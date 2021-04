So siehst du dir die X-Men Filme in der richtigen Reihenfolge an

Wenn du die X-Men Filme der richtigen Reihenfolge nach sehen willst, solltest du wissen, dass es sich nicht um eine so elegante Saga handelt wie das Marvel Cinematic Universe. Man kann sogar sagen, dass es chaotisch ist.

Seit dem ersten X-Men Film, der Marvels Mutanten im Jahr 2000 auf die große Leinwand brachte, gab es Fortsetzungen, Prequels, Neuerfindungen und Spin-Offs. Und doch gab es nie wirklich einen Fahrplan, um sie zu einer kohärenten Geschichte zusammenzufügen. Tatsächlich gibt es zahlreiche Widersprüche und Plot-Löcher, die nicht einmal ein Reboot der Zeitlinie richten kann.

Aber mit zwei Versionen des X-Men-Franchises und mehreren Spin-Offs - den Wolverine-Filmen, Deadpool und dem kommenden The New Mutants - kann niemand dem Franchise einen Mangel an Abwechslung vorwerfen. Es gibt zudem viele Dinge, die die verschiedenen Teile miteinander verbinden: Helden und Schurken mit Mutantenkräften, Professor Xavier und Magnetos ideologischer Kampf um die Seelen der Mutanten und Hugh Jackman, der seit dem ersten X-Men Film, der ihn zum Hollywood-Star machte, in neun der zwölf Filme mitgewirkt hat.

Begib dich nun mit uns auf ein Abenteuer durch das verworrene Labyrinth, das die X-Men Filme ausmacht.

X-Men Filme in der Reihenfolge der Erscheinung

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Heute sind Filme, die auf Marvel Comics basieren, die größte Cash-Cow in Hollywood. Es ist fast unglaublich, dass sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts als riskantes Unterfangen galten. Aber zusammen mit Blade (1998) war der erste X-Men-Film die Vorhut des erfolgreichen Angriffs des Comicverlags auf die große Leinwand. Wäre der Film kein Hit gewesen, würde das MCU in seiner heutigen Form wohl kaum existieren.

In den zwei Jahrzehnten danach wurden weitere 12 Filme im X-Men Universum veröffentlicht, zuletzt The New Mutants.

Der kommende Film wird der Letzte des X-Men-Franchises sein, da Disney mit der Übernahme von 20th Century Fox (die seit 1993 die Filmrechte an den Mutanten besitzen) diese wieder in seinen Besitz bringt. Das könnte bedeuten, dass Professor Xavier, Magneto und der Rest demnächst vielleicht an der Seite von Thor und den Guardians of the Galaxy kämpfen werden.

Hier sind alle bisherigen X-Men-Veröffentlichungen, in der Reihenfolge ihres Erscheinens:

X-Men (2000)

(2000) X-Men 2 (2003)

(2003) X-Men: Der letzte Widerstand (2006)

(2006) X-Men Origins: Wolverine (2009)

(2009) X-Men: Erste Entscheidung (2011)

(2011) Wolverine: Weg des Kriegers (2013)

(2013) X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (2014)

(2014) Deadpool (2016)

(2016) X-Men: Apocalypse (2016)

(2016) Logan (2017)

(2017) Deadpool 2 (2018)

(2018) X-Men: Dark Phoenix (2019)

(2019) The New Mutants (2020)

In den letzten Jahren gab es auch einige Fernsehserien, die auf den X-Men Comics basieren:

Legion (2017-2019)

(2017-2019) The Gifted (2017-2019)

X-Men Filme in chronologischer Reihenfolge

An dieser Stelle werden die Dinge super komplex. Selbst der Supercomputer Cerebro hätte Schwierigkeiten, die Feinheiten der X-Men-Zeitlinie zu verstehen.

Auf den ersten Blick ist die Chronologie ziemlich geradlinig. Ignoriert man die zahlreichen Rückblenden ins 19. Jahrhundert (X-Men Origins: Wolverine) und in den Zweiten Weltkrieg (X-Men, X-Men: Erste Entscheidung, X-Men Origins: Wolverine, Wolverine: Weg des Kriegers), beginnt die Geschichte der Mutanten im 1962 spielenden X-Men: Erste Entscheidung und setzt sich im 1973 spielenden X-Men: Zukunft ist Vergangenheit fort.

Während dann einige Schlüsselszenen in X-Men Origins: Wolverine im Jahr 1973 spielen, ist der Großteil des Films - insbesondere die Szenen, in denen Logan sein Adamantium-Skelett bekommt - im Jahr 1979 angesiedelt. Tatsächlich taucht ein veränderter Wolvie mit Aggressionsproblemen im 1983 spielenden X-Men: Apocalypse auf. Die Prequel-Saga endet mit X-Men: Dark Phoenix im Jahr 1992.

Dann bewegt sich die Chronologie zum Original X-Men, das in einer unbestimmten "nahen Zukunft" spielt, als der Film im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Es überrascht nicht, dass X-Men 2 und X-Men: The Last Stand von dort aus linear weitergehen.

Wir wissen auch, dass Wolverine: Weg des Kriegers nach X-Men: Der letzte Widerstand spielt, da Logan mit den Nachwirkungen des Mordes an der Liebe seines Lebens, Jean Grey, zu kämpfen hat. Die End-Credits-Szene von Wolverine: Weg des Kriegers spielt dann zwei Jahre nach den anderen Ereignissen im Film, als Professor Xavier und Magneto zurückkehren, um Logan vor "dunklen Mächten zu warnen, die eine Waffe bauen, die das Ende unserer Art herbeiführen könnte".

In Anbetracht der starken Bezüge zu Trask Industries, der Firma hinter den Mutanten jagenden Sentinels, bereitet dies eindeutig die apokalyptische Zukunft vor, die wir in den im Jahr 2023 spielenden Sequenzen von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit sehen.

Logan spielt im Jahr 2029, einer Zeitspanne, in der die X-Men der Vergangenheit angehören. Die Fernsehserie The Gifted spielt ebenfalls in einer Welt nach X-Men, obwohl nie bestätigt wurde, wann genau das ist. Es ist jedoch eindeutig nicht die Zukunft, die wir in Logan sehen. Legion hingegen ist dank seines Retro-Stils und seines absichtlich unzuverlässigen Erzählers - ein Hellseher namens David Haller, der zufällig der Sohn von Professor Xavier ist - unmöglich festzulegen.

Dank seines Selbstbewusstseins und seiner unkonventionellen Herangehensweise an die Erzählung, kann Deadpool in die Zeitlinie passen, wo immer er will. Die New Mutants scheinen auch eine gewisse Beziehung zu Logan zu haben, da die Essex Corp in beiden Filmen auftaucht. Sie erscheintauch in X-Men: Apocalypse, daher sind wir ziemlich sicher, dass sie so zusammenpasst.

Hier ist die X-Men Filme in strenger chronologischer Reihenfolge:

X-Men: Erste Entscheidung (spielt im Jahr 1962)

(spielt im Jahr 1962) X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (Vergangenheits-Szenen, die im Jahr 1973 spielen)

(Vergangenheits-Szenen, die im Jahr 1973 spielen) X-Men Origins: Wolverine (spielt im Jahr 1979)

(spielt im Jahr 1979) X-Men: Apocalypse (spielt im Jahr 1983)

(spielt im Jahr 1983) X-Men: Dark Phoenix (spielt im Jahr 1992)

(spielt im Jahr 1992) X-Men (spielt in der nahen Zukunft ab 2000)

(spielt in der nahen Zukunft ab 2000) X-Men 2 (spielt nach X-Men)

(spielt nach X-Men) X-Men: Der letzte Widerstand (spielt nach X-Men 2)

(spielt nach X-Men 2) Wolverine: Weg des Kriegers (spielt nach X-Men: Der letzte Widerstand)

(spielt nach X-Men: Der letzte Widerstand) The New Mutants (spielt in der heutigen Zeit und wahrscheinlich vor Logan)

(spielt in der heutigen Zeit und wahrscheinlich vor Logan) X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (Zukunfts-Szenen, die im Jahr 2023 spielen)

(Zukunfts-Szenen, die im Jahr 2023 spielen) Logan (spielt im Jahr 2029)

Aber so einfach ist es nicht, denn obwohl die Daten (meistens) zusammenpassen, gibt es zahlreiche Widersprüche in dieser Zeitlinie.

Im ursprünglichen X-Men Film verrät Xavier, dass er Magneto traf, als sie 17 Jahre alt waren, doch in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit erfahren wir, dass ihr erstes Treffen stattfand, als beide bereits erwachsen waren. Ein glatzköpfiger Professor Xavier können wir im Jahr 1979 in X-Men Origins: Wolverine sehen. Wir sehen ihn dabei, wie er läuft und seine übersinnlichen Fähigkeiten einsetzt. In X-Men: Erste Entscheidung im Jahr 1962 wird er jedoch erst gelähmt und in X-Men: Apocalypse im Jahr 1983 verliert er erst seine Haare. In Zukunft ist Vergangenheit von 1973 kann er zwar laufen, aber nur dank einer experimentellen Droge, die seine telepathischen Fähigkeiten unterdrückt.

Die End-Credits-Szene in Wolverine: Weg des Kriegers ist besonders verwirrend. Der alte Xavier wurde zuletzt in X-Men: Der letzte Widerstand gesehen. Dort wurde er Jean Grey getötet, doch im dritten X-Men Film ist er plötzlich in einem Stück zurück, während der ältere Magneto die Mutantenfähigkeiten wiedererlangt hat, die er im selben Film verloren hat. Beide Rätsel bleiben unerklärt. Die Szene zeigt auch, dass Wolverine Knochenkrallen trägt, nachdem er zuvor seine Adamantium-Verzierungen verloren hat. Zum Zeitpunkt der Handlung von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit verfügt er jedoch wieder über sein Adamantium-Skelett. Ein weiteres ungelöstes Rätsel...

Und dann ist da noch die Tatsache, dass Jean Grey die Dark Phoenix Saga zweimal erlebt...

Einige dieser Widersprüche lassen sich als Kontinuitätsfehler wegdiskutieren (davon gibt es viele in dem Franchise), aber andere fangen an, Sinn zu ergeben, wenn man das X-Men Universum als verschiedene Zeitlinien betrachtet. Stell dir das wie J.J. Abrams' Star Trek Filme vor, wo die Ankunft eines romulanischen Schiffes aus der Zukunft eine ganz neue Zeitlinie für Kirk, Spock und den Rest der Enterprise-Crew geschaffen hat. Die X-Men Version ist weniger elegant, macht aber (fast) Sinn.

In den X-Men Filmen ist der Ausgangspunkt das 1973er Segment von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit. Sobald die X-Men aus den 70ern die Erschaffung der Sentinels verhindern, verhindern sie die Zukunft, die zum Armageddon der Mutanten in der Prime-Timeline geführt hat, wodurch eine alternative Abfolge von Ereignissen entsteht, die sich in X-Men: Apocalypse und X-Men: Dark Phoenix fortsetzt. Wir sehen bereits Hinweise auf die "reparierte" Zeitlinie am Ende von X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, wo Logan in eine unbekannte Zukunft zurückkehrt, in der Cyclops und Jean Grey (gespielt von den Originaldarstellern James Marsden und Famke Janssen) noch am Leben sind. Wir sehen auch Kelsey Grammers Version von Beast, die zuletzt in X-Men: Der letzte Widerstand zu sehen war und deren möglichen Tod Logan in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit erwähnt.

Die neuen Zeitlinien sehen in etwa so aus.

Prime X-Men Zeitlinie

X-Men: Erste Entscheidung

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X-Men 2

X-Men: Der letzte Widerstand

Wolverine: Weg des Kriegers

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (postapokalyptische Squenzen im Jahr 2023)

Post-Days of Future Past Zeitlinie

X-Men: Erste Entscheidung

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (Szenen im Jahr 1973)

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit ("reparierte" Zukunfts-Szenen, mit dem wiederauferstandenen Cyclops und Jean Grey)

Es ist nicht klar, welcher Zweig der X-Men Zeitlinie in das Post-X-Men 2029 von Logan führt. Eine (nicht-kanonische) entfallene Szene bezieht sich auf den Tod von Jean Grey, was darauf hindeutet, dass der ursprüngliche Plan eine Fortsetzung der Prime X-Men Zeitlinie war. Allerdings erwähnt Professor Xavier, dass Logan und Jean verheiratet waren, bevor er sie "tötete". Da sie in den Filmen jedoch nie offiziell ein Paar waren, existiert Logan möglicherweise in einer eigenen Zeitlinie.

Am besten ist es, Deadpool, The New Mutants, Legion und The Gifted als eigene, von den anderen Zeitlinien komplett getrennte Einheiten zu betrachten.

X-Men Filme nach Serien

Die X-Men Filme existieren nicht wirklich als eine durchgehende Saga. Stattdessen gab es mehrere Mini-Franchises innerhalb des größeren X-Franchise von Fox. Aus diesem Grund ist es einfacher, sie im Detail zu betrachten, anstatt sich darüber aufzuregen, wie sie als großes Ganzes zusammenpassen.

In den frühen Tagen waren die Dinge schön und einfach, als X-Men, X-Men 2 und X-Men: Der letzte Widerstand den Anfang, die Mitte und das Ende einer eigenständigen Trilogie bildeten. Fox wollte ein lukratives Franchise jedoch nicht nach nur drei Filmen sterben lassen, also kehrte Hugh Jackman drei Jahre nach X-Men: Der letzte Widerstand in einer Origin-Story für den beliebtesten Charakter der Serie in X-Men Origins: Wolverine zurück.

Obwohl die Pläne für einen weiteren X-Men Origins-Film, der sich auf Magneto konzentrieren sollte, letztlich auf Eis gelegt wurden, kehrte Wolverine für zwei weitere Standalone-Filme zurück. Wolverine: Weg des Kriegers knüpfte an X-Men: Der letzte Widerstand an und griff Chris Claremonts und Frank Millers klassischen Japan-Comicbogen aus den 1980er Jahren auf. Der nachdenklichere Logan zeigte einen älteren Wolverine, der in einer Post-X-Men-Welt lebt und sich mit der Tatsache abfinden muss, dass seine Heilkräfte ihn im Stich gelassen haben. Es wurde der erste Superheldenfilm, der eine Oscar-Nominierung für sein Drehbuch erhielt.

Neben den Wolverine-Filmen hat Fox, wie bereits erwähnt, einen Quasi-Reboot des Hauptfranchises durchgeführt. X-Men: Erste Entscheidung führte eine neue Besetzung in vertrauten Rollen ein, da der in den 60er Jahren angesiedelte Film erklärte, wie der junge Charles Xavier und Magneto (damals Verbündete) die X-Men erschufen. X-Men: Erste Entscheidung brachte drei weitere Fortsetzungen hervor (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, X-Men: Apocalypse und X-Men: Dark Phoenix), während die Zeitreise in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (wo das Bewusstsein von Wolverine aus dem Jahr 2023 ins Jahr 1973 zurückgeschickt wird) auch die Stars der Originalfilme mitbrachte. Es ist ein Sequel und ein Prequel in einem.

Dann wurden die Dinge seltsamer als in jedem anderen Superhelden-Franchise...

Wade Wilson/Deadpool war ein Nebendarsteller in X-Men Origins: Wolverine, aber der beliebte Charakter war so unkenntlich, dass sich die Fans empörten. Star Ryan Reynolds startete daraufhin eine langwierige Kampagne, um dem sogenannten "Merc with a Mouth" seinen eigenen Film zu verschaffen. Sein Wunsch wurde mit dem subversiven, großmäuligen, die vierte Wand durchbrechenden Deadpool im Jahr 2016 erfüllt.

Nachdem der Film alle Rekorde für einen Film mit R-Rating gebrochen hatte, kam 2018 die unvermeidliche Fortsetzung. Wahrscheinlich wird es auch eine dritte geben, da Deadpool eines der einzigen Mitglieder des X-Universums von Fox sein könnte, das im MCU überlebt. "Marvel hat versprochen, uns weiterhin im Deadpool-Universum mit R-Rating spielen zu lassen. Die Hoffnung ist, dass sie uns auch ein wenig in das MCU eintauchen lassen und uns dort mitspielen lassen", sagte Deadpool-Co-Autor Paul Wernick gegenüber Entertainment Weekly.

Wir haben The New Mutants unten als eine eigene Einheit behandelt, da es nicht ganz zu den anderen Geschichten innerhalb der X-Men-Filme von Fox passt.

Original X-Men-Trilogie

X-Men

X-Men 2

X-Men: Der letzte Widerstand

Prequel-Reihe

X-Men: Erste Entscheidung

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Wolverine-Reihe

X-Men Origins: Wolverine

Wolverine: Weg des Kriegers

Logan

Deadpool-Reihe

Deadpool

Deadpool 2

The New Mutants

The New Mutants

Welche X-Men Filme sind auf Disney Plus verfügbar?

Auf Disney Plus gibt es derzeit leider nur eine begrenzte Auswahl an X-Men Filmen. Momentan sind die ursprüngliche X-Men-Trilogie, sowie X-Men: Erste Entscheidung, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit sowie X-Men: Apocalypse verfügbar.

Den ersten Deadpool Film findest du auf Netflix.

Alle weiteren Filme kannst du aktuell nur auf Amazon leihen oder kaufen.

Die X-Men Filme im Ranking

Wenn man sich die Nutzerbewertungen auf IMDb ansieht, ist es keine Überraschung, dass Logan die Liste anführt. Angetrieben von den phänomenalen Leistungen von Hugh Jackman und Patrick Stewart hat James Mangolds Film die Grenzen dessen, was ein Superheldenfilm sein kann, erweitert. Wie die Charaktere mit dem Alterungsprozess umgehen, ist genauso wichtig wie die Mutanten-Action. Ähnlich hohe Punktzahlen gibt es für X-Men: Zukunft ist Vergangenheit - den wohl ambitioniertesten der X-Men Filme - sowie den ersten Deadpool, der zweifelsohne der lustigste ist.

Es ist ebenso vorhersehbar, dass X-Men: Dark Phoenix schlecht abschneidet. Der Film war ein Flop bei den Kritikern und an den Kinokassen und besiegelte das Schicksal der X-Franchise in ihrer Vor-Disney-Form. Nach X-Men: Der letzte Widerstand war es auch das zweite Mal, dass ein Film die geliebte Dark Phoenix Storyline aus den Comics vermasselt hat. Die Chancen stehen gut, dass sie das nicht noch einmal versuchen werden.