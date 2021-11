Arvostelussa Fairphone 4

Fairphone 4 on ympäristön huomioivana mallina jo itsessään kiinnostava, mutta samalla se osoittautuu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erittäin kilpailukykyiseksi keskihintaiseksi puhelimeksi. Erityisesti akkukesto on poikkeuksellisen hyvä, eikä kestävä rakennekaan ole haitaksi. Vain kamerapuoli jättää harmiteltavaa.

Pika-arvio

Jos etsit vuoden 2021 ekologisinta ja ympäristötietoisinta puhelinta, on Fairphone 4 ainoa oikea valinta. Kyseessä on hollantilaisen valmistajan uusin puhelinmalli, jonka kehittäminen ja valmistus pohjautuu kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Valmistaja on aiemmin tavannut tuoda uuden mallin myyntiin vuosittain, mutta tällä kertaa tilanne on hiukan erilainen. Fairphone 3 julkaistiin nimittäin vuonna 2019. Tosin viime vuonna tuotiin myyntiin Fairphone 3 Plus , joka on perusmallin paranneltu versio. Mikä hienointa, Fairphone 3:n osat saattoi vaihtaa omatoimisesti Plus-mallin kehittyneempiin osiin. Päivitys ei siis pakottanut ketään puhelinostoksille.

Valmistaja luottaa modulaariseen rakenteeseen, joten laitteen osia voi irrottaa ja vaihtaa mahdollisimman helposti. Tämä tekee käyttökokemuksesta erittäin mieluisaa. Mikäli näyttö sattuisi särkymään, voit vaihtaa sen vaivatta itse. Et siis tarvitse erillistä asiantuntijaa korkeine tuntitaksoineen tekemään asiaa puolestasi. Saati kokonaan uuden puhelimen ostamista.

Rakenne on vain yksi osa Fairphonen ekologisuutta. Puhelin on valmistettu mahdollisimman pitkälle kierrätetyistä materiaaleista. Esimerkiksi vaihdettava selusta koostuu sataprosenttisesti kierrätetystä muovista. Valmistusprosessiin vaaditut jalometallit ja muut materiaalit kerätään eettisin perustein. Yhtiö pitää myös huolen siitä, että työntekijöitä kohdellaan hyvin ja palkkaus on kohtuullista.

Käytännössä Fairphone 4 onkin erinomainen puhelin ihmisoikeuksista ja ekologisista arvoista huolestuneille. Muiden kilpailijoiden toimet eettisyyden saralla jäävät kauaksi Fairphonesta, mikä on yhtiölle merkittävä kilpailuvaltti.

Ekologisuus ja valmistustapa eivät kuitenkaan ole puhelimen ainoat hyvät ominaisuudet. Fairphone 4 on nimittäin hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan yllättävänkin kilpailukykyinen.

Vaikka akku on kooltaan pieni, jaksaa se vaivatta seuraavan vuorokauden iltapäivään asti. Lisäksi laite tuntuu kestävältä ja jämäkältä. Metallinen runko ja kierrätysmuovista valmistettu takakansi kestävät lommoja ja putoamisia ilman sen suurempaa vahinkoa.

Keskiverto järjestelmäpiiri tekee puhelimen käytöstä nopeaa ja sutjakkaa myös pelikäytössä. Niin ikään hyvä näyttö sekä puhdasverinen Android ovat monille mieluisia.

Fairphone 4 on teknisesti tasavahva kokonaisuus, joka ei kuitenkaan loista millään osa-alueella. Tämä on poikkeuksellista, sillä valtaosa kilpailevista malleista satsaa aina johonkin yksittäiseen myyntivalttiin.

(Image credit: Future)

Erityisesti kameralta olisimme toivoneet runsaasti enemmän. Kuvat näyttävät hyvässä valaistuksessa kohtuullisilta, mutta käytännössä otosten julkaisukelpoisuus vaatii yleensä kuvankäsittelyohjelman käyttöä. Tällä saralla kilpakumppanit vetävät selvästi pidemmän korren.

Miinusmerkkistä palautettava on annettava myös sormenjälkitunnistimelle, joka ei reagoinut peukaloomme riittävällä tarkkuudella. Vastaavasti 3,5 mm -kuulokeliitännän puuttuminen voi harmittaa osaa käyttäjistä. Edeltäjässä tämä oli vielä mukana, mutta toisaalta langalliset kuulokkeet alkavat olla jo katoava luonnonvara.

Fairphone 4 on laadukas keskihintainen puhelin, jonka ominaisuudet ovat kameraa lukuun ottamatta hintansa väärtejä. Ja ennen kaikkea kyseessä on ekologinen puhelin, jonka voi hankkia hyvällä omatunnolla. Jos ekologiset ja eettiset arvot ovat keskeisiä, on valmistaja selkeä ykkösvalinta.

Hinta ja saatavuus

Fairphone 4 on saatavilla toistaiseksi vain Euroopassa, mutta saatavuus ei ole aina yhtä helppoa kuin monilla tunnetummilla valmistajilla. Suomessa laitetta saa useilta joskaan ei kaikilta jälleenmyyjiltä.

Mallista on tarjolla kaksi erikokoista versiota. 6/128 Gt malli kustantaa 589 € ja kalliimpi 8/256 Gt versio 659 €. Kannattaa huomata, että molemmat mallit sisältävät microSD-paikan. Tallennuskapasiteettia voi siis lisätä jälkijättöisesti jopa 2 teratavulla.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Jos Fairphone 4 pitäisi sijoittaa johonkin puhelinkategoriaan, olisi kestävien puhelimien listamme todennäköisesti lähimpänä. Laitteesta huokuu tukevuus. Tämän ansiosta se ei ole myöskään ensimmäisenä särkymässä, kun arjen kolahdukset ja vahingot astuvat kuvaan.

Laitteen selusta on valmistettu kokonaan kierrätetystä muovista. Kokonaisuus on kestävä mutta silti miellyttävä. Metallinen kehys viimeistelee tukevan rakenteen. Malli onkin IP54-luokiteltu roiskeen- ja pölynkestäväksi. Niin ikään MIL-STD-810G-sertifikaatti on plakkarissa, mikä tarkoittaa puhelimen kestävän työmaaolosuhteet.

Malli on mitoiltaan (162 x 75,5 x 10,5 mm) hiukan paksuhko. Niin ikään 225 gramman elopaino tekee siitä aavistuksen peruspuhelinta raskaamman. Testijakso kuitenkin osoitti laitteen käytön onnistuvan yhdellä kädellä ilman ongelmia.

Laite tarjoaa USB-C-liitännän, mutta valitettavasti edellisistä malleista tuttu 3,5 mm -kuulokeliitäntä on pudonnut matkasta. Jos et halua siirtyä langattomien kuulokkeiden käyttöön, täytyy piuhan päätteeksi hankkia erillinen USB-C-adapteri.

(Image credit: Future)

Puhelimen oikeassa reunassa oleva virtapainike toimii myös sormenjälkitunnistimena. Valitettavasti sen toimivuus antaa aihetta motkotukselle. Vaikka olemme nähneet paljon heikompiakin lukijoita, ei se tuntunut reagoivan sormeen järin hyvällä onnistumisprosentilla.

Laitteen selustassa on kahden kameran muodostama kamerajärjestelmä, jonka linssit ja sensorit on järjestelty kolmiomaiseen asetelmaan. Ratkaisu muistuttaa niin paljon iPhonea, että jopa testijakson aikana laitetta luultiin Applen valmistamaksi.

Fairphone 4 luottaa edeltäjiensä tapaan modulaariseen rakenteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa irrotettavia osia. Voitkin vaihtaa selustan ja akun lisäksi myös takakameran, näytön sekä äänilaitteiston.

Rakenne tekee mallista paitsi helpommin korjattavan (voit tilata tarvittavat osaset Fairphonen kotisivuilta) mutta myös päivitettävän. Kunhan Fairphone 4 Plus todennäköisesti jossain välissä julkaistaan, voi perusmallin tekniikkaa nostaa Plus-mallin tasolle. Tätä ei ole vielä vahvistettu, mutta näin toimittiin Fairphone 3:n ja Fairphone 3 Plussan kohdalla, joten olemme toiveikkaita asian suhteen.

(Image credit: Future)

Päivitettävyys ja korjattavuus ovat keskeinen osa Fairphone 4:n ekologisuutta. Toisin kuin kilpailijat, valmistaja haluaa rikkoutuneen puhelimen korjattavan. Et siis joudu välittömästi puhelinostoksille.

Takakuoren ja akun irrottaminen onnistuu käsin. Asia on etenkin muinaisia Nokia-puhelimia omistaneille miellyttävän nostalginen piirre, vaikkakin sittemmin tätä ei ole ollut enää tarjolla juuri missään laitteissa.

Näyttö

Näyttö

Fairphone 4 hyödyntää 6,3-tuumaista näyttöä, jonka yläosassa on pisaramainen kameralovi. Etukameran vaatima alue tuntuu hiukan vanhanaikaiselta. Valtaosa nykyisistä keskihintaisista malleista kun on jo hetken aikaa upottanut etukameran näytön keskelle ilman selvää lovialuetta.

1 080 x 2 340 -tarkkuus on käytännössä vakiintunut resoluutio keskihintaisten puhelimien saralla. LCD-näyttöteknologia ei harmillisesti saa väreistä yhtä kirkkaita kuin OLED-paneelia käyttävät puhelimet. Vastavuoroisesti ruudun lukeminen on kuitenkin etenkin kirkkaassa auringonpaisteessa selkeämpää.

(Image credit: Future)

Kun ruudunpäivitys on 60 Hz, tuntuu sekin hiukan heikolta. Valtaosa samanhintaisista malleista tarjoaa 90 tai 120 Hz, mikä taasen tekee katselukokemuksesta sulavamman.

Fairphone 4 ei siis erotu edukseen näytön osalta. Toisaalta ruutu tarjoaa riittävän hyvän peruskokemuksen, joten ei sitä varsinaisena heikkoutenakaan voi pitää. Tältä osin malli pärjää siis tavallisessa arkikäytössä ihan hyvin.

Kamera

Kamera

Fairphone 4:n suurin murheenkryyni on sen kamerajärjestelmä. Napsitut kuvat eivät ole laadultaan erikoisia, minkä lisäksi etukamera temppuilee hetkittäin omituisella tavalla.

Kamerajärjestelmän johtotähti on 48 MP etukamera, joka on saanut 3 Plus -mallista poiketen f/1,6-aukollinen ja varustettu optisella kuvanvakaimella. Siinä missä mainitussa 3 Plussassa oli vain yksi kamera, tällä kertaa mukana on myös 48 MP f/2,2-aukollinen ultralaajakulmakamera sekä 3D ToF-sensori.

Fairphone 4:n takakameralla napsitut otokset eivät ole huonoja, mutta niissä on perustavanlaatuinen ongelma: kuvissa on hyvin vähäkkäästi varaa optimoinnille. Siinä missä kilpakumppanien kamerasovellukset hiovat napattua kuvaa automaattisesti kirkkautta ja värisaturaatiota myöten, Fairphonella nämä jäävät haaveeksi.

Puhelin tarjoaa periaatteessa muutamia esiasetuksia kuvien käsittelyyn, mutta käytännössä automaattiset muokkaukset eivät tunnu vaikuttavan lopputulokseen.

(Image credit: Future)

Kokonaisuutena kuvat näyttävät yleensä hiukan haaleilta ja tylsiltä. Kun valaistus oli kohdillaan, tilanne onneksi parani selvästi. Tällöin lopputulokseen muodostui kaivattua terävyyttä, joten kokonaisuuden saa viimeisteltyä kuvankäsittelyllä erittäin onnistuneeksi.

Tavallinen käyttäjä tuskin jaksaa kuitenkaan käsitellä kuviaan näin paljoa. Tällöin kilpakumppanien automaattinen kuvankäsittely on varmasti enemmän mieleen, sillä täten vältät kaiken ylimääräisen työn. Jos siis arvostat kamerapuhelimessa helppoutta, ei Fairphone 4 ole kovinkaan helposti suositeltavissa.

Myös f/2,2-aukollinen 25 MP etukamera sisältää vajavaisuuksia. Valtaosa napsimistamme selfieistä osoittautui hämmentävän synkäksi sekä omituisen vihreäksi. Arvelimme tämän olevan jokin tyylillinen valinta, mutta jostain syystä tilanne toistuu vain toisinaan. Luultavasti automaattinen kuvakäsittely siis vain tulkitsee tilanteen virheellisesti. Kuvavääristymän hahmottuminen helpottuu alla olevien esimerkkikuvien avulla.

Videokuvaajien ilona on 4K/30fps- ja 1080p/60fps-tilat. Erilaisia asetuksia on käytössä niin perinteisen valokuvaamisen kuin videokuvauksenkin saralla runsain mitoin aina pikselien yhdistämisestä (pixel binning) slow-motion-hidastuksiin sekä yötilasta panoramaan.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/5 Selfie on turhan vihreä (Image credit: Future) Kuva 2/5 Pääkameralla otettu selfie on parempi ja vähemmän vihreä (Image credit: Future) Kuva 3/5 Pääkameralla otettu peruskuva (Image credit: Future) Kuva 4/5 Varjot valtaavat ultralaajakulmakameran kuvan (Image credit: Future) Kuva 5/5 Lähikuvassa on miellyttävä syvyysvaikutelma (Image credit: Future)

Suorituskyky

Suorituskyky

Fairphone 4:n sisuksissa jyllää Snapdragon 750G -suoritin. Keskihintainen prosessori on tuttu esimerkiksi kilpailevista malleista Samsung Galaxy A52 5G ja TCL 20 Pro 5G . Vaikka se ei ole piirinä nopeimmasta päästä, on se riittävän vikkelä peruskäytössä lähes kenelle tahansa.

Otimme teknisestä vikkelyydestä selvää suorittamalla Geekbench 5 -mittauksen. Moniydintestin tuloksesi muodostui 1 798, joka on samalla viivalla esimerkiksi Redmi Note 9T :n 1 799 pisteen kanssa. Vastaavasti Galaxy A52 5G jää jo selvästi taakse.

Suorituskyky on siis testitulosten valossa hyvällä perustasolla, joka riittää uutissovellusten käyttämiseen, sosiaalisen median lukemiseen tai muihin arkiaskareihin ongelmitta. Sen sijaan parhaiden mobiilipelien tai videoeditoinnin kaltaisissa askareissa alkaa köhintä. Pelipuolella ongelma kuitenkin kohdistuu vain teknisesti edistyneimpiin peleihin. Keskitason julkaisujen kohdalla ei ongelmia ilmennyt, joten suorituskyvyn rajallisuus haitannee vain aktiivipelaajia. Heille suosittelemme muutoin parhaiden pelipuhelimien hankintaa.

Fairphone 4 sisältää 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Kuten mainittua, laitteeseen saa lisättyä microSD-kortilla enintään 2 teratavua lisäkapasiteettia. Jos et siis usko tarvitsevasi RAM-muistia ja olet valmis hankkimaan microSD-kortin, voi puhelimesta hankkia huoletta edullisemman version.

(Image credit: Future)

Fairphone 4 on valmistajan ensimmäinen 5G-puhelin. Uuden sukupolven verkkoteknologia on Suomessa jo kattavasti saatavilla, mikä taasen mahdollistaa merkittävästi nopeamman verkkoyhteyden. Kannattaa huomata, että 5G-yhteys vaatii kuitenkin erillisen (ja kalliimman) mobiililiittymän. Asiaan kannattaa tutustua tarkemmin erillisessä 5G-oppaassamme.

Puhelimen kaiutin ajaa asiansa erittäin hyvin. Testeissämme havaitsimme video- ja ääniyhteyden toimivan mainiosti. Jopa musiikkikuuntelu onnistuu pelkällä puhelimella kelvollisesti, joskaan emme tietysti jättäisi missään olosuhteissa tietoisesti kuulokkeita tai Bluetooth-kaiutinta kotiin tarkoituksella.

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

Fairphone 4 sisältää esiasennetun Android 11 -käyttöjärjestelmän. Puhelin tuntuu saapuessaan hyvinkin puhtaalta, sillä ainoa ylimääräisen sovellus on Fairphonen oma esiasennettu mainosohjelma. Se käy läpi yhtiön tarkoitusperiä.

Muilta osin kokemus on samanlainen kuin Pixel-, Motorola- ja Nokia-puhelimissa. Käyttöliittymä on pyöristetyn puhdas. Sovelluspuolella huomio kiinnittyy Googlen tuttuihin esiasennettuihin sovelluksiin. Mukana on Google Pay, Google Maps sekä muut tutut ja turvalliset ohjelmat.

(Image credit: Future)

Jos haluat puhelimeltasi pitkää käyttöikää, on Fairphone 4 oivallinen valinta. Valmistaja on luvannut julkaista sille ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä vähintään vuoteen 2025 asti. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään Android 13 -päivitystä.

Käyttöliittymän salat oppii vikkelästi ja puhelimen käyttö on vaivatonta. Ainoat ongelmat koskivat isompien sovellusten latausta, joiden aikana puhelin hidasteli jonkin verran.

Akkukesto

Akkukesto

Vaikka Fairphone 4 sisältää verrattain pienen 3 905 mAh akun, tarjoaa se erittäin vakuuttavan akkukeston.

Testissämme puhelin kesti ongelmitta koko päivän ja monesti pitkälle toisen päivän puolellekin. Tilanne ei muuttunut käytön muuttuessa vaativammaksi. Vaikka pelasimme, kuuntelimme Spotifyä tuntikaupalla ja kävimme sosiaalisen median seinää läpi erittäin aktiivisesti, laitteessa riitti virtaa koko vuorokaudeksi. Koska useat kilpailijat eivät yllä vastaavaan selvästi kookkaammilla akuilla, on syyn oltava Fairphonen sovellusten optimoinnissa.

Valitettavasti yksi akkukestoon liittyvä kompastuskivi on livahtanut mukaan. Laitteen latausnopeus on nimittäin enintään 20 W, joten tyhjentyneen luurin täyttäminen kestää roimasti yli tunnin.

Vaikka useat mallit tarjoavat erinomaisen pikalatauksen, on sillä myös tapana heikentää akkua pitkässä juoksussa. Kun ekologisuus on Fairphone 4:n tärkein myyntivaltti, olisi tämä ongelmallista. Jos akku on kuitenkin vaihdettava, saa sen näppärästi irrotettua puhelimesta uuden tilaamista varten.

Yhteenveto

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Ympäristöarvot ovat lähellä sydäntäsi

Kierrätetyt valmistusmateriaalit sekä vaihdettavat osat tekevät selväksi, että Fairphone elää arvojensa mukaisesti. Yhtiö välittää ympäristöstä ja työntekijöistä, mikä on jo itsessään peruste valinnalle.

Haluat kestävän puhelimen

Mikäli huomaat puhelimiesi putoavan lattialle tai kolahtelevan pöydänkulmaan turhan usein, arvostat Fairphone 4:n kestävyyttä.

Haluat puhelimen useaksi vuodeksi

Fairphone 4 on paitsi kestävä mutta myös pitkään tuettava puhelin. Voit vaihtaa rikkoutuneet osat helposti, ja onpa luvassa Android- ja tietoturvapäivityksiäkin vuoteen 2025 asti.

Älä osta, jos...

Haluat laadukkaan kamerapuhelimen

Fairphone 4 on kameran osalta selvästi kilpailijoitaan jäljessä. Mikäli haluat automaattisesti käsiteltyjä kuvia sosiaalisen median kanavallesi, ei Fairphone 4:n kamera sovelluksineen vastaa tarpeeseesi.

Käytät langallisia kuulokkeita

Fairphone 4 on jättänyt edeltäjänsä 3,5 mm -kuulokeliitännän historiaan. Jos et halua käyttää langattomia kuulokkeita, joudut hankkimaan erillisen adapterin langallisen mallin yhdistämiseen.