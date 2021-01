Arvostelussa Asus Zenbook Flip S UX371

ASUS Zenbook Flip S UX371 on erinomainen hybridikannettava, joka tarjoaa upean näytön sekä loistavan suorituskyvyn ohuessa muodossa. Vaikka OLED-näyttö ja muotoilu loistavatkin, kannettavan normaalia pienempi näppäimistö aiheuttaa varmasti monissa närää. Samoin 4K:n hyöty on rajallinen 13,3 tuuman näytössä, eikä jäähdytysjärjestelmä ole paras mahdollinen kokoonpanolle. Liitännät ja akkukesto olisi voinut olla myös parempi.

Asus Zenbook Flip S UX371:n tekniset tiedot: Suoritin: Intel Core i7-1165G7 Näytönohjain: Intel Iris Xe Graphics RAM: 15 Gt Näyttö: 13,3 tuumaa, 4K, OLED Tallennustila: 1 Tt SSD Liitännät: USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x Thunderbolt 4, HDMI 1.4 Liitettävyys: WiFi, Bluetooth Paino: 1,20 kg Mitat: 30,50 x 21,10 x 1,19 ~ 1,39 cm

Päivän parhaat Asus Zenbook Flip S UX371-tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Pika-arvio

Asus näyttäisi pyrkivän luomaan täydellisen hybridikannettavan Zenbook Flip S UX371:llä heille, jotka haluavat mukaan otettavan kompaktin tehokoneen asiakastyöhön sekä elokuvakäyttöön.

HDR:ää tukeva 4K OLED -näyttö, 11. sukupolven Tiger Lake -suoritin sekä äärimmäisen kannettava ja kevyt muotoilu kuulostaa eittämättä monille houkuttelevalta. Valitettavasti aivan kaikki ei ole kuitenkaan pelkkää loistoa uudessa mallissa, jonka prioriteetit tuntuvat olevan väärässä paikassa.

Kannettavan OLED-näyttö vakuuttaa aluksi upealla kontrastilla ja värien rikkaudella, mutta 4K-resoluutio jää vajaakäytölle 13,3-tuumaisessa ruudussa. Alhaisempi resoluutio parantaisi todennäköisesti myös akkukestoa ilman, että kuvanlaatu kärsisi liiaksi.

Akkukesto on nykyisellään kohtalainen. Kannettava kestää työpäivän ajan ilman tarvetta lataukselle, mutta iltaa kohden läppäri on ladattava, jos sillä aikoo vielä katsoa elokuvia tai tehdä muita askareita.

Paperilla koneessa oleva Tiger Lake -suoritin kuulostaa niin ikään houkuttelevalta, mutta Zenbook Flip S:n jäähdytysjärjestelmä ei pysty viilentämään tehokasta suoritinta riittävän hyvin. Kannettava lämpeneekin todella kuumaksi, jolloin suoritin tiputtaa kellotaajuuksia ja heikentää potentiaalista suorituskykyä.

Näiden lisäksi myös uuden mallin liitettävyys kaipaisi hieman parannettavaa, sillä siitä uupuvat niin muistikortinlukija kuin RJ45-liitäntä. Myös 3,5 mm kuulokeliitäntä on saatavilla ainoastaan mukana tulevan adapterin kautta.

Kannettavaan on päädytty myös laittamaan keskivertoa pienempi näppäimistö, vaikka laitteen koon puolesta siihen olisi sopinut täysin normaalikin vaihtoehto. Tämä on erityisen ongelmallinen varsinkin silloin, jos kannettava tulee tehokkaaseen kirjoituskäyttöön.

Mutta jos kaipaat pääasiallisesti erinomaista näyttöä ja kompaktia muotoilua, silloin Zenbook Flip S on erinomainen vaihtoehto. Muutoin markkinoilla on todennäköisesti parempia vaihtoehtoja tarjolla samassa hintaluokassa, kuten HP Elite Dragonfly tai Dell XPS 13, jotka ovat meidän parhaiden hybridimallien listalla.

Hinta ja julkaisupäivä

Asus Zenbook Flip S UX371:tä myydään Suomessa 2 099 € hintaan. Sitä myydään ainoastaan 16 Gt RAM-muistilla, 1 Tt SSD:llä ja 4K HDR -näytöllä varustettuna mallina.

Muotoilu, näyttö ja näppäimistö

(Image credit: Truls Steinung)

Yhtiö tähtää Zenbook Flip S UX371:llä selkeästi omalaatuiseen tuntumaan. Kansi on tyylitelty aaltomaiseksi Asusin logosta lähtien, kun taas mustankultainen värimaailma näyttää upealta.

Kannettava lisäksi tuntuu kestävältä ja on valmistettu hyvistä ja kestävistä materiaaleista. Viimeistely tuntuu niin ikään laadukkaalta.

Näyttö on niin ikään suojattu lasisella päällysteellä, mutta sen 16:9-tuumaisen ruudun alapuolella oleva musta palkki tuntuu vanhentuneelta ratkaisulta. Etenkin, jos muotoilua vertaa esimerkiksi Microsoft Surface -kannettaviin tai Huawei Matebook X Prohon.

Tuntuma muuttuu tosin nopeasti, kun koneen käynnistää ja laadukas näyttö pääsee oikeuksiinsa, kiitos 4K-resoluution ja OLED-paneelin. Jälkimmäisen ansiosta mustan tasot ovat sysimustia, mikä yhdistettynä 450 nitin maksimikirkkauteen tarkoittaa upeaa kontrastia ja todella elävänoloisia kuvia. Lisäksi näyttö tukee HDR:ää, jota käyttäessä kuvat ovat äärimmäisen rikkaita ja värikkäitä.

Emme kuitenkaan ole täysin varmoja sen suhteen, onko 4K-resoluutio järkevä vaihtoehto 13,3 tuuman ruudussa. Yhtälön tarjoama pikselitiheys on suurempi kuin valtaosa ihmisistä pystyy edes erottamaan, ja se syö vaan akkua tavallista nopeammin. Muissa maissa kannettavaa on tarjolla myös heikompiresoluutioisilla näytöillä, mutta Suomessa myynnissä on ainoastaan 4K-malli.

(Image credit: Truls Steinung)

Toinen heikompi puoli on näppäimistö, jonka suhteen Asus tuntuu tehneen oudon ratkaisun. Ymmärrämme kyllä, että kyseessä on ultrakevyt ja kompakti laite, mutta emme silti tajua, miksi näppäimet ovat normaalia pienemmät. Huawei onnistui sovittamaan täysikokoisen näppäimistön Matebook X:ään (2020), ja se on Zenbook Flip S:ää jopa kapeampi.

Lisäksi näppäimistössä on erillinen rivi Homelle, PgUpille, PgDnille ja Endille sen sijaan, että tilaa olisi annettu hyödyllisimmille painikkeille. Näppäimet eivät ole pienemmät ainoastaan leveyssuunnassa, vaan myös pystysuunnassa, mikä tekee ratkaisusta entistä järjettömämmän.

Lopputuloksena on syntynyt näppäimistö, jota on epämukava käyttää ja tekee kannettavasta vaikeasti suositeltavan, jos konetta etsii nimenomaan kirjoitusta varten.

Onneksi kosketuslevy on sen sijaan erinomainen. Ensinnäkin se on tilava, tarkka ja sen sileä pinta takaa mukavan käyttökokemuksen. Sen lisäksi sen voi muuttaa numpadiksi painamalla kosketuslevyn oikeaa yläreunaa, mutta palaamme tähän hieman myöhemmin.

(Image credit: Truls Steinung)

Liitännöiden osalta koneessa on kaksi Thunderbolt 4 / USB Type-C -liitäntää sekä HDMI vasemmassa kyljessä, ja yksi USB 3.0 Type A -liitäntä sekä virtapainike oikeassa kyljessä. Jälkimmäisen sijainti on kätevä niin kannettavana kuin tablettina käyttäessä.

(Image credit: Truls Steinung)

Liitäntöjen määrä voisi olla parempi, mutta Thunderbolt 4 on hyödyllinen lisä, jos koneen haluaa liittää 4K-näyttöön tai siirtää tiedostoja todella nopeasti.

Valitettavasti omassa käytössämme liitännät eivät toimineet odotetusti, kun yritimme liittää koneen adapterilla monitorin DisplayPortiin. Kokoruudun sijaan kannettavan näyttö näkyi ruudulla ainoastaan pienenä ikkunana, emmekä pystyneet vaihtamaan resoluutiota mistään. Tämä tosin vaihtelee varmasti monitorista riippuen, minkä lisäksi ajuripäivitykset saattavat korjata ongelman tulevaisuudessa.

Myyntipakkauksessa tulee lisäksi USB-to-3,5 mm -adapteri, mutta muita liitäntöjä varten täytyy ostaa adapterit erikseen. Olisimmekin mieluusti nähneet myyntipakkauksessa adapterit yleisimmille liitännöille sekä mahdollisesti myös muistikortinlukijalle.

Suorituskyky

Suorituskykytestit: Näin ASUS Zenbook Flip S UX371 suoriutui testeistämme: Sky Diver: 12 518 pistettä GeekBench 5: 1 507 (yhden ytimen); 4 880 (moniydin) Cinebench R23: 4 454 pistettä PCMark 10 (Home-testi): 4 685 pistettä PCMark 10 akkukesto: 7 tuntia, 19 minuuttia Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 6 tuntia, 54 minuuttia

Zenbook Flip S:n suorituskyky on erinomainen päivittäiseen käyttöön, mikä ei tule sinänsä uutisena, kun koneesta löytyy Core i7-1165G7 ja 16 Gt RAM-muistia. Sovellusten käynnistäminen, tiedostojen siirto ja netissä surffailu toimivat sujuvasti, eikä niitä tehdessä ole viivettä. Lisäksi kone herää niin nopeasti lepotilasta, että se tuntuu kannettavaa enemmän tabletilta.

Valitettavasti suorituskyky ei silti yllä täysin odotusten tasolle, joskaan tämä ei johdu suorittimesta, vaan jäähdytysratkaisusta. Cinebench R23 -testit paljastavat, että Zenbook Flip S onnistuu hyödyntämään potentiaalisen suorituskykynsä vain muutaman sekunnin ajan, kunnes se käy niin kuumana, että kellotaajuuksia joudutaan laskemaan merkittävästi.

Tarkalleen ottaen kone käynnistyy karvan vajaalla 4 700 MHz kellotaajuudella (Boost-tila), kunnes se tippuu nopeasti noin 2 500 - 2 900 Mhz. Lämpötilat tippuvat vastaavasti 92-93 asteesta hieman alle 90 asteeseen.

Mielenkiintoisesti kannettavalla kestää täysajossa lähes minuutin ajan ennen kuin sen tuulettimet alkavat pyöriä. Niiden vauhti kasvaa lisäksi hitaasti, kunnes lämpötila tippuu viimein noin 80 asteeseen. Näin tuntuu käyvän vakiona huolimatta siitä, valitseeko käyttöön tasapainoisen tai suorituskykytilan MyASUS-sovelluksessa. Jälkimmäisessä myös tuulettimet pyörivät aavistuksen nopeammin.

Ratkaisun taustalla voi olla Asusin halu pitää Zenbook Flip S mahdollisimman hiljaisena sen sijaan, että sen suorituskyvystä saisi otettua kaiken potentiaalin irti. Tämä on itsessään ihan hyvä syy, mutta kannattaa kuitenkin huomioida, että kannettavan suorituskyvystä ei saa täyttä hintaa irti.

Korkeat lämpötilat tuntuvat myös laitteen pohjassa, eikä sitä ole siten mukava käyttää esimerkiksi sylissä. Onneksi lämpöä ei hohka niin paljoa selaillessa tai tekstinkäsittelyssä.

Laitteessa on myös Intel Iris Xe -näytönohjain, joten se tukee kevyttä 3D-grafiikkaa melko hyvin. Odotukset kannattaa tosin pitää melko matalalla, sillä esimerkiksi Fortnite ei pyöri kannettavalla mitenkään järisyttävän hyvin. Minecraft, What the Golf? sekä Outer Wilds pyörivät sen sijaan hyvin.

Ominaisuudet ja akkukesto

(Image credit: Truls Steinung)

Zenbook Flip S tukee kasvojentunnistusta, joka toimii tehokkaasti ja nopeasti. Se on myös erityisen kätevä ominaisuus tablettitilassa, jolloin laitteen aktivoimiseen ei tarvitse syöttää PIN-koodia.

Ohjelmiston osalta Zenbook Flip S saapuu melko puhtaana tapauksena, mutta siihen on esiasennettu McAfee Antivirus -ohjelma, joka käynnistyy välittömästi laitteen ensimmäistä kertaa avatessa. Ohjelma on onneksi vaivaton poistaa, jos sitä ei tarvitse.

Muutoin koneeseen on esiasennettu MyASUS, jonka avulla laitteen asetuksia voi muuttaa, ladata uusimmat ajurit ja korjata ongelmia. Ohjelma voisi kuitenkin olla hieman selkeämpi, mutta kokonaisuudessaan se on silti varsin pätevä lisä.

Varsinkin Link to MyASUS -toiminto antaa mahdollisuuden siirtää puhelimen näyttö kannettavaan tai vaihtoehtoisesti käyttää puhelinta toisena näyttönä. Tällöin myös esimerkiksi puhelut voi vastaanottaa suoraan kannettavaan, minkä lisäksi tiedostojen siirto puhelimen ja tietokoneen välillä on vaivatonta.

Akun osalta Zenbook Flip S tarjoaa keskinkertaisen keston. PC Mark 10:ssä saimme puristettua akusta 7 tuntia ja 19 minuuttia Modern Office -testin avulla, kun omassa elokuvatestissä, jossa pyöritämme 1080p-elokuvaa loopissa, akkua riittä kuudeksi tunniksi ja 54 minuutiksi. Toisin sanoen laitteen pitäisi kestää hyvin yhden työpäivän ajaksi, mutta iltakäyttöä varten se pitää ladata jo uusiksi.

(Image credit: Truls Steinung)

Yksi tyylikäs ja huomionarvoinen ominaisuus on laitteen melko omaperäinen kosketuslevy, joka toimii myös numpadina. Painamalla kosketuslevyn vasenta yläkulmaa, se muuttuu numpadiksi helpompaa numeroiden syöttämistä varten.

Parasta on kuitenkin se, että numpadin ollessa päällä kosketuspinta toimii edelleen hiirenä. Se ei ole tosin aivan niin tarkka kuin ilman numpadin aktivointia, mutta se ajaa asiansa silloin, kun esimerkiksi Exceliin joutuu syöttämään numeroita.

Kannattaako ASUS Zenbook Flips UX371 ostaa?

(Image credit: Truls Steinung)

Osta jos...

Haluat tyylikkään ja ohuen kannettavan Zenbook Flip S on muotoilultaan tyylikäs, matkakäyttöön sopivan kevyt ja sen viimeistely näyttää upealta.

Haluat erinomaisen 4K OLED -näytön Vaikka 4K on hieman turha Zenbook Fli S:n kokoisessa ruudussa, näyttö on silti äärimmäisen laadukas.

Olet kiinnostunut älykkäästä numpadista Kosketuslevyyn rakennettu numpad on tyylikäs ja kätevä ratkaisu, jos käytät numeroita usein työssäsi.

Älä osta, jos...

Kirjoitat paljon ja tarvitset täysikokoisen näppäimistön Zenbook Flip S:n näppäimistö on totuttua pienempi, mikä voi tuottaa ongelmia etenkin paljon kirjoittavalle.

Haluat kaiken mahdollisen tehon irti kannettavasta Zenbook Flip S:ssä on erinomainen suoritin, joka ei pääse kuitenkaan oikeuksiin heikon jäähdytyksen ansiosta. Maksat siis täyden hinnan vajaavaisesta suorituskyvystä.