Førsteinntrykk: Fairphone 4

Med to høyoppløste kameraer, et robust skall og 5G-kapasitet, er Fairphone en temmelig god mobiltelefon i mellomsjiktet. Hovedgrunnen til å kjøpe den er dens grønne profil: den lages av resirkulerte materialer, du kan reparere den selv og den leveres med superlang garanti.

Hvis du er opptatt av å skaffe deg en miljøvennlig mobiltelefon, burde Fairphone 4 være høyt oppe på ønskelisten din. Dette er den nyeste enheten fra det grønne teknologiselskapet Fairphone, som spesialiserer seg på enheter som lages av resirkulerte materialer i etisk orienterte fabrikker.

Det var tidligere et krevende regnestykke å kjøpe en Fairphone. Du fikk en mobiltelefon som ikke var grusom mot miljøet (mange moderne mobiltelefoner lages i fabrikker som i beste fall har miljømessig tvilsomme standarder, med sjeldne jordartsmineraler som utvinnes gjennom lite bærekraftige og tidvis også etisk tvilsomme prosesser), men du ville ende opp med en enhet som var lite konkurransedyktig på spesifikasjonsfronten.

Det er ikke lenger tilfellet med Fairphone 4. Etterfølgeren til Fairphone 3 Plus fra 2020 har fått noen oppgraderinger som gjør den til et mer fristende kjøp.

Denne telefonen har ikke bare ett, men to kameraer på 48 MP på baksiden. Den har dessuten mellomsjikt-brikken Snapdragon 750G, som støtter 5G-tilknytning, og en langt større skjerm. Med disse oppgraderingene, en robust konstruksjon og dens miljøprofil, er denne enheten et langt mer fristende kjøp enn sine forgjengere.

Den har likevel mer å gå på. Vi opplevde den sidemonterte fingeravtrykksleseren som litt klønete å bruke sammenlignet med dem man finner på konkurrerende enheter og vi fikk til tider problemer med å koble oss opp vi a WiFi og 5G. Er du vant til telefoner i toppklassen, vil du nok oppleve Fairphone 4 som litt langsom i navigeringen.

Vi hadde likevel stor glede av Fairphone 4 i våre innledende tester, dels på grunn av oppgraderingene og dels på grunn av den gode følelsen det ga å bruke en miljøvennlig telefon. Det gjenstår fremdeles litt testing, men du kan vente deg en fullstendig test snarlig.

Fairphone 4: lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Fairphone 4 ble lansert i oktober 2021, og den minste modellen, som har en lagringskapasitet på 128 GB og 6 GB RAM, koster i overkant av 6000 kroner hos norske forhandlere. Den er også tilgjengelig i en variant med lagringsplass på 256 GB og 8 GB RAM, og den har en utgangspris på 6990 kroner.

Du kan trygt velge den minste varianten, ettersom den har SD-kortspor og støtter opptil 2 GB ekstern lagring.

Det er greie prise for disse spesifikasjonene, og selv om du finner billigere modeller fra kinesiske produsenter, ligger den for eksempel langt under Google Pixel 5 i pris.

Design og skjerm

Fairphone 4 har en FHD+-skjerm på 6,3", og den brytes i toppen av en dråpeformet utstansing. Dette er en type design som var populært før 2021, men ved lanseringen av økotelefon nummer 4 benytter de fleste andre produsenter nålehull til å huse sine frontkameraer.

Skjermen tar seg ganske frisk ut, særlig med tanke på fargene, men vi opplevde den maksimale lysstyrken som noe begrenset. Fairphone-tilhengere vil nok sette mest pris på skjermstørrelsen. Den er et stort sprang fra de to forgjengernes 5,65 tommer. Det gir også et langt gunstigere størrelsesforhold mellom skjerm og kropp.

(Image credit: Future)

Fairphone 4 har en ganske tykk kropp. Vi har ikke de offisielle målene, og det er vanskelig å måle helt nøyaktig, men tykkelsen er minst én centimeter. Telefonen kjennes dessuten ganske tung. Den oppleves faktisk som en robust mobiltelefon (en mobil som er utviklet for å være holdbar under tøffe forhold), dels på grunn av metallrammen og dels fordi baksiden kjennes kraftig.

Mobilen har to volumknapper på høyre kant, like over på-knappen. Fingeravtrykksleseren er lagt inn i sistnevnte, og den er vanskelig å nå med fingertuppen. Leseren hadde tidvis problemer med å fange opp fingeravtrykket, og den leste faktisk bare inn etter at vi hadde trykket på knappen. Dermed er den ikke like intuitiv å bruke som på enheter som Xiaomi 11T Pro eller Motorola Edge 20 Pro.

Her får du ingen 3,5-millimeters lydutgang, noe som vil skuffe lydentusiaster, men via USB-C-porten nederst kan du plugge inn hodetelefonene via adapter.

På baksiden finner du to kameraer på 48 MP i et triangulært oppsett, sammen med en tredje åpning som ser ut som en sensor, men det later ikke til at den gjør noe. Det kan være at den er en plassholder.

Men til hva? Fairphone 4 er (som sine forgjengere) en modulbasert mobiltelefon. Det betyr at du kan ta av enhetens bakside, fjerne batteriet og bruke en skrutrekker når du vil erstatte deler som kameraet på baksiden, skjermen og lydmodulen.

(Image credit: Future)

Med denne modulbaserte tilnærmingen kan du ikke bare fjerne skadde eller ødelagte deler selv (du kan bestille reservedeler fra nettsidene til Fairphone), men du kan også oppgradere telefonen hvis eller når selskapet lanserer en Fairphone 4 Plus. Dette var noe vi opplevde med Fairphone 3 Plus, en modell som hadde den samme konstruksjonen som Fairphone 3, men med forbedrede spesifikasjoner. Hvis du hadde den eldste av de to enhetene, kunne du enkelt og greit kjøpe noen nye deler og oppgradere til Plus-modellen selv.

Det er altså mulig at den ekstra kameraåpningen er ment å romme et tredje kamera, noe Fairphone i så fall vil kunne tilby på en senere dato.

Kameraer og batteritid

Fairphone 4 har to kameraer på 48 MP på baksiden. Det ene av dem har et vanlig, bredt objektiv, mens det andre kan skilte med en ultravidvinkel til bilder med bredt synsfelt. Det er en viss oppgradering fra den foregående Fairphone-modell, som manglet det andre av disse to kameraene.

Bildene man tar med telefonen ser hvasse ut, med naturlig dybdeskarphet og massevis av detaljer, takket være den høyoppløste sensoren.

Bildene var imidlertid ikke spesielt fargesterke eller livlige. Det skriver vi på kontoen for manglende AI-optimalisering, en type programvare produsenter som Google, Apple og Samsung gjør nytte av. Du kan hente bildene inn i en redigeringsapp og fiffe dem opp litt, men bildene ser i utgangspunktet litt matte ut.

(Image credit: Future)

Dette gjelder også bildene vi fikk med frontkameraet på 25 MP. De ble litt grumsete, så du trenger godt belyste omgivelser for å få gode bilder. Igjen fikk vi for det meste løst dette med en app for fotoredigering.

Fairphone 4 har et ganske beskjedent batteri på 3905 mAh. Selv om dette er mindre enn de aller fleste konkurrerende 2021-modellene. ble vi positivt overrasket over batteritiden. I løpet av vår (korte) testperiode holdt enheten det gående hele dagen og hadde enda litt igjen på tanken.

Selv om et heldagsbatteri ikke akkurat er noe å rope høyt om, er det imponerende at telefonen klarer dette med et så lite batteri. Det antyder at det foregår en eller annen form for optimalisering her.

Ladingen foregår via telefonens USB-C-port og er på 20 W. Det er ikke spesielt heftig. I følge Fairphone skal det ta en halvtime å bringe telefonen fra tom til halv tank. Vi har ennå ikke gjennomført en fullstendig ladetest, men dette ser ut til å stemme godt med våre erfaringer.

Ytelse og spesifikasjoner

Fairphone 4 kan skilte med ganske konkurransedyktige spesifikasjoner innenfor sitt prissjikt. Den har en Snapdragon 750G-brikke i selskap med 6 eller 8 GB RAM.

(Image credit: Future)

Prosessoren er ikke den skarpeste kniven i skuffen. Snapdragon 800-serien har langt mer kraft å by på, men den håndterer likevel oppgaven greit. I den innledende oppsettsfasen var telefonen rystende langsom (ettersom alle appene måtte lastes ned og installeres), men deretter var den ganske kjapp å navigere i. Den håndterte alle middels krevende spill temmelig godt, og det samme gjaldt for noen av de mer avanserte spillene.

Vi vil utsette Fairphone 4 for langt mer omfattende testing (inkludert gaming), men så langt vil vi bedømme den som kraftig nok til de fleste oppgaver.

Dette er dessuten en 5G-mobil. Dermed kan du koble deg opp til det nyeste kommunikasjonsnettverket. Dette er den første Fairphone-enheten med 5G, så denne mobilen egner seg til krappe nedlastinger og strømming.

Telefonen bruker standardversjonen av Android 11, slik den er skapt av Google. Dermed får du det rene designet og et minimalt utvalg av forhåndsinstallerte apper, akkurat som med Pixel- og Nokia-modeller. Selv om Fairphone 4 har femårsgaranti, vet vi ennå ikke hvor mange års sikkerhetsoppdateringer den vil motta.

Vi hadde enkelte problemer med oppkoblingen via telefonen. Den var langsom når det gjeldt å koble seg på nettet, enten vi brukte vanlig telefontilkobling eller WiFi. Det kan være irriterende når du spiller nettbaserte spill, bruker sosiale medier eller laster ned programvare.

Det er uklart om dette problemet er spesifikt knyttet til vår testenhet, om det er startvanske for telefonen eller om det skyldes noe annet. Vi vil teste dette grundigere i vår fullstendige gjennomgang. Det påvirket oss ikke så veldig i testperioden, for alt ble lastet ned til slutt, men det er verdt å nevne.

(Image credit: Future)

Foreløpig vurdering

Vi var forberedt på å måtte overse en del problemer med Fairphone 4, ettersom den grønne profilen gjør deg mer villig til nettopp det. Men det trengte vi ikke, ettersom telefonen var like dugelig som andre mobiler i mellomsjiktet.

Ut over de små innvendingene vi hadde, som den litt vanskelige fingeravtrykksleseren, tilkoblingsproblemene og de litt mangelfulle kameraene, er dette en godt balansert mobiltelefon i mellomsjiktet. Den håndterer godt de fleste oppgavene du slenger etter den.

Men kameraene, egenskapene og spesifikasjonene er nok ikke hovedårsaken til å vurdere en Fairphone. Det gjør du fordi du er ute etter å redusere karbonfotavtrykket i det små, mens du likevel får tilgang til mange av de nyeste mobilegenskapene, med ganske god ytelse. Og Fairphone 4 er akkurat en slik mobiltelefon.