer langen Funktionsliste gerecht werden? Während du auf den vollständigen TechRadar-Testbericht wartest, kannst du dir unsere aktuelle Liste der besten True-Wireless-Kopfhörer ansehen.