Jabra Elite 4 oordopjes leveren noise-cancelling voor minder dan 100 euro

Jabra heeft zojuist zijn nieuwste paar draadloze oordopjes, de Elite 4, onthuld. De Jabra Elite 4 neemt de plaats in van de Elite 3 en is een van de goedkopere setjes oordopjes van het merk.

De oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking (ANC) en een prijskaartje van 99,99 euro, een combinatie die je niet vaak ziet. Hoewel we ze nog niet getest hebben, lijken ze dezelfde 6mm driver te hebben die ook in andere Jabra Elite oordopjes zit, zoals de Elite 7 Pro.

In onze Elite 7 Pro review vonden we het standaard audioprofiel een beetje te zwaar voor de lage tonen, hoewel het kan worden aangepast door middel van de Jabra Sound+ app. Diezelfde app is hier eveneens van de partij. Wat ook prettig is, is ondersteuning voor de Qualcomm aptX-codec, die belooft een betere audiokwaliteit te leveren via Bluetooth. Die codec is echter niet in elke telefoon aanwezig en vind je vooral terug bij de bepaalde Android-telefoons.

Onze favoriete goedkope draadloze oordopjes hebben geen ANC, dus het feit dat Jabra dit in de Elite 4 heeft verwerkt, is erg positief. Het bedrijf biedt echter verschillende soorten ANC aan en het is geen verrassing dat ze hier de meest eenvoudige ANC toepassen.

Zoals Jabra op zijn website uitlegt (opens in new tab), plaatst het microfoons aan de buitenkant van de oordopjes, waar ze geluiden opvangen en vervolgens filteren door "anti-geluid" te creëren. Als externe geluiden toch in je oren terechtkomen, horen de microfoons dit niet meer en kunnen ze er niets aan doen.

Jabra is er ook in geslaagd een populaire functie toe te voegen, met name van Bluetooth multipoint connectiviteit, waardoor je twee apparaten tegelijk kan verbinden. Zelfs bij de Bose QuietComfort Earbuds 2 ontbreekt deze functie en de Sony WF-1000XM4 heeft dit pas onlangs via een software-update gekregen.

Zoals misschien te verwachten was gezien de lagere prijs, is de batterijduur van de Elite 4 niet geweldig. Hoewel het te verwachten is dat Jabra's duurdere draadloze oordopjes langer meegaan, krijg je bij de concurrentie meestal geen ANC voor deze prijs.

De Jabra Elite 4 klinkt als een sterk product, maar zoals altijd weten we dat pas zeker als we ze zelf aan een volledige review hebben onderworpen. Als je al verkocht bent, kan je de Jabra Elite 4 meteen kopen (opens in new tab) in de kleuren Dark Grey, Lilac, Navy of Light Beige.