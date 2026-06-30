iPhone 18 Pro designet er afsløret op i det største Apple-læk siden iPhone 4 – og online-reaktionerne er mildt sagt kølige

En lækket video siges at vise en faldtest af iPhone 18 Pro

Hvis den er ægte, er det et af de største Apple-lækager i flere år

Men de fleste reaktioner på nettet tyder på skuffelse over, at designet næsten ikke ser ud til at have ændret sig

Der har været mange iPhone-lækager gennem årene, men den mest omtalte er uden tvivl iPhone 4, hvis prototype blev glemt på en bar og senere købt af Gizmodo. Nu kan der være sket en ny stor lækage. Den når måske ikke helt op på samme niveau som hændelsen i 2010, men den er alligevel usædvanlig omfattende.

En video spredes i øjeblikket på nettet og siges at vise, hvordan en iPhone 18 Pro gennemgår en faldtest. Indlæg, der offentliggør videoen, ser dog ud til hurtigt at blive fjernet, og det er uklart, om det skyldes juridiske årsager, eller om materialet ganske enkelt er falsk.

Mens vi skriver dette, findes videoen stadig i et indlæg fra blandt andre @TechKard. I klippet ses en enhed, der ligner iPhone 17 Pro i sølv meget, blive kastet mod en overflade og klare sig stort set uden synlige skader. Samtidig ser det ikke ud til, at telefonen bliver kastet fra en særlig stor højde.

Latest Videos From Watch full video here:

iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQPJune 30, 2026

Der er ikke meget begejstring at spore over det nye design

Hvis videoen rent faktisk er ægte, betyder det, at vi får lov at se en endnu ikke lanceret iPhone flere måneder før den officielle præsentation – noget, der i sig selv er en stor nyhed. Men reaktionerne på nettet har været overraskende lunkne. De fleste synes snarere at være skuffede over, at designet ikke ser ud til at have ændret sig nævneværdigt.

På Reddit finder vi kommentarer som »ser ud præcis som 17 Pro lol«, »er det der ikke bare en 17?« og »flot iPhone 17.01, du har der«. Nogle brugere synes også, at telefonen ser lidt tykkere ud end iPhone 17 Pro, men videoen virker lidt zoomet, hvilket kan give et vildledende indtryk af enhedens størrelse.

Den samlede reaktion kan nærmest beskrives som et skuldertræk – en tydelig kontrast til den store opstandelse, der fulgte efter det berømte iPhone 4-læk.

Samtidig er der grund til at være skeptisk. Ifølge Reuters er der blevet spredt forskellige oplysninger og billeder af iPhone 18 Pro på darknet, hvilket tyder på, at der faktisk er sket en form for lækage. Denne video antages at være en del af det samme materiale.

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Den tidligste offentliggørelse, vi har kunnet finde, stammer dog fra en X-konto, der udgiver sig for at være den velkendte kilde, Evan Blass, men som i virkeligheden ikke har nogen forbindelse til ham. Det betyder, at troværdigheden her er tvivlsom.

Uanset om videoen viser en ægte iPhone 18 Pro eller ej, forventer vi ikke nogen større designændringer i dette års modeller. Ifølge tidligere rygter gemmer Apple de mere omfattende ændringer til næste år, hvor de forventes at fejre iPhones 20-års jubilæum med et større redesign.