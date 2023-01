Sony WF-1000XM5: Diese Upgrades wünschen wir uns

Wir erwarten Großes von den Sony WF-1000XM5. Schließlich hat Sony mit seinen geräuschunterdrückenden Kopfhörern großen Erfolg. Die neuesten Flaggschiffe dieser Produktlinien, die kabellosen Sony WH-1000XM5 und Sony WF-1000XM4, sind beide fantastisch und vollgepackt mit modernster Audiotechnologie, hervorragender Geräuschunterdrückung und hochwertigem Klang. Außerdem sitzen sie bequem. Aber vielleicht ist dir ein Unterschied in der Nummerierung aufgefallen – die Earbuds sollen eine neue Version bekommen, um mit den Over-Ear-Kopfhörern gleichzuziehen. Was wissen wir also über die nächste Version der Earbuds, den Sony WF-1000XM5?

Sony stellt eine breite Palette von Audioprodukten her, darunter auch günstige Kopfhörer wie den Sony WF-C500 und die einzigartigen Sony LinkBuds. Aber die Sony WF-1000XM4 sind die kabellosen Ohrstöpsel, die es zu schlagen gilt. Seit ihrer Veröffentlichung stehen sie an der Spitze unserer Bestenliste der True-Wireless-Kopfhörer – und ein Update ist fällig, auch wenn Sony auf der CES 2023 keine Ankündigung gemacht hat.

Es gab noch nicht einmal viele Gerüchte über mögliche Sony WF-1000XM5, aber in Abwesenheit offizieller Details können wir einen Blick auf Sonys aktuelles Sortiment, die XM4 und die Konkurrenz werfen. So können wir einige solide Vorhersagen darüber treffen, was wir von den WF-1000XM5 erwarten können – und was wir uns von Sonys nächster Version seiner klassenführenden True-Wireless-Kopfhörer wünschen.

Die Sony WF-1000XM4 sind hervorragende kabellose Earbuds – aber wie könnten sie von den XM5 übertroffen werden? (Image credit: TechRadar)

Sony WF-1000XM5: Das wünschen wir uns

Ein Preis, der nicht zu sehr eskaliert

Die Flaggschiff-Kopfhörer von Sony haben schon immer einen hohen Preis gehabt. Aber in den letzten Jahren sind ihre Preise gestiegen. Die Sony WF-1000XM3 kamen zu einem Preis von etwa 230 Euro im Jahr 2020 auf den Markt, während die WF-1000XM4, die die ein Jahr später folgten, 279 Euro zu ihrer Markteinführung kosteten. Dieser Preisanstieg könnte mit der fortschrittlicheren Technologie, aber auch mit steigenden Materialkosten für die Herstellung der Earbuds und einem Mangel an Mikrochips zu erklären sein. Wir gehen davon aus, dass die Sony WF-1000XM5 Mitte 2023 erhältlich sein werden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Preise immer noch hoch sein und es könnte zu Engpässen kommen, so dass sie mehr als 300 Euro kosten könnten.

Natürlich verstehen wir, dass eine teure Technologie auch teurer zu verkaufen ist, aber wir würden uns wünschen, dass der Preis möglichst auf dem offiziellen Preis der XM4s bleibt. Wir machen uns da keine allzu großen Hoffnungen, denn die Over-Ear-Kopfhörer WH-1000XM5, die 2022 erschienen, kosten deutlich mehr als das Modell, das sie ersetzen. Aber Apple hat es geschafft, die AirPods Pro 2 Ende 2022 in den USA zum gleichen offiziellen Preis wie das Vorgängermodell herauszubringen, also kann man nur hoffen, dass Sony dasselbe schafft.

Die Sony LinkBuds S bieten die meiste Technik der WF-1000XM4 in einem kleineren Format. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ein kompakteres, umfassenderes Design

Wir haben die WF-1000XM3 von Sony, die 2020 auf den Markt kamen, für ihre gute Geräuschunterdrückung und ihre gute Akkulaufzeit bewertet. Aber sie sahen nicht besonders gut aus, denn ihr großes, pillenförmiges Gehäuse ragte aus unseren Gehörgängen heraus. Das änderte sich mit den XM4, die eine rundere Form bekamen, was seitdem der anhaltende Trend beim Design echter kabelloser Ohrstöpsel ist – aber sie haben auch etwa 30% ihres Volumens verloren, was entscheidend ist.

Deshalb erwarten wir, dass dieser Stil mit den XM5 fortgesetzt wird, und hoffen, dass sie sogar noch kleiner sein werden. Ein modernes, abgerundetes Design sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch bequemer für die Ohren – wir wissen, dass Sony das weiß, denn das Unternehmen hat bereits die Sony LinkBuds S auf den Markt gebracht, die einen Großteil der gleichen Technologie wie die WF-1000XM4 verwenden, aber zu den kleinsten und leichtesten Kopfhörern gehören.

Ein Design- und Komfortaspekt, den wir gerne in den Sony WF-1000XM5 integriert sehen würden, ist eine Passform, die für besonders kleine und besonders große Gehörgänge geeignet ist. Die XM4 wurden mit einer Auswahl an kleinen, mittleren und großen Silikon-Ohrstöpseln und einem praktischen Passformtest geliefert. Konkurrierende Earbuds, wie die AirPods Pro, werden jedoch bereits mit extra kleinen Aufsätzen geliefert, so dass es für Sony klug wäre, ein paar zusätzliche Optionen hinzuzufügen.

Die Sony WF-1000XM4 standen früher ganz oben auf unserer Liste der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, aber jetzt nicht mehr. (Image credit: Sony)

Verbesserte Geräuschunterdrückung

Die WF-1000XM4 von Sony gehören zu den besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung, die du heute kaufen kannst. Sie werden nur von den außergewöhnlichen Bose QuietComfort Earbuds 2 und den Apple AirPods Pro 2 übertroffen. Aber sie waren früher selbst an der Spitze.

Das bedeutet, dass wir von Sonys nächster Generation kabelloser Earbuds wahre Wunderdinge in Bezug auf ihre ANC-Funktionen erwarten. Wir sprechen von einer noch effektiveren Abdichtung und einer besseren Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen mit einem verbesserten Algorithmus, der sie auf eine Stufe mit den Bose-Kopfhörern stellt – und das alles ohne Kompromisse bei der allgemeinen Audioqualität.

Neue Bluetooth-Funktionen und Android Spatial Audio

Wenn du selten darauf achtest, welche Bluetooth-Version dein Gerät unterstützt, bist du nicht allein. Die XM4 unterstützen Bluetooth 5.2, während einige namhafte Konkurrenten wie Apple ihre neuesten Kopfhörer mit Bluetooth 5.3 ausgestattet haben. Wir gehen davon aus, dass Sony mit dem XM5 nachziehen wird, da dies ein effizienteres Pairing ermöglicht, was eine zuverlässigere Verbindung und einen geringeren Stromverbrauch bedeutet.

Wir hoffen, dass Sony in seinen nächsten Kopfhörern auch Bluetooth LE Audio unterstützen wird, das das Potenzial hat, die Audioqualität von mehr Geräten zu verbessern – nicht nur für Leute, die Sonys eigene LDAC-Hi-Res-Technologie nutzen. Und LE Audio bedeutet auch eine zuverlässigere Verbindung, selbst wenn du nicht in höherer Qualität hörst. Apropos Bluetooth: Das XM4 verfügt derzeit über Multi-Point-Pairing, was bedeutet, dass du dich mit mehr als einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden kannst. So kannst du z. B. Musik von deinem Laptop hören und dann ganz einfach zu einem Anruf auf deinem Handy wechseln. Diese Funktion wurde für die XM4s erst später nachgerüstet, so dass wir erwarten, dass die XM5s diese Funktion von Anfang an haben werden.

Schließlich hoffen wir, dass der Sony WF-1000XM5 die neue Android Spatial Audio Technologie unterstützt, die Google in sein Betriebssystem integriert. Damit können Kopfhörer das nachahmen, was iPhones können, wenn sie mit AirPods verbunden sind, und einen Klangraum schaffen, der sich mit deinem Kopf bewegt – das ist unglaublich für Dolby Atmos-Filme. Sony war schon immer ein Fan von 3D-Sound und hat sein eigenes 360 Reality Audio System jahrelang angepriesen. Aber genau deshalb befürchten wir auch, dass es Googles Technologie nicht unterstützen wird. Ähnlich wie bei LDAC (s.o.) geht Sony gerne seinen eigenen Weg, aber wir hoffen trotzdem, dass sie Android Spatial Audio unterstützen werden.

Die Sony WH-1000XM5 können wahrscheinlich einige Hinweise auf die WF-1000XM5 geben. (Image credit: Future)

Verbesserte Wasserfestigkeit und Akkulaufzeit

Für den letzten Punkt fassen wir einige Punkte auf unserer Wunschliste zusammen, denn wir würden uns einfach insgesamt etwas bessere Spezifikationen wünschen. Das ist nicht viel verlangt, denn die Sony WF-1000XM4 sind bereits fantastische Allrounder.

Allerdings wäre es toll, wenn die XM4s eine bessere Wasserdichtigkeit als die IPX4-Klassifizierung aufweisen würden. Das bedeutet, dass sie mit Schweiß ganz gut zurechtkommen, aber wir drücken die Daumen für eine Erhöhung auf IPX5, was bedeutet, dass sie dauerhaft Wasser ausgesetzt werden können. Das Ladecase der XM4s ist derzeit nicht wasserdicht, was manche Leute vielleicht nicht brauchen, aber wir würden uns freuen, wenn es mindestens IPX4 hätte.

Das Gleiche gilt für die Akkulaufzeit. Die XM4-Earbuds halten derzeit unauffällige 8 Stunden und die Ladecase 16 Stunden. Das ist nicht schlecht, aber wir werden hinter der Konkurrenz zurückbleiben, wenn Sony das nächste Mal nicht ein wenig nachbessert. Allerdings hat Sony die Langlebigkeit seiner Over-Ear-Kopfhörer XM5 nicht wirklich verbessert, also werden wir da wohl eher weniger Glück haben.

Während wir warten, solltest du dir unseren Kaufberater zu den besten Kopfhörern ansehen, die es derzeit gibt. Mit Sicherheit findest du dort die richtigen Kopfhörer für dich.