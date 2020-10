Arvostelussa Huawei MateBook X Pro (2020)

Huawei MateBook X Prossa on tehokkaat komponentit, upea muotoilu, vahva ekosysteemi Huawei-puhelinten kanssa ja erinomainen akunkesto. Samalla koneen koneen hinta on kuitenkin noussut sen verran, ettei se tarjoa aivan yhtä hyvää hinta-laatusuhdetta kuin edeltäjäänsä. MateBook X Pro on edelleenkin loistava vaihtoehto ultrabookiksi, mutta ei enää yhtä ylivoimainen kilpailijoihin verrattuna.

Huawei MateBook X Pro (2020) on kiinalaisvalmistajan viimeisin lippulaivakannettava. Huawein aiempi MateBook X Pro (2019) teki meihin suuren vaikutuksen muotoilullaan, komponenteillaan ja etenkin yllättävän edullisella hintalapullaan.

MateBook X Pro onkin onnistunut päihittämään kilpailijansa ylivoimaisesti hinta-laatusuhteen osalta. Vaikka uusi malli onkin aiempaa kalliimpi, siinä on edelleenkin paljon hyviä puolia. Muotoilu on mielestämme Windows-maailman tyylikkäintä, reunaton 3K-näyttö tarjoaa loistavan katselukokemuksen ja komponenteissa on riittävästi tehoa kaikkeen paitsi pelaamiseen.

Suuri yleisö ei ole vielä kunnolla löytänyt Huawein kannettavia, mutta viimeistään nyt on hyvä aika käydä kokeilemassa, miten erinomaisia tuotteita kiinalaisvalmistaja on loihtinut kasaan.

(Image credit: Future)

Hinta, saatavuus ja tekniset tiedot

Spec sheet Tässä ovat TechRadarille lähetetyn Huawei MateBook X Pron (2020) tekniset tiedot: Prosessori: 1,8 GHz Intel Core i7-10510U (Neliytiminen, 8 Mt Intel Smart Cache, jopa 4,9 GHz Turbo Boostılla)

Näytönohjain: Nvidia GeForce MX250

RAM-muisti: 16 Gt LPDDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 13,9-tuumainen (3 000 x 2 000) 3K-kosketusnäyttö 3:2-kuvasuhteella

Tallennustila: 1 Tt SSD (PCIe, NVMe)

Liitännät: 1x USB-A 3.0, 2x USB-C 3.0, 3,5 mm:n kuulokemikrofoniliitäntä

Yhteydet: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, NFC

Kamera: 1 MP

Paino: 1,33 kg

Mitat: 304 x 14,6 x 217 mm

Jos koneen ennakkotilaa 21.6.2020 mennessä, Huawei tarjoaa kaupan päälle Freebuds 3 -kuulokkeet, nahkaisen kotelon ja normaalia tehokkaamman USB-C-laturin (arvo 299 €).

Huawei MateBook X Pro on saatavilla Suomessa kolmella eri kokoonpanolla. Järkevin vaihtoehto niistä lienee 1 799 euron hintainen keskimalli, jossa on Intel Core i5-10210U -prosessori, 16 Gt:a RAM-muistia ja 512 Gt:a SSD-tallennustilaa.

Jos haluat vielä tehokkaamman vaihtoehdon, voit valita Intel Core i7-10510U -prosessorilla, 16 Gt:n RAM-muistilla ja 1 Tt:n SSD-tallennustilalla varustetun 1 999 euron hintaisen huippumallin.

Koneesta on saatavilla myös halvempi 1 599 euron hintainen painos, mutta jostain syystä Power on ainoa suomalainen jälleenmyyjä, joka myy sitä. Siinä on Intel Core i5-8256U -prosessori, 8 Gt:a RAM-muistia ja 512 Gt:a SSD-tallennustilaa.

Kaikissa malleissa on sama 13,9-tuumainen 3K-kosketusnäyttö ja Nvidia GeForce MX250 -näytönohjain. Värivaihtoehdot ovat vihreä (Emerald Green) ja tähtiharmaa (Space Gray).

Huawei on nostanut koneiden hintoja merkittävästi edellisestä sukupolvesta, jonka hinnat olivat 1 399, 1 499 ja 1 899 euroa. Komponentit ovat toki kehittyneet alkuperäisestä mallista, sillä esimerkiksi halvimmassa mallissa oli vielä tuolloin integroitu näytönohjain ja kone käytti Intelin 8. sukupolven prosessoreita. Siitä huolimatta Huawei ei tarjoa enää aivan yhtä hyvää hinta-laatusuhdetta kuin aiemmassa mallissa.

Koska MateBook X Pron hinnat alkavat 1 599 eurosta, se kilpailee jo Applen, Dellin ja HP:n kaltaisten tunnettujen brändien kanssa. Tässä hintaluokassa kilpailu on äärimmäisen kovaa, ja kuluttajilla on kovat odotukset kannettavien laadun, suorituskyvyn ja ominaisuuksien suhteen.

(Image credit: Future)

MateBook X Pron hinta on itse asiassa noussut korkeammaksi kuin halvimmalla 13-tuumaisella MacBook Prolla, jonka hinta alkaa 1 529 eurosta. Huawei voittaa toki komponenttiensa osalta, sillä siinä on uudempi 10. sukupolven Intel-prosessori MacBook Pron 8. sukupolven sijaan, ja tallennustilaakin on saatavilla tuplasti enemmän. Se asettaa silti hinnoittelun erikoiseen pisteeseen, sillä moni kuluttaja mieltää Applen enemmän premium-vaihtoehdoksi kuin Huawein ja rinnastaa tuotteet toistensa suoriksi kilpailijoiksi.

Mielestämme huomattavasti paremman hinta-laatusuhteen tarjoava Huawei MateBook 13 onkin kiinnostavampi vaihtoehto suuremmalle osalle käyttäjälle.

Muotoilu

MateBook X Pron (2020) muotoilu ei ole muuttunut merkittävästi aiemmasta mallista, mutta on mielestämme edelleenkin Windows-maailman kärkeä.

Selkein päivitys muotoiluun on uusi vihreä Emerald Green -värisävy. Sävy on mielestämme onnistunut ja tervetullut lisäys värivalikoimaan, vaikka se saattaakin olla turhan erikoinen joillekin käyttäjille. Oma testilaitteemme oli konservatiivisempi tähtiharmaa (Space Gray).

Kone tuntuu yllättävän vankalta, vaikka sen paksuus onkin vain 14,6 millimetriä ja paino 1,33 kilogrammaa. MateBook X Pro on hieman ohuempi kuin 15,6 millimetriä paksu MacBook Pro 13.

Koneen 13,9-tuumainen 3K-kosketusnäyttö on käytännössä reunaton ja se käyttää hieman harvinaista 3 000 x 2 000 -resoluutiota. Tämä johtuu siitä, että MateBook X Prossa on normaalia neliömäisempi 3:2-kuvasuhde. Se antaa käyttäjälle enemmän pystysuuntaista tilaa, joten esimerkiksi dokumenttien käsittely on hieman normaalia 16:9-kuvasuhdetta helpompaa. Mielestämme tämä kuvasuhde sopii loistavasti ultrabookiin.

Suuri osa valokuvista käyttää samaa 3:2-kuvasuhdetta, joten ne saa auki miellyttävän suurina ilman mustia palkkeja. MateBook X Pro tukee 100-prosenttista sRGB-väriskaalaa, joten kone sopii mainiosti myös valokuvaajille. 16:9-videoita katsellessa siihen jää kuitenkin hieman reippaammat mustat palkit.

Vaikka näyttö itsessään sopisikin hyvin myös videoeditointiin ja 3D-animointiin, Nvidia MX250 -näytönohjain ei riitä niiden pyörittämiseen. Erillinen näytönohjain on toki suuri askel eteenpäin integroituihin näytönohjaimiin verrattuna, mutta se ei riitä edes Counter Strike: Global Offensiven kaltaisten esports-pelien pelaamiseen alhaisilla grafiikka-asetuksilla.

Kun hyväksyt, että kone on ultrabook eikä hyvin jäähdytetty pelikannettava, yllätyt joka tapauksessa positiivisesti.

(Image credit: Future)

Huawei MateBook X Prossa (2020) on kaksi USB-C-liitäntää, joita käytetään myös koneen lataamiseen, perinteisempi USB 3.0 ja 3,5 mm:n kuulokemikrofoniliitäntä.

Arvostamme, että liitännät yhdistävät uutta ja vanhaa. Pääset hyötymään nopeista ja moderneista porteista, mutta et tarvitse adapteria joka kerta, kun haluaisit liittää esimerkiksi hiiren lähettimen perinteiseen USB-porttiin.

Näppäimistö on pysynyt samana kuin edellisessä mallissa, joten se tarjoaa edelleenkin hyvän kirjoitustuntuman. Näppäinten väli on riittävän suuri ja näppäimet antavat napakan vasteen. Sen asettelu muistuttaa pitkälti MacBookeja. Näppäimistö on myös käytännössä samanlainen kuin edullisemmassa Huawei MateBook D 15:ssä.

Koneen näppäimistön F6- ja F7-painikkeiden välissä on edelleenkin näppäimen alle piilotettu webkamera, joka ponnahtaa esiin näppäintä painaessa. Tämä toteutus jakaa varmasti mielipiteitä. Webkameran kautta on fyysisesti mahdotonta nähdä käyttäjää, kun se on alhaalla, joten voit unohtaa rumat teipit webkamerasi päältä. Webkamera ei myöskään vie tilaa näytön yläreunasta, joka on mahdollistanut todella reunattoman muotoilun.

(Image credit: Future)

Toisaalta webkameran kuva jää kuitenkin niin hölmöön kulmaan, ettemme oikein kehdanneet käyttää sitä omissa videopalavereissamme – tai jouduimme nostamaan koneen telineeseen luonnottoman korkealle ja asettamaan sen hieman epävakaalta tuntuvaan kulmaan.

Jos etsit ultrabookia, olet todennäköisesti bisneskäyttäjä tai opiskelija, joka käy videopuheluita vähintään viikottain. Siksi näytön yläreunaan asennettu kohtuullisen huomaamaton webkamera olisi mielestämme parempi kompromissi, vaikka se vaatisikin ohuen mustan reunuksen näytön yläosaan.

MateBook X Pron virtapainikkeeseen on integroitu sormenjälkitunnistin, joka toimii tarkasti ja osaa lukea sormenjäljen jo konetta käynnistettäessä.

Ehkäpä kaikkein kiinnostavin ajatus on silti NFC-yhteyden lisääminen kannettavaan. Se mahdollistaa yhteensopivan Huawei-puhelimen liittämisen koneeseen napauttamalla sitä Huawei Share -tarran päällä. Toiminnon ansiosta pystyt esimerkiksi jakamaan tiedostoja nopeasti laitteiden välillä tai jopa käyttämään puhelimen näyttöä koneelta. Ominaisuus toimii tosin vain Huawei- ja Honor-puhelinten kanssa.

Suorituskyky

Benchmark-testit Näin Huawei Matebook X Pro (2020) pärjäsi benchmark-testeissämme

Cinebench CPU: 1 183 pistettä

GeekBench 5: 1 185 (single-core) ja 3 497 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 3 850 pistettä

PCMark 8 Battery Life: 10 tuntia ja 20 minuuttia

Akunkesto (TechRadarin oma videotesti): 7 tuntia ja 57 minuuttia

Huawei MateBook X Pro (2020) selviää helposti päivittäisistä tehtävistä. Erityisesti päivityksen Intelin 8. sukupolven prosessoreista 10. sukupolveen huomaa käytössä. Ei ole mikään ihme, että neliytiminen Intel Core i5, 8 Gt:n RAM-muisti ja SSD-levy pyörittävät Windows 10:tä vaivatta.

MateBook X Pro pyörittää suurinta osaa ohjelmista kevyesti ja pärjää hyvin myös moniajossa. Nvidia GeForce MX250:llä on kuitenkin omat rajoitteensa kaikkein vaativimmissa graafisissa tehtävissä – kuten aiemmin mainitsimme.

Itse näyttö on terävä ja vivahteikas, mutta epätavallinen 3:2-kuvasuhde johtaa vääjäämättä siihen, että videoiden ylä- ja alapalkit jäävät tavallista paksummiksi.

Yksi Huawei MateBook X Pron (2020) vahvuuksista on sen hyvä akunkesto, sillä se jaksoi pyörittää Full HD -videota lähes 8 tuntia omassa testissämme. Sen pitäisi siis selvitä helposti työ- tai koulupäivästäsi ilman lataamista. Oma käyttömme muodoistui pääasiassa verkkopohjaisesta työnteosta, videopuheluista, pikaviestimistä ja satunnaisesta kuva- ja audiotyöstä. Akku kesti helposti koko päivän ajan.

(Image credit: Future)

Jotain osviittaa antaa myös PCMark 10:n akkutesti, joka simuloi tyypillistä työpäivää. Se koostuu muun muassa verkon selaamisesta ja videopuheluista. MateBook X Pro saavutti kyseisessä testissä jopa 10 tuntia ja 20 minuuttia.

Huawei MateBook X Pro (2020) on yleisesti ottaen onnistunut päivitys yhtiön aiempaan lippulaivamalliin. Sen uudistetut komponentit parantavat suorituskykyä, ja akunkesto on erinomainen.

Uudella koneella on kutienkin myös aiempaa suurempi hintalappu, joten se ei ole enää yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin aiemmin. Mielestämme samassa hintaluokassa painivat Dell XPS 13 ja HP Spectre x360 onnistuvat yksinkertaisesti vielä hieman paremmin. Myös aavistuksen edullisempi 13-tuumainen MacBook Pro voi olla osalle kuluttajista houkuttelevampi vaihtoehto.

Huawei MateBook X Pro (2020) on hyvä ostos, jos...

Haluat Windows 10:llä varustetun kannettavan, joka ei kalpene MacBook Prolle muotoilun tai suorituskyvyn osalta

Jos pidät MacBookien ulkonäöstä ja tuntumasta, muttet itse macOS-käyttöjärjestelmästä, Huawei MateBook X Pro (2020) on luonnollinen vaihtoehto kannettavaksesi.

Etsit ohutta ja kevyttä kannettavaa valokuvien muokkaamiseen

MateBook X Pron erinomainen näyttö on hyvä vaihtoehto valokuvaajille. Kompakti ja kevyt kannettava kulkee vaivatta mukana valokuvauskaluston ohessa.

Omistat Huawein puhelimen

MateBook D 15:n tavoin yksi koneen parhaista ominaisuuksista on Huawei Share. Se mahdollistaa Huawei- ja Honor-puhelinten saumattoman yhdistämisen NFC-tarraa napauttamalla.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat edullisen kannettavan

Huawei MateBook X Pro (2020) on kallis kannettava. Se on itse asiassa kalliimpi kuin edullisimmat MacBook Airit ja MacBook Prot. Jos kaipaat edullisempaa Huawei-vaihtoehtoa, suosittelemme tutustumaan MateBook 13:een tai MateBook D 15:een.

Puhut paljon videopuheluita

Huawei on sijoittanut webkameran F6- ja F7-näppäinten väliin. Kameran saa ponnautettua näppärästi piiloon, mutta alaviistosta osoittava kuvakulma näyttää epäammattimaiselta.