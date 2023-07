Frauen-WM 2023 Live-Stream: So siehst du sie KOSTENLOS online und im TV

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Live-Stream

Du kannst die Frauen WM kostenlos im FreeTV bei ARD und ZDF sowie den dazugehörigen Mediatheken streamen. Wenn du im Ausland unterwegs bist, kannst du einen VPN nutzen, um deinen lokalen Stream freizuschalten. Alle Details zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 findest du weiter unten.

Vorschau auf die Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Die Frauen WM 2023 im Livestream (Image credit: EA) Zeitraum: Donnerstag, 20. Juli - Sonntag, 20. August FreeTV: ARD & ZDF, sowie deren Mediatheken Sei dabei, egal wo du bist: Mit einem VPN

Es gibt kein größeres Einzelsportereignis für Frauen als die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die zum ersten Mal in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Das Turnier ist nicht nur die größte Veranstaltung im Frauenfußball, sondern auch die am stärksten wachsende Sportart auf der ganzen Welt. Die Frauen WM findet vom 20. Juli bis zum 20. August statt und bietet ein Sommerfest des Fußballs, das die Wecker der Fans vor allem hierzulande aus dem Takt bringen wird. Trotz des frühen Beginns und des späten Endes darf man das Turnier allerdings nicht verpassen.

Titelverteidiger USA geht erneut als Favorit in das Turnier. Sie gehören zu den erfahrensten Teams im Wettbewerb und können sich nach wie vor auf Alex Morgan, Megan Rapinoe, Rose Lavelle und Julie Ertz verlassen, während Sophia Smith von den Portland Thorns den Nachwuchs auf Vordermann bringt. Seit den drei Niederlagen im letzten Herbst hat sich die USWNT mit einer Siegesserie von acht Spielen zurückgemeldet. Sie werden jedoch zu den ältesten Mannschaften bei der Endrunde gehören - wann wird Erfahrung zum Hindernis gegenüber jugendlicher Energie?

Die Niederlande, die vor vier Jahren im Finale standen, wollen in der Gruppe E Revanche nehmen. Zwar müssen sie auf die torgefährliche Arsenal-Stürmerin Vivianne Miedema verzichten, aber die Niederländerinnen haben die Erfahrung und das Talent, um erneut den Titel zu gewinnen. Der Europameister von 2017 kann sich immer noch auf Mittelfeldspielerin Danielle van de Donk, PSG-Stürmerin Lieke Martens und die hervorragende Jill Roord verlassen. Miedemas ACL-Verletzung ist ein großes Manko, aber sie könnten trotzdem weit kommen.

Ein weiteres Land mit ACL-Problemen ist England. Dem amtierenden Europameister fehlen Kapitänin Leah Williamson und die Ballon d'Or-Vizeweltmeisterin Beth Mead wegen schwerer Knieverletzungen, was ihre Hoffnungen trüben könnte. Sie haben eine gute Gruppe mit Rachel Daly, die in der WSL in guter Form ist, Lucy Bronze, auf die man sich als Rechtsverteidigerin verlassen kann, und Keira Walsh, die im Mittelfeld die Fäden in der Hand hat.

Gastgeber Australien beendete kürzlich die 30 Spiele andauernde Ungeschlagenheit der Löwinnen und wird den Heimvorteil nutzen, um das erste Halbfinale zu erreichen. Sam Kerr ist die beste Torschützin ihres Landes aller Zeiten (männlich oder weiblich) und bildet zusammen mit Steph Catley und Alanna Kennedy das Gerüst einer starken Mannschaft.

Brasilien und Frankreich wurden in dieselbe Gruppe gelost, die neben der Gruppe USA-Niederlande die spannendste der frühen Turnierphase ist. Die 37-jährige Stürmerin Marta ist immer noch stark, und Rafaelle von Arsenal verstärkt die Defensive. Außerdem darfst du die Deutschen, die schon zweimal gewonnen haben, niemals abschreiben. Kapitänin Alexandra Popp weiß immer noch, wo das Tor steht, und auch Lea Schuller hat eine beängstigende Torausbeute.

Das größte Frauen-Einzelsportereignis der Welt darfst du nicht verpassen. In unserem Leitfaden erklären wir dir, wie du die Frauen-WM 2023 im Live-Stream verfolgen kannst, egal wo du bist - angefangen damit, wie du das Turnier kostenlos streamen kannst.

Frauen-WM 2023 im Live-Stream: So siehst du alle Spiele kostenlos

Die Fußball-WM der Frauen wird bei ARD und ZDF übertragen. Natürlich kannst du die Spiele auch in den zugehörigen Mediatheken live streamen.

Du bist im Ausland?

Solltest du dich gerade im Urlaub oder auf Dienstreise im Ausland befinden und kannst daher kein ARD oder ZDF empfangen, brauchst du dir keine Sorgen machen: Dank eines VPN hast du die Möglichkeit, deine deutsche Berichterstattung auch unterwegs zu streamen.

Ein VPN ist ein sicherer Umweg, der nicht nur länderspezifische Blockaden umgeht, sondern zudem ein hohes Maß an Privatsphäre und Datenschutz mit sich bringt.

Nutze also ein VPN, um die Frauen-WM 2023 von überall aus live zu streamen: