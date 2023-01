The Power, Prime Videos neue Thrillerserie, klingt aufregend

The Power wird im März versuchen, die Zuschauer auf Prime Video zu elektrisieren.

Amazon Studios hat sich den Ruf erworben, originelle Superheldenprojekte zu entwickeln und/oder zu adaptieren - und The Power könnte ein weiterer, ähnlich gelagerter Hit für die Streaming-Plattform werden.

Mit Toni Collette (Knives Out, Hereditary), Auli'i Cravalho (Moana) und Toheeb Jimoh (Ted Lasso Staffel 3) in den Hauptrollen will die kommende Prime Video Thrillerserie das Publikum mit einer Geschichte über Gender-Ungleichgewicht und eigenartige Superkräfte schockieren.

The Power basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Naomi Alderman und spielt in einer Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. Doch eines schicksalhaften Tages entwickeln Teenager-Mädchen auf der ganzen Welt plötzlich die Fähigkeit, Menschen nach Belieben mit Stromschlägen zu töten. Diese von der Natur gegebene Fähigkeit ist nicht nur vererbbar, sondern die Trägerinnen können sie auch in ihren Müttern, Schwestern, Cousinen und Großmüttern wecken.

Es überrascht nicht, dass das Auftauchen dieser Supermacht zu einer völligen Umkehrung des geschlechtsspezifischen Machtgleichgewichts in der Welt führt. Schon bald werden die Funken der Revolution gezündet und die Männer werden schnell als das schwächere Geschlecht der Menschheit angesehen. Die Folgen werden so dramatisch, spannend und aufregend sein, wie du es dir nur vorstellen kannst.

In der Galerie unten findest du weitere erste Bilder aus der Serie:

Image 1 of 4 Toni Collette stars as Margot Clearly-Lopez (Image credit: Amazon Studios) John Leguizamo plays Rob Lopez in The Power (Image credit: Amazon Studios) Ted Lasso's Toheeb Jimoh will portray Tunde Ojo (Image credit: Amazon Studios) Auli'i Carvalho will play Jose Clearly-Lopez (Image credit: Amazon Studios)

Da diese Supermacht auf der ganzen Welt auftaucht, wird The Power einen globalen Charakter haben. Die Ereignisse der Serie erstrecken sich also vermutlich über mehrere Länder, darunter die USA, Großbritannien, Nigeria, Osteuropa und darüber hinaus.

The Power wurde von Alderman selbst für Amazons Streamingdienst entwickelt. Die erste Staffel mit 10 Episoden wurde im Februar 2019 für einen der besten Streamingdienste (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Welt freigegeben. Raelle Tucker (True Blood, Jessica Jones) fungiert als Showrunnerin und gehört zusammen mit Alderman, Jane Featherstone (Chernobyl) und Reed Morano (Billions) zum ausführenden Produktionsteam der Serie.

Ursprünglich war Leslie Mann (This is 40, Croods: A New Age) für die Hauptrolle der Serie vorgesehen. Aufgrund von Terminkonflikten stieg Mann jedoch im April 2021 aus und wurde im August desselben Jahres durch Collette ersetzt.

Das Projekt stammt von der Produktionsfirma SISTER, die maßgeblich an der Entwicklung von Chernobyl beteiligt war, einer der besten HBO Max-Sendungen aller Zeiten.

The Power hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, soll aber im März auf Prime Video zu sehen sein. Bleib bei TechRadar für weitere Details zum Start, sobald wir sie haben.

