Das The Boys Spin-Off verrät Details zu Staffel 3 und vielleicht das Veröffentlichungsdatum

Die erste Spin-Off Serie von The Boys wurde veröffentlicht und du kannst dir die ganze erste Folge jetzt kostenlos ansehen. Es handelt sich um eine Nachrichtensendung namens Seven on 7, eine extrem patriotische Propagandamaschine, die von Vought International betrieben wird.

Wichtig ist, dass sie Handlungselemente anreißt, die in The Boys Staffel 3 führen.

Abgesehen von den satirischen Anspielungen auf bestimmte amerikanische Nachrichtensender, erfüllt Seven on 7 laut Showrunner Eric Kripke eine sehr wichtige Funktion für den Amazon Prime Video Hit. Im Gespräch mit The Wrap erklärt Kripke, dass Seven on 7 nicht nur "die Lücke zwischen den Staffeln 2 und 3 schließt", sondern uns auch wichtige neue Charaktere vorstellt.

The Boys Staffel 3 wird vorrangig die "gerechten und ausgeglichenen Patrioten" zeigen, die für VNN (Vought News Network) arbeiten, einschließlich Cameron Coleman (Matthew Edison), der der Star von Seven on 7 ist.

Diese erste Folge von Seven on 7 gibt uns einen Einblick, wie die allgemeine Öffentlichkeit in der Welt von The Boys die Ereignisse von Staffel 2 verstehen wird. Coleman ist offensichtlich verärgert über die Anstellung des "Terroristen" Hughie Campbell (Jack Quaid) im Office of Supe Affairs, verbreitet aber fröhlich Lügen über den Verbleib von Blindspot – einem Superhelden, der in Staffel 2 von The Boys von Homelander schwer verletzt wurde.

Eine neue Folge von Seven on 7 wird am siebten eines jeden Monats erscheinen, bis The Boys Staffel 3 veröffentlicht wird.

So siehst du dir Seven on 7 mit Cameron Coleman an

Wenn du dich für Seven on 7 interessierst, kannst du es auf dem YouTube-Account von Vought International finden (zusammen mit einem offiziellen Musikvideo zu Starlights Song "Never Truly Vanish").

Alternativ kannst du dir Folge 1 auch hier ansehen:

Sieben Monate bis zur dritten Staffel von The Boys?

Während wir noch nicht wissen, wann Staffel 3 von The Boys veröffentlicht wird, glauben einige Fans, dass der seltsame Veröffentlichungszeitplan von Seven on 7 ein Hinweis von Amazon sein könnte.

In Anbetracht der übermäßigen Verwendung der Zahl Sieben, vermuten einige, dass wir sieben Episoden von Seven on 7 bekommen könnten. Das würde die Serie am 7. Januar 2022 abschließen und könnte dann direkt in eine neue Staffel von The Boys am selben Tag münden. Alternativ schlagen Internet-Theoretiker vor, dass wir die erste Folge eine Woche (oder sieben Tage) später am 14. Januar sehen könnten.

Beide Tage im Januar sind Freitage, die perfekte Zeit, um eine neue Serie zu veröffentlichen, besonders jetzt, da der Konkurrent Disney Plus die Veröffentlichung seiner Hauptserien auf den Mittwoch verlegt hat. Wir werden abwarten müssen, um herauszufinden, was Amazon für The Boys Staffel 3 geplant hat. Zumindest haben wir jetzt etwas, das wir genießen können, während wir warten.