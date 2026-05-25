realme skal tilsyneladende overtage efter OnePlus og brager ind på det danske marked med 5 mobiler fra under 2.000 til knap 9.000 kroner

Kinesiske realme er klar til det danske marked. Brandet, der blev grundlagt i 2018 og siden er vokset til mere end 300 millioner brugere globalt, lancerer fem smartphone-modeller i Danmark – spredt over alle prisklasser fra budget til øvre mellemklasse.

Lanceringen sker, mens der er uro om fremtiden for søsterbrandet OnePlus. Ifølge flere internationale medier er de to brands netop fusioneret under et fælles "sub-product center" inden for OPPO-koncernen – noget hverken OnePlus eller realme officielt har bekræftet. OnePlus har dog samtidig meddelt, at brandet evaluerer sin fremtid i Europa og ifølge rapporter trækker sig fra regionen. For danske forbrugere kan realmes ankomst dermed betyde, at vi stadig kan få fat i såkaldte flagship killers - altså mobiler med virkelig gode specifikationer til en lavere pris end de store brands kan levere.

Premium-modellen: realme GT 8 Pro

GT 8 Pro har Snapdragon 8 Elite Gen 5 og kamerasystem co-designet med Ricoh GR, med 200 MP telefoto og 12x tabsfri zoom

Topmodellen realme GT 8 Pro kommer med flagskibsspecifikationer til en pris, der er langt under Samsung og Apple. Den er drevet af Snapdragon 8 Elite Gen 5-chippen kombineret med Hyper Vision+ AI og et kamerasystem udviklet i samarbejde med Ricoh GR. Der er 200 MP telefotokamera med 12x tabsfri zoom ombord, og en udskiftelig objektivring giver enheden et anderledes udtryk. Noget vi endnu ikke har set hos nogen anden mobil herhjemme. AnTuTu-scoren overstiger 4 millioner, hvilket er en smule højere end Galaxy S26 Ultra.

realme 16-serien

realme 16 Pro har 144 Hz AMOLED-skærm med 6.500 nits og IP69-vandafvisning

realme 16 Pro+ har Snapdragon 7 Gen 4 og 50 MP periskop-telefoto med 3,5x optisk zoom

realme lancerer tre modeller som dækker mellemklassen i forskellige prisniveauer.

realme 16 Pro+ er drevet af Snapdragon 7 Gen 4 og byder på 200 MP hovedkamera med optisk billedstabilisering samt et 50 MP periskop-telefotobjektiv med 3,5x optisk zoom.

realme 16 Pro har en 6,78" 144 Hz AMOLED-skærm med en en maksimal lysstyrke på 6.500 nits. Dermed er skærmen klar nok til kraftigt sollys og direkte lys udenfor. Kameraet er ligeledes 200 MP med OIS, og IP69-vandafvisningen sikrer, at telefonen holder til både regn og stænk.

realme 16 har et 50 MP frontkamera med Selfie Mirror-funktion, der optager fra for- og bagkamera simultant – velegnet til vlogs og videokald. Batteriet på 6.550 mAh lader med 45W, og telefonen vejer blot 181 gram.

realme C100

realme C100 er MIL-STD-810H-certificeret med 6.600 mAh batteri og anti-tyverifunktion

Den billigste model koster under 2.000 kroner og er en hårdfør mobil, som er MIL-STD-810H-certificeret mod støv, stød og temperaturudsving. Batteriet på 6.600 mAh skal give op til mere end tre dages forbrug på én opladning. Der er desuden anti-tyverifunktion og Dual-View Video Mode ombord.

Pris og tilgængelighed

realme-smartphones er nu tilgængelige i Danmark hos Proshop, Bilka, Føtex og Power.