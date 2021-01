Test: Asus Zenbook Flip S UX371

ASUS Zenbook Flip S UX371 er en 2-i-1-laptop som sikter mot å levere glimrende skjermkvalitet og topp ytelse i en superslank innpakning som sikrer at den kan bli med hvor som helst. Og både OLED-skjermen og det stilfulle designet imponerer stort, men det krympede tastaturet vil være et problem for mange, nytten av 4K på en 13,3 tommer-skjerm er begrenset, og kjøleløsningen hindrer prosessoren i å levere på sitt beste. Ikke minst savner vi flere tilkoblingsmuligheter, og batterilevetiden er heller ikke mer enn OK.

Asus Zenbook Flip S UX371 spesifikasjoner: CPU: Intel Core i7-1165G7 Grafikk: Intel Iris Xe Graphics RAM: 15 GB Skjerm: 13,3 tommer, 4K, OLED Storage: 1 TB GB SSD Porter: USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x Thunderbolt 4, HDMI 1.4 TIlkoblinger: WiFi, Bluetooth Vekt: 1,20 kg Mål: 30,50 x 21,10 x 1,19 ~ 1,39 cm

Dagens beste tilbud på Asus Zenbook Flip S UX371 Asus ZenBook S Flip S... Elkjop 22 995 kr

Kort oppsummert

Med Zenbook Flip S UX371 ser det ut til at ASUS sikter mot å lage den perfekte 2-i-1-laptopen for deg som trenger en kompakt arbeidshest som kan bli med over alt, og som fungerer like godt til kundepresentasjoner som til filmtitting etter endt arbeidsdag.

Og kombinasjonen av 4K-OLED-skjerm med HDR-støtte, en 11.-generasjons Tiger Lake-prosessor og et svært portabelt og konverterbart design høres nok fristende ut for mange. Dessverre det ikke alt ved Zenbook Flip S bare fryd og gammen, og vi setter også spørsmålstegn ved noen av prioriteringene til ASUS.

OLED-skjermen imponerer i utgangspunktet stort med glimrende kontrast og fargerikdom, men 4K-oppløsningen har begrenset nytte når det er snakk om en 13,3-tommer skjerm. Lavere oppløsning kunne dermed gitt bedre batterilevetid uten noe særlig tap av bildekvalitet.

Og apropos batterilevetid, så er den OK men ikke stort mer. Du vil klare deg gjennom en hel arbeidsdag uten lading, men når kvelden nærmer seg vil du trenge påfyll når du skal sette deg ned med Netflix.

På papiret er Tiger Lake-prosessoren et fristende valg, men kjøleløsningen til Zenbook Flip S ser ikke ut til å takle all varmen den spreke prosessoren produserer særlig godt. Dermed blir maskinen veldig varm, prosessoren klokker ned for å unngå overoppheting, og du går glipp av noe av ytelsen den egentlig kan levere.

Utover det må vi også nevne at Zenbook Flip S har færre tilkoblinger enn vi kunne tenke oss – den mangler blant annet LAN og minnekortleser – mens 3,5 mm-kontakt kun er tilgjengelig via en medfølgende adapter,

Ikke minst er vi skuffet over at ASUS har valgt å gjøre tastaturet mindre enn det som er standard. Det er ingenting ved størrelsen til Zenbook Flip S som krever at den utstyres med mindre taster, og skriver du mye vil du nok oppleve dette som et problem ganske fort.

Hvis du først og fremst er opptatt av den enormt gode bildekvaliteten og det kompakte designet du får med Zenbook Flip S så kan den være verdt et kjøp, men utover det så er det ikke til å komme unna at det finnes mange andre gode alternativer på markedet. Ta for eksempel en titt på HP Elite Dragonfly og Dell XPS 13 2-i-1 som begge befinner seg på vår liste over de beste 2-i-1-laptopene på markedet.

Pris og tilgjengelighet

Asus Zenbook Flip S UX371 er tilgjengelig nå i norske butikker til en veiledende pris på 22.995 kroner. Den finnes kun i én variant i Norge, som altså er utstyrt med 16 GB RAM, 1 TB lagring og skjerm med 4K HDR-støtte.

Design, skjerm og tastatur

(Image credit: Truls Steinung)

Med Zenbook Flip S UX371 har Asus helt klart gått for å skape en eksklusiv følelse. Oversiden av lokket preges av Asus’ karakteristiske sirkeltekstur rundt logoen, og fargene som består av sort og gull gir maskinen et glamorøst preg – i hvert fall for deg som liker slikt. For andre kan det fort bli litt mye av det gode.

Likevel føles i hvert fall maskinen veldig robust bygget med gode materialer og solid konstruksjon. Ikke minst har den en finnish som føles veldig premium.

Det gjelder også når man åpner den og ser at hele innsiden av lokket er dekket av glassflaten der skjermen sitter. Derimot opplever vi 16:9-skjermen med et sort felt under som litt mindre moderne enn den kunne vært, med tanke på konkurrenter som Microsoft Surface-laptopene og Huawei Matebook Pro X.

Det er imidlertid bare før man skrur den på, for det viser seg fort at denne skjermen leverer høyere kvalitet enn de fleste andre, ikke først og fremst på grunn av 4K-oppløsningen (noe vi kommer tilbake til), men på grunn av OLED-teknologien. Som kjent leverer OLED absolutt sortnivå fordi pikslene faktisk er helt avskrudd når de viser sort, og kombinert med maksimal lysstyrke på 450 nits betyr det at du får et flott kontrastnivå og veldig livlige bilder. I tillegg støtter skjermen HDR, og testing med HDR-innhold ga ekstremt flotte bilder med stor informasjonsrikhet i lyse områder og svært detaljerte mørke områder.

Det vi derimot er mindre overbevist over, er behovet for 4K-oppløsning på en 13,3-tommer skjerm. Denne kombinasjonen fører til en pikseltetthet som ligger langt over det de fleste kan se, og det eneste du egentlig oppnår er det å bruke opp batteriet fortere. I andre land ser det ut til at Zenbook Flip S er tilgjengelig med andre skjermvalg, men i Norge er det kun vår testmodell med 4K som er i salg.

(Image credit: Truls Steinung)

Flere svakheter dukker opp når vi beveger oss videre til tastaturet, for her har Asus tatt noen merkelige valg. Det er greit nok at dette er en ultralett maskin med begrenset plass, men vi kan likevel ikke forstå hvorfor de har valgt å gi den et tastatur med taster som er mindre enn full størrelse. Huawei fikk det til med Matebook X (2020), og den er enda smalere enn Zenbook Flip S.

Det blir heller ikke bedre av at de har prioritert å gi den en vertikal rad med Home-, PgUp-, PgDn- og End-taster i stedet får å gi mer plass til tastene man trenger mer. Og tastene er ikke bare mindre i bredden men også i høyden, noe som er enda mer uforståelig.

Resultatet er et tastatur som er mye mindre komfortabelt å skrive på enn det kunne vært, og det gjør det vanskelig å anbefale Zenbook Flip S for deg som skriver mye.

Heldigvis er berøringsflaten et lyspunkt. Den er for det første romslig, og den er også veldig presis og god å bruke med en jevn overflate som sikrer høy presisjon. Ikke minst har den en ekstra finesse som lar deg gjøre den om til et talltastatur ved å trykke øverst i høyre hjørne, noe vi kommer tilbake til senere.

(Image credit: Truls Steinung)

Av tilkoblinger finner vi to Thunderbolt 4/USB Type-C-porter på venstre side sammen med en HDMI-port, mens høyre side er utstyrt med én USB 3.0 Type A-port i tillegg til en av/på-knapp. Sistnevnte vil altså være lett tilgjengelig i både laptop- og nettbrettmodus.

(Image credit: Truls Steinung)

Utvalget av tilkoblinger er ikke spesielt stort. Thunderbolt 4 kan komme godt med om du har behov for å koble til en 4K-skjerm eller må overføre filer svært raskt, men vi savner andre tilkoblingsmuligheter.

Dessverre viste det seg også at disse portene ikke fungerte skikkelig da vi prøvde å koble til en skjerm med Displayport via adapter (vi fikk bare et lite bilde midt på skjermen og kunne ikke justere oppløsning), men dette vil nok variere fra skjerm til skjerm. Det kan også være at det blir fikset med en driveroppdatering.

Med i esken får du en USB-til-lyd-adapter, men det er også alt. USB-til-LAN-adapter må kjøpes ved siden av, og det samme må andre adaptere som for eksempel kan gi flere USB-porter, VGA og andre ting. Vi hadde satt stor pris på om ASUS hadde prioritert å legge ved en adapter som kombinerte LAN, VGA, ekstra USB-porter og kanskje til og med SD-kortleser.

Ytelse

Ytelsestester: Her ser du hvordan ASUS Zenbook Flip S UX371 klarte seg i vårt utvalg av ytelsestester: Sky Diver: 12518 poeng

GeekBench 5: 1507 (enkjerne); 4880 (flerkjerne)

Cinebench R23: 4454 peong

PCMark 10 (Home Test): 4685 poeng

PCMark 10 Batterilevetid: 7 timer, 19 minutt

Batterilevetid (TechRadar filmtest): 6 timer, 54 minutter

Med tanke på at det sitter en Core i7-1165G7 og 16 GB RAM under panseret, så kommer det nok ikke som noen overraskelse at Zenbook Flip S leverer god ytelse til daglig bruk. Oppstart av apper, flytting av filer og surfing på nett flyter knirkefritt, og det er aldri noen tegn til forsinkelser eller hakking i ytelsen. Ikke minst våkner den ekstremt raskt fra sovemodus, og på dette punktet føles den mer som et nettbrett enn en laptop.

Likevel svarer dessverre ikke ytelsen til forventningene, og det er ikke prosessoren i seg selv som har skyld i dette, men heller kjøleløsningen. Testing med Cinebench R23 viser nemlig at Zenbook Flip S kun klarer å utnytte potensialet i den spreke prosessoren i noen få sekunder før den blir så varm at klokkehastigheten må reduseres kraftig. Mer spesifikt skyter den opp til i underkant av 4700 MHz (altså maks. boost-hastighet) før den svært raskt faller ned til 2500-2900 MHz. Temperaturen skyter på sin side opp til 92-93 grader før den faller under 90 når klokkehastigheten settes ned.

Det merkverdige er at det tar nesten et halvt minutt med full last før maskinens vifter begynner å jobbe, og da øker de sakte men sikkert mens temperaturen faller videre til rundt 80 grader. Dette ser også ut til å være tilfelle uansett man man velge balansert modus eller ytelsesmodus i MyASUS-appen, utover at sistnevnte modus kjører viftene litt hardere.

Det kan altså virke som ASUS har vært mer opptatt av at Zenbook Flip S skal være mest mulig stillegående, fremfor at den skal kunne hente ut det fulle potensialet i den spreke prosessoren. Det er greit nok i seg selv, men det betyr likevel at du betaler for en prosessor du ikke får dratt full nytte av, og vi ser for oss at en Core i5 sannsynligvis hadde levert bortimot den samme ytelsen.

Vi merker oss også at den høye temperaturen merkes godt på undersiden, og Zenbook Flip S kan bli direkte ubehagelig å ha på fanget mens den jobber med full last. Heldigvis vil man ikke merke så mye til dette ved normal bruk som nettsurfing eller tekstredigering.

Vi kan også legge til at Zenbook Flip S er utstyrt med Intel Iris Xe-grafikk, noe som sikrer at den takler lett 3D-grafikk ganske greit. Du bør imidlertid sette forhåpningene relativt lavt, for Fortnite fungerte ikke godt nok til at vi kan si at det var en spesielt hyggelig opplevelse. Minecraft derimot fungerer veldig fint, og det samme gjelder også andre lette 3D-baserte spill fra What the Golf? til Outer Wilds.

Funksjoner og batterilevetid

(Image credit: Truls Steinung)

Zenbook Flip S har støtte for ansiktsgjenkjenning, og dette fungerer raskt og effektivt. Ikke minst kommer det spesielt godt med når maskinen er brettet sammen som et nettbrett, fordi du da slipper å taste inn en kode for å låse opp.

Programvaremessig er Zenbook Flip S en ganske ren maskin, med et betydelig unntak: en prøveversjon av McAfee Antivirus er forhåndsinstallert, og denne programvaren begynner å mase umiddelbart når du slår på maskinen første gang. Den er heldigvis ganske enkel å fjerne, men dette kunne vi klart oss fint uten.

Utover det finner du også MyASUS installert, og dette er et program som lar deg endre diverse innstillinger, laste ned drivere og feilsøke problemer. Dette programmet kunne vært mer oversiktlig og mindre fullstappet av ulike valg (der mye virker unødvendig), men det har samtidig sin nytte.

Ikke minst inneholder det Link to MyASUS som gir mulighet for å speile skjermen til telefonen på PC-en, og også bruke telefonen som en sekundær skjerm. Du kan også bestemme at telefonsamtaler skal motta via PC-en, og det er mulig å overføre filer enkelt mellom PC-en og telefonen. Funksjonaliteten minner altså en del om det Din Telefon-appen fra Microsoft tilbyr, men med noen ekstra finesser, og alt ser ut til å fungere ganske sømløst når man først har fått satt opp alt riktig.

Når det kommer til batterilevetid, så leverer Zenbook Flip S et greit resultat, men heller ikke mer. PC Mark 10 ga oss 7 timer og 19 minutter med bruk i Modern Office-testen, mens vår egen batteritest der vi kjører en 1080p-film på repeat til maskinen går tom ga oss et resultat på 6 timer og 54 minutter. Zenbook Flip S burde altså kunne holde det gående en hel arbeidsdag uten lading, men hvis du forventet mer enn det så vil du nok bli skuffet.

(Image credit: Truls Steinung)

En stilig finesse som er verdt å trekke frem er den ganske unike pekeflaten som også fungerer som et talltastatur. Ved å trykke i øverste venstre hjørne av pekeflaten aktiveres tastene, og dermed er det bare å skrive inn tall. Har du en kalkulator aktiv på skjermen, fungerer de matematiske tegnene også slik de ville gjort på en vanlig kalkulator, mens de i for eksempel Word fungerer som normale taster som skriver tegn. Det mest finurlige er at pekeflaten fortsatt fungerer til å flytte musepekeren mens tastene er aktivert. Det fungerer riktignok ikke fullt så presist og forutsigbart som man skulle ønske når man navigerer seg rundt i regneark, men det går fint an å bruke denne funksjonen når man har behov for å taste inn noen tall her og der.

Bør du kjøpe ASUS Zenbook Flips UX371?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en slank og stilig hybrid-laptop Zenbook Flip S har et stilfullt design en eksklusiv finnish som imponerer.

... du vil ha glimrende OLED-skjerm med 4K og HDR Selv om vi opplever 4K-skjermen til Zenbook Flip S som litt unødvendig, så er det ingen tvil om at den leverer topp bildekvalitet.

... du er fristet av det smarte talltastaturet Talltastaturet i pekeflaten er en stilig finesse som kommer godt med hvis du ofte må taste inn tall i skjemaer og lignende.

Ikke kjøp den hvis ...

... du skriver mye og trenger et tastatur i full størrelse Tastaturet til Zenbook Flip S er mindre enn vi skulle ønske, og vi mistenker at det vil bli et problem for alle som skriver mye.

... du er opptatt av å få mest mulig ytelse ute av prosessoren Den spreke prosessoren til Zenbook Flip S holdes tilbake av en utilstrekkelig kjøleløsning, og du får dermed ikke hele ytelsen du betaler for.



... du trenger godt med tilkoblingsmuligheter Zenbook Flip S har kun HDMI, 2 x USB-C og en USB-A innebygget, og i esken følger det kun med en USB-C-til-3,5 mm-adapter. Andre tilkoblinger må du altså kjøpe ekstra adaptere for.

Opprinnelig testet: Januar 2021.