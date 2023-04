Herr der Ringe: Fan-Fiction-Autor fordert 250 Millionen US-Dollar von Amazon

Ein Autor einer Fan-Fiction zu Der Herr der Ringe, Demetrious Polychron, ist der Meinung, dass Amazon und The Tolkien Estate seine Ideen (Öffnet sich in einem neuen Tab) für ihre Serie Ringe der Macht gestohlen haben. Deshalb hat er Klage eingereicht und fordert 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Polychron hat im September 2022 seine Fan-Fiction »The Fellowship of the King: The War of the Rings« als Buch bei Amazon veröffentlicht und behauptet, dass die Serie Ringe der Macht darauf basiert.

(Image credit: Prime Video)

Polychron hatte seit 2017 versucht, mit The Tolkien Estate, dem Rechteverwalter von Mittelerde, zusammenzuarbeiten, erhielt jedoch nie eine Antwort. Die Rechtslage bezüglich Fan-Fictions ist kompliziert, aber grundsätzlich werden sie geduldet, solange sie als inoffizielles Werk gelten und kein Geld damit verdient wird. Polychron verkaufte jedoch sein Buch bei Amazon, was die Situation zusätzlich verkompliziert. Aktuell ist sein Buch nicht mehr auf Amazon erhältlich, und alle Links führen zu einer gelöschten Shop-Seite.