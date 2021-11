Med to højopløselige bag kameraer, en hårdfør krop og 5G forbindelse virker Fairphone 4 til at være en ret god mellemklasse telefon. Men den virkelige grund til at købe den er dens øko-fokus: den er lavet af genbrugsmaterialer, du kan reparere den selv, og den kommer med en super lang garanti.

Med to højopløselige bag kameraer, en hårdfør krop og 5G forbindelse virker Fairphone 4 til at være en ret god mellemklasse telefon. Men den virkelige grund til at købe den er dens øko-fokus: den er lavet af genbrugsmaterialer, du kan reparere den selv, og den kommer med en super lang garanti.

Hvis du interesserer dig for at have en miljøvenlig telefon, bør Fairphone 4 være på din radar og højst sandsynligt være øverst på din ønskeliste. Det er den nyeste enhed fra det grønne teknologiselskab Fairphone, som har specialiseret sig i enheder lavet af genbrugsmaterialer på etiske fabrikker.

At købe en Fairphone plejede dog at være en vanskelig beregning: du ville få en telefon, der ikke var forfærdelig for miljøet (mange moderne mobiltelefoner er lavet på fabrikker med miljøstandarder, der i bedste fald er tvivlsomme, ved hjælp af udvundne sjældne jordarters materialer ved at bruge uholdbare og nogle gange etisk tvivlsomme processer), men du ville få en enhed, der ikke ligefrem var konkurrencedygtig når det kommer til specifikationer.

Det er ikke helt tilfældet for Fairphone 4, da efterfølgeren til Fairphone 3 Plus fra 2020 har et par opgraderinger på nøgleområder for at gøre den til et mere fristende køb.

Telefonen har ikke ét, men to 48 MP bag kameraer, samt mellemklasse Snapdragon 750G chipset, som understøtter 5G-forbindelse, og en meget større skærm. Disse opgraderinger, såvel som telefonens holdbare krop og grønne anvisninger, gør enheden til et meget mere overbevisende forslag end dens forgængere.

Det er ikke den perfekte telefon - vi fandt den sidemonterede fingeraftrykssensor lidt besværlig at bruge sammenlignet med dem på konkurrerende enheder, og vi havde problemer med at oprette forbindelse til Wi-Fi eller 5G-netværk nogle gange - og folk, der er vant til top-end telefoner, vil nok finde Fairphone 4 lidt langsom at navigere.

Når alt dette er sagt, oplevede vi dog, at vi nyder Fairphone 4 i vores indledende test, dels på grund af dens opgraderinger og dels på grund af den varme følelse indeni, som man får ved at bruge en miljøvenlig telefon. Vi er halvvejs gennem vores test i øjeblikket, men forventer en fuldstændig anmeldelse inden længe.

Fairphone 4 udgivelsesdato og pris

(Image credit: Future)

Fairphone 4 fås hos flere danske forhandlere til 4.499.- for 6GB RAM og 128 GB lager, og en pris på 4.999.- for 8GB og 256 GB.

Afslappede telefonbrugere behøver dog ikke 256 GB og kan holde sig til den billigere 128 GB model. Der er en micro SD-kortplads til op til 2TB, hvilket er meget for en smartphone.

Det er en rimelig pris for telefonen givet specifikationerne, selvom du kan finde billigere telefoner fra kinesiske virksomheder med højere specifikationer. Vi vil kalde dette en tæt konkurrent til Google Pixel 5, som også kom med standard Android-software. Den har bedre kameraer, men er langsommere i drift og har ikke Fairphones miljøvenlige anvisninger.

Design og display

Fairphone 4 har en 6,3-tommer FHD+ skærm, som er brudt op i toppen af et hak. Det er et design, der var på mode for mellemklasse telefoner før 2021, men i det år, hvor den grønne telefon blev udgivet, bruger de fleste andre enheder i alle prisklasser i stedet hullede udskæringer til front kameraet.

Skærmen ser ret fed ud, i hvert fald med hensyn til farver, selvom vi fandt den maksimale lysstyrke lidt begrænset. Fairphone fans vil dog bedst kunne lide størrelsen på skærmen, da det er et stort spring op fra de 5,65 tommer som de sidste to telefoner fra virksomheden har, og det resulterer også i et meget større skærm-til-krop forhold.

(Image credit: Future)

Fairphone 4’s krop er ret tyk – vi har ikke officielle mål, og det er svært at måle præcist, men det er mindst 1 cm – og telefonen føles også ret tung. Faktisk føles enheden lidt som en robust telefon (en type smartphone designet til at være holdbar under hårde forhold), dels på grund af dens metalramme og dels på grund af den solide bagside.

Den har har to lydstyrke knapper på højre kant, lige over tænd/sluk knappen – fingeraftrykssensoren er indlejret i denne knap, og den er nem at nå. Scanneren havde dog nogle gange problemer med at opfange vores fingeraftryk og scannede faktisk først, efter vi havde trykket på knappen, så den var ikke så intuitiv at bruge som alternativer på andre enheder som den seneste Xiaomi 11T Pro eller Motorola Edge 20 Pro.

Der er ingen 3,5 mm hovedtelefonstik her, noget, som fans af kablet lyd vil blive skuffet over, men USB-C stikket på den nederste kant af telefonen vil stadig lade dig tilslutte, hvis du har en adapter.

På bagsiden er der to bagerste kameraer arrangeret i en trekant sammen med en tredje åbning, der ligner en sensor, men som ikke, så vidt vi kan se, gør noget: Det er muligt, at dette kun er en pladsholder.

En pladsholder til hvad, spørger du måske. Fairphone 4 (såvel som dens forgængere) er en modulær telefon - det betyder, at du kan tage bagsiden af enheden, fjerne batteriet og bruge en skruetrækker til at udskifte dele som bagkameraet, displayet og lydmodulet.

(Image credit: Future)

Ikke alene gør denne modularitet dig i stand til at udskifte beskadigede dele (hvilket du kan gøre selv, bare ved at bestille reservedele fra Fairphones hjemmeside), den lader dig også opgradere din telefon, hvis og når virksomheden frigiver en Fairphone 4 Plus. Vi så dette med Fairphone 3 Plus, som havde samme krop som Fairphone 3, men med forbedrede specifikationer - hvis du havde en ikke-Plus enhed, kunne du blot købe et par dele for at opgradere til Plus selv.

Så det er muligt, at dette tredje kamerahul vil rumme plads til et tredje kamera, som Fairphone kunne tilbyde som et separat modul på et senere tidspunkt.

Kameraer og batterilevetid

Fairphone 4 har to 48 MP kameraer på bagsiden, et parret med et vidvinkelobjektiv og et andet med et ultra-vidvinkelobjektiv til billeder med et fantastisk synsfelt. Det er en lille opgradering i forhold til sidste års Fairphone, som savnede det andet kamera.

Billeder taget på telefonen ser skarpe ud med naturligt udseende dybdeskarphed og masser af detaljer takket være sensoren i høj opløsning.

Billederne var dog ikke særlig farverige eller levende - vi ville sige, at telefonen manglede meget af vejen for den AI scene optimerings software, som Google, Apple eller Samsung bruger. Du kan droppe fotos i redigeringsapps for at pifte dem lidt op, men som standard så billeder en smule umættede ud.

(Image credit: Future)

Dette gjaldt også for billeder taget på det 25 MP frontvendte kamera, som så lidt afdæmpet ud, så du skal bruge et ret godt oplyst miljø for at tage fantastiske billeder. Igen løste en foto redigerings app dette problem for det meste.

Fairphone 4 har et relativt lille batteri på 3.905 mAh, men på trods af at dette er mindre end næsten alle andre strømpakker i en telefon i 2021, blev vi glædeligt overrasket over batterilevetiden. I vores (ganske vist korte) testtid klarede enheden en dags brug med juice tilbage i tanken.

Selvom en heldags batterilevetid ikke ligefrem er noget at skrive hjem om, er det imponerende, at telefonen klarer sig med et relativt lille batteri, og det tyder på, at der er en smart optimering i gang her.

Opladning sker via telefonens USB-C port, og er på 20W, hvilket er ret langsomt. Ifølge Fairphone vil det tage en halv time at forsyne en telefon fra tom til 50 % - vi har ikke lavet en fuld opladningstest endnu, men dette tal virker nøjagtigt baseret på vores erfaringer.

Ydeevne og specifikationer

Fairphone 4 kan prale af ret konkurrencedygtige specifikationer til prisen med et Snapdragon 750G chipset sammen med 6 GB eller 8 GB RAM.

(Image credit: Future)

Denne processor er ikke det skarpeste værktøj i skuret, hvor Snapdragon 800 serien af chipset tilbyder meget mere kraft, men den er bestemt egnet til opgaven. Efter den indledende opsætningsfase, hvor telefonen var forbløffende langsom (da den skulle downloade og installere alle vores apps), var den ret hurtig at navigere og leverede alle mellemklasse- og nogle top-end-spil ret godt.

Vi vil sætte Fairphone 4 gennem flere intensive test (inklusive spil) til vores fulde anmeldelse, men indtil videre vil vi vurdere enheden som kraftig nok til de fleste opgaver.

Dette er også en 5G-telefon, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til superhurtige næste generations netværk. Dette er den første 5G Fairphone enhed, så hvis du vil have hurtige downloads og streaming, er det den, du skal vælge.

Telefonen bruger standard Android 11, som Google har designet den, hvilket giver dig det rene design og minimale udvalg af forudinstallerede apps, som du ville se på en Nokia eller Pixel telefon. Mens Fairphone tilbyder fem års garanti med telefonen, ved vi ikke, hvor mange års sikkerhed eller softwareopdateringer den får.

Vi havde et mindre problem med telefonen vedrørende tilslutningsmuligheder – telefonen var langsom til at oprette forbindelse til internettet, uanset om vi brugte mobil eller Wi-Fi, hvilket kunne være til gene, hvis du spiller onlinespil, kigger på sociale medier eller downloader programmer.

Det er ikke klart, om dette er et problem med vores testenhed, med mobilen eller noget andet, og vi vil teste det yderligere i vores fulde anmeldelse. Det påvirkede ikke vores tid med telefonen i høj grad - alt ville indlæses til sidst - men det er værd at markere.

(Image credit: Future)

Tidlig dom

Vi var klar til at se forbi nogle småfejl ved Fairphone 4, da dens grønne anvisninger giver dig mulighed for at overse et par grundlæggende fejl; det behøvede vi dog ikke, da den føles som en dygtig mellemklasse smartphone.

Ud over nogle små bekymringer, vi havde, som den temperamentsfulde fingeraftryksscanner, forbindelsesproblemer og kameraer, der ikke er super, er dette en velafrundet telefon, der kan klare de fleste opgaver, du har lyst til at kaste på den.

Men du er sandsynligvis ikke på udkig efter at købe Fairphone 4 for dens specifikationer eller kameraer eller funktioner – du er interesseret, fordi du leder efter en enhed, der vil hjælpe dig med at reducere dit CO2 fodaftryk på en lille måde, mens den stadig tilbyder mange funktioner i de nyeste smartphones, med anstændig ydeevne. Og vi er glade for at kunne rapportere, at Fairphone 4 er den enhed.