Anmeldelse: Asus Zenbook Flip S UX371

ASUS Zenbook Flip S UX371 er en 2-i-1 bærbar computer, som sigter mod skærmkvalitet og ydeevne i topkvalitet, og så er den tynd og let, så den kan bruges overalt. Selvom både OLED-skærmen og designet er imponerende flot, er det lille tastatur et problem for mange, og ​​4K på en 13,3-tommers skærm giver kun et begrænset udbytte. Køleløsningen gør også, at processoren ikke kan gøre sit bedste arbejde. Vi så også gerne lidt forbedringer til batteriet.

Specifikationer på Asus Zenbook Flip S UX371: CPU: Intel Core i7-1165G7 Grafik: Intel Iris Xe Graphics RAM: 15 GB Skærm: 13,3 tommer, 4K, OLED Lagerplads: 1 TB GB SSD Porte: USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x Thunderbolt 4, HDMI 1.4 Tilslutninger: WiFi, Bluetooth Vægt: 1,20 kg Mål: 30,50 x 21,10 x 1,19 ~ 1,39 cm

Sammenfatning af anmeldelse

Med Zenbook Flip S UX371 ser det ud til, at ASUS sigter mod at skabe den perfekte 2-i-1-laptop til dig, der har brug for en kompakt arbejdsmaskune, der kan tages med overalt og fungerer lige så godt til kundepræsentationer som til at se film på efter en lang arbejdsdag.

Og kombinationen af ​​4K-OLED-skærm med HDR-understøttelse, en 11. generations Tiger Lake-processor og et meget bærbart og konvertibelt design lyder sandsynligvis fristende for mange. Desværre er ikke alt ved Zenbook Flip S, som bare er sjov og spil, og vi sætter også spørgsmålstegn ved den måde, som ASUS har prioriteret på.

OLED-skærmen imponerer først meget med fremragende kontrast og farverige nuancer, men 4K-opløsningen giver begrænsede fordele, når man kun har en 13,3-tommers skærm. Lavere opløsning kunne faktisk give bedre batteritid, uden det ville gå væsentligt ud over din billedkvalitet og -oplevelse.

Og når vi taler om batteriets levetid, er det OK, men ikke meget meere end det. Du kan klare dig gennem en hel arbejdsdag uden opladning, men når aftenen nærmer sig, har du brug for genopfyldning, hvis du også gerne vil sætte dig og chille til Netflix.

På papir er Tiger Lake-processoren et fristende valg, men køleopløsningen i Zenbook Flip S ser ikke ud til at klare al den varme, som processoren producerer. Dette gør maskinen meget varm, processoren klokker ned for at undgå overophedning, og du går glip af en del af den ydeevne, som der egentlig burde kunne leveres.

Derudover skal vi også nævne, at Zenbook Flip S har færre forbindelser, end vi kunne forestille os - den mangler blandt andet LAN og hukommelseskortlæser - mens 3,5 mm-stikket kun er tilgængeligt via en inkluderet adapter.

Desuden er vi skuffede over, at ASUS har valgt at gøre tastaturet mindre end standarden. Størrelsen på Zenbook Flip S dikterer ikke lige frem, at den skal have et mindre taster, og hvis du skriver meget, så vil du hurtigt opleve, hvor træls det er.

Hvis du primært vil have enormt god billedkvalitet og kompakt design, så kan Zenbook Flip S sagtens være pengene værd, men man kan ikke undgå at nævne, at der er mange andre spændende modeller på markedet. Se for eksempel på HP Elite Dragonfly og Dell XPS 13 2-i-1.

Pris og tilgængelighed

Asus Zenbook Flip S UX371 fås nu i danske butikker til en vejledende pris til omkring 15.999 kroner. Den variant, som du kan finde i Danmark, kommer med 16 GB RAM, 1 TB lagerplads og en skærm med 4K HDR-understøttelse.

Design, skærm og tastatur

Med Zenbook Flip S UX371 er man ikke i tvivl om, at Asus gerne vil give sine kunder en følelse af eksklusivitet og luksus. Toppen er kendetegnet ved Asus' karakteristiske cirkulære struktur omkring logoet, og farverne af sort og guld giver enheden et glamourøst præg - men det er naturligvis en smagssag.

Man må sige, at enheden føles mere robust bygget med gode materialer og solid konstruktion. Og så har den en finish, der føles yderst premium.

Dette gælder også, når du åbner det og ser, at hele indersiden af ​​låget er dækket af glasoverfladen, hvor skærmen er placeret. På den anden side synes vi, at 16:9-skærmen med et sort felt nedenunder er lidt mindre moderne, hvis du sammenligner med konkurrenter som fx Microsoft Surface-bærbare computere og Huawei Matebook Pro X.

Men det er dog kun det indtryk, som du kan få, før du har tændt for laptoppen. Det viser sig hurtigt, at denne skærm leverer højere kvalitet end de fleste andre og ikke kun pga. 4K-opløsningen (som vi vender tilbage til), men på grund af OLED-teknologien. OLED giver en helt fantastisk sort, fordi pixels faktisk er helt slukket, når de viser sort, og kombineret med en maksimal lysstyrke på 450 nits får du et godt kontrastniveau og meget livlige billeder. Derudover understøtter skærmen HDR, og da vi testede indhold med HDR, fik vi virkelig smukke billeder med fantastiske detaljer - både i lyse og mørke områder.

Vi føler os dog ikke helt overbevist om fordelene ved 4K-opløsning på en 13,3-tommers skærm. Denne kombination fører til en pixeltæthed, der er langt over, hvad de fleste mennesker kan se, og det eneste, du virkelig opnår, er, at batteriet løber tør hurtigere. Det ser ud til at nogle lande kan vælge Zenbook Flip S med forskellige typer skærmvælg.

Flere svagheder ser dagens lys, som vi går videre til tastaturet. Her mener vi, at Asus har taget et par mærkværdige valg. Vi forstår godt, at ultrasmå og ultra lette modeller ikke latid har samme plads, men vi forstår ikke valgt om at gøre tasterne mindre her ved Zenbook Flip S.

Det bliver heller ikke bedre, fordi de har prioriteret at give det en lodret række hjem-, PgUp-, PgDn- og slut-taster i stedet for at give mere plads til de taster, du har mest brug for. Og tasterne er ikke kun mindre i bredden, men også i højden, hvilket er endnu mere uforståeligt.

Resultatet er et tastatur, der er meget mindre behageligt at skrive på. Og designvalget føles helt udnødvendigt. Derfor er det svært at anbefale Zenbook Flip S til folk, der skriver meget på deres laptop.

Heldigvis er touchpad'en et lyspunkt. Først og fremmest er den rummelig, og den er også meget præcis og god at bruge med en glat overflade, som sikrer høj præcision. Ikke mindst har den en ekstra funktion, der giver dig mulighed for at gøre det til et numerisk tastatur ved at trykke i øverste højre hjørne, som vi vender tilbage til senere.

Når det kommer til tilslutningsmuligheder, finder vi to Thunderbolt 4 / USB Type-C-porte på venstre side sammen med en HDMI-port, mens højre side er udstyret med en USB 3.0 Type A-port ud over en tænd/sluk-knap. Sidstnævnte vil således være let tilgængelig i både bærbar- og tablet-tilstand.

Udvalget af tilslutninger er ikke særlig stort. Thunderbolt 4 kan være praktisk, hvis du har brug for at tilslutte en 4K-skærm eller har brug for at overføre filer meget hurtigt, men vi kunne godt have tænkt os at se flere tilslutningsmuligheder.

Desværre viste det sig også, at disse porte ikke fungerede specielt godt, da vi forsøgte at forbinde en skærm med Displayport via adapter (vi fik kun et lille billede midt på skærmen og kunne ikke justere opløsningen), men der er nok noget, som varierer fra skærm til skærm. En driveropdatering skal måske også til for at rette op på den slags-

I kassen får du en USB-til-lyd-adapter, men det er alt. USB-til-LAN-adapter skal købes ved siden af, og det samme skal andre adaptere, der kan levere flere USB-porte, VGA og andre ting. Vi ville meget værdsat, hvis ASUS havde prioriteret at tilslutte en adapter, der kombinerede LAN, VGA, ekstra USB-porte og måske endda en SD-kortlæser.

Ydeevne

Test af ydeevne: Sådan så ydeevnen ud hos ASUS Zenbook Flip S UX371 i vores udvalg af præstationstest: Sky Diver: 12518 poeng

GeekBench 5: 1507 (single core); 4880 (multicore)

Cinebench R23: 4454 point

PCMark 10 (Home Test): 4685 point

PCMark 10 Batterilevetid: 7 timer, 19 minutter

Batteritid (TechRadar filmtest): 6 timer, 54 minutter

Når man tænker på, at den har Core i7-1165G7 og 16 GB RAM, er det nok ikke en overraskelse, at Zenbook Flip S leverer god ydeevne til daglig brug. Det er helt uden problemer, når du vil flytte filer og surfe på nettet, og der er aldrig tegn på forsinkelser. Når den har været i dvaletilstand, starter den også helt utroligt hurtigt op. Her føles det næsten nogle gange mere som en tablet end en laptop.

Ikke desto mindre lever ydeevnen ikke op til forventningerne, og det er ikke selve processoren, der er skyld i dette, men snarere køleløsningen. Test med Cinebench R23 viser, at Zenbook Flip S kun kan udnytte potentialet i den kraftfulde processor i et par sekunder, før den bliver så varm, at hastigheden skal reduceres kraftigt. Mere specifikt skyder den op til lige under den maskimale boosthastighed på 4700 MHz, inden den falder meget hurtigt til 2500-2900 MHz. På den anden side skyder temperaturen op til 92-93 grader, før den falder under 90, når hastigheden igen reduceres.

Det underlige er, at det næsten tager 1,5 minut ved fuld belastning, før maskinens blæsere begynder at gå i gang med arbejdet, og så stiger de langsomt, mens temperaturen falder yderligere til omkring 80 grader. Dette ser ud til at være tilfældet, ligegyldigt om du vælger afbalanceret tilstand eller performance-tilstand i MyASUS-appen.

Måske ASUS har været mere fokuseret på, at Zenbook Flip S er så stille som muligt, i stedet for at frigøre den robuste processors fulde potentiale. Det er i sig selv fint, men det betyder stadig, at du betaler for en processor, hvor du ikke kan udnytte dens fulde potentiale. Vi forestiller os, at en Core i5 sandsynligvis kunne levere næsten samme ydeevne.

Når laptoppen opnår rigtigt høje temperaturer, kan den være decideret ubehagelig at have på skødet, mens du arbejder med fuld belastning. Heldigvis vil du ikke bemærke dette meget ved normal brug, når du fx browser eller bruger skriveprogrammer.

Zenbook Flip S er udstyret med Intel Iris Xe-grafik, og det sikrer, at den håndterer let 3D-grafik ganske let. Men sæt igen ikke forventninger for højt - da vi prøvede Fortnite, var det ikke nødvendigvis en specielt god oplevelse. Minecraft fungerer derimod ret okay, og det samme gælder for andre lette 3D-spil.

Funktioner og batteritid

Zenbook Flip S tillader brug af ansigtsgenkendelse, og det fungerer både hurtigt og effektivt. Det er ekstra praktisk, når laptoppen foldes op som tablet, og du derefter ikke behøver at indtaste en kode for at låse op.

Softwaren på Zenbook Flip S starter ud som en ret urørt maskine, men én undtagelse: en prøveversion af McAfee Antivirus er forudinstalleret, og denne software begynder at sende notifikationer, lige efter du tænder maskinen for første gang. Det er heldigvis ret let at fjerne, men vi gad godt, at det slet ikke var der til at starte med.

Derudover finder du også MyASUS installeret, og dette er et program, der giver dig mulighed for at ændre forskellige indstillinger, downloade drivere og fejlfinde problemer. Dette program kunne have været mere brugervenligt og mindre overfyldt med forskellige valg (de fleste virker unødvendige), men det har også sine fordele.

Du kan bl.a. bruge 'Link to MyASUS', som giver dig mulighed for at spejle telefonens skærm på pc'en og bruge telefonen som en sekundær skærm. Du kan også beslutte at modtage telefonopkald via pc'en, og det er nemt at overføre filer mellem laptop og telefon.

Når det kommer til batteritid, giver Zenbook Flip S et anstændigt resultat, men ikke noget vild og voldsomt. PC Mark 10 gav os 7 timer og 19 minutters brug i Modern Office-testen, mens vores egen batteritest, hvor vi kører en 1080p-film gentagne gange, indtil computeren løber tør for batteri, gav os et resultat på kun 6 timer og 54 minutter. Zenbook Flip S kan derfor godt bruges en hel arbejdsdag uden opladning, men hvis du vil have mere end det, så bliver du nok skuffet.

En stilfuld funktion, som vi grne vil fremhæve her, er det unikke touchpad. Ved at trykke i øverste venstre hjørne af touchpad'en kan du også aktivere et taltastatur. Hvis du har en lommeregner på skærmen, fungerer de matematiske tegn også som på en almindelig lommeregner, mens de i i Word og Excel fungerer som normale taster, hvor du bare skriver tal. Det er ikke en altafgørende funktion, men den kan godt være rar at bruge engang imellem.

Skal du købe ASUS Zenbook Flips UX371?

Køb den, hvis...

Du vil have en slank og stilfuld hybrid-laptop

Zenbook Flip S har et stilfuldt design og en premium-finish, der imponerer.

Du vil have fantastisk OLED-skærm med 4K og HDR

Selvom vi mener, at 4K-skærmen på Zenbook Flip S er en smule unødvendig, er der ingen tvivl om, at den giver top billedkvalitet.

Du er vild med det smarte taltastatur

Taltastatur på touchpad'en er en fed funktion, der er praktisk, hvis du ofte skal indtaste tal i formularer og mere.

Køb den ikke, hvis...

Du skriver meget og har brug for et tastatur i fuld størrelse

Tastaturet på Zenbook Flip S er mindre, end hvad godt er, og vi mener, at det bliver et problem for alle, der skriver meget.

Du har brug for gode tilslutningsmuligheder



Du har brug for gode tilslutningsmuligheder

Zenbook Flip S har kun HDMI, 2 x USB-C og en USB-A indbygget, og den kommer kun med en USB-C-til-3,5 mm adapter. For andre tilslutninger skal du købe ekstra adaptere.

Først testet: Januar 2021