Sony lancerer verdens største 200 MP-sensor til mobilkameraer – men kun få telefoner vil få glæde af den - se hvilke her

Sony har afsløret en ny 200 MP-sensor til mobilkameraer

Med en størrelse på 1/1,12 tommer siges den at være verdens største 200 MP-sensor til mobiltelefoner

Den forventes først at blive brugt i mobiltelefoner fra Oppo og Vivo

Vi siger »angiveligt«, fordi Sonys egen pressemeddelelse ikke udtrykkeligt fremsætter denne påstand, men den pålidelige kilde @sondesix har bekræftet dette på X.

Uanset hvad er det en kraftfuld sensor. Specifikationerne omfatter 0,7 µm pixels, op til 4× zoom via beskæring i sensoren og indbygget AI for hurtigere billedbehandling og bedre gengivelse af detaljer i både fotos og videoer.

Sony introduces the new LYTIA LYT-901 image sensor, its first camera sensor with a 200 MP resolution.It is currently the world's largest 200 MP sensor, with a 1/1.12" size.LYT-901 specs:• 0.7 µm pixel size• Quad Quad Bayer Coding (QQBC) + AI learning-based remosaicing•… pic.twitter.com/aWnjRTv3EONovember 27, 2025

Vivo og Oppo kan være de første

Det lyder som et meget imponerende kamera, men det store spørgsmål er, hvilke telefoner der rent faktisk vil blive udstyret med det.

Indtil videre er der ikke bekræftet noget, men ifølge @sondesix vil både Vivo X300 Ultra og Oppo Find X9 Ultra få glæde af sensoren.

Vi har også hørt fra den velkendte kilde @UniverseIce, at telefoner fra Xiaomi og Honor muligvis får den. Der nævnes ingen specifikke modeller, men vi forventer, at det vil være begrænset til flagskibsmodeller – for eksempel kunne det være Xiaomi 17 Pro Max. Samtidig har tidligere rygter ikke nævnt denne sensor, så det er ikke noget, man kan tage for givet.

Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9RNovember 27, 2025

Alt tyder på, at det primært er kinesiske producenter, der vil anvende Sonys nye sensor. @UniverseIce tilføjer også, at Samsung ikke vil bruge den – i hvert fald ikke i den nærmeste fremtid. Du skal derfor ikke forvente at se den i Samsung Galaxy S26 Ultra eller Samsung Galaxy S27 Ultra.

Vi tvivler også på, at nogen iPhone vil få denne sensor, da Apple af en eller anden grund synes at foretrække alternativer med lavere megapixelantal.

Vi får at se, hvad kameraet faktisk er i stand til i marts, hvor Vivo X300 Ultra efter sigende lanceres, sandsynligvis kun i Kina i første omgang. I april kan det være tid til, at Oppo Find X9 Ultra kommer på markedet udstyret med sensoren.