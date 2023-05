Wiz lancerer indendørs kamera

Wiz kommer fra samme familie som Hue, og de er kendt for at lave fremragende smartbelysning og lamper til priser, der generelt er noget billigere end Hue. De har hidtil udelukkende beskæftiget sig med smart home belysning, men nu udvider de altså med et sikkerhedskamera til hjemmet.

Wiz Indoor Camera leveres med de vigtigste funktioner, du forventer af et smart kamera til hjemmet. Det har fuld HD-video, infrarødt natlys og tovejs-lyd, en bred 120-graders synsvinkel og et SD-slot til lagring. Det betyder, at du ikke behøver at tegne et abonnement for at gemme video, selv om WiZ også tilbyder en mulighed for cloud-lagring, så du kan få adgang til dine optagelser fra hvor som helst. Det abonnement låser også op for ekstra funktioner som f.eks. bevægelsesaktivitetszoner og privatlivszoner.

Når kameraet registrerer bevægelser, få du besked på mobilen. Men Wiz har også tænkt sine smartlys med i sikkerhedsfunktionen, så det udløser også en såkaldt lysalarm, når kameraet registrerer bevægelser. Så eventuelle indbrudstyve vil altså blive mødt med et større lysshow, og det må virke stressende, når man helst vil arbejde i det skjulte.

WIZ Indoor Camera kan se i mørket (Image credit: WIZ )

Wiz udkom sidste år med pærer og lys med en SpaceSense-funktion, hvor lamperne registrerer bevægelser via de forstyrrelser i wi-fi signalet, som bliver skabt, når et menneske bevæger sig igennem rummet. Normalt bliver det brugt til at registrere bevægelse og tænde lys. Men med systemet i alarmberedskab betyder Wiz' SpaceSense-bevægelsesdetektion, at kompatible WiZ-lamper fungerer som bevægelsesdetektorer og gør hele dit hjem til en alarmsensor. Du kan også bruge Vacation Mode til at simulere aktivitet hvor lyset tænder og slukker, som om du stadig var hjemme, selv om du sidder på en strand og sipper juice.

Under præsentationen af det nye kamera, gjorde Wiz det også meget tydeligt, at firmaet ikke selv vil have adgang til nogen form for kamera-data, der lagres i skyen hos dem. Alt er end-to-end krypteret, så Wiz ikke kan se noget som helst. Kameraet har plads til et SD-kort, så man kan gemme optagelserne direkte i kameraet. Men selv om nogen hiver SD-kortet ud, kan de ikke få adgang til indholdet.

WIZ Indoor Camera med plads til SD-kort (Image credit: WiZ)

Pris og tilgængelighed

WiZ indendørs kamera ( i butikkerne fra anden halvdel af maj i Europa).

WiZ Hjemmemonitorering startsæt - tre Wiz pærer og et Wiz indendørs kamera (sælges fra 15. juni i Europa).

WiZ' smarte home system er lige blevet meget mere attraktivt. Hvornår følger Hue med?

Det ser ud til, at det virkelig er lykkes Wiz at lave et koncept, der gør hele deres system mere værdifuldt og brugbart - blot ved at tilføje et forholdsvis billigt sikkerhedskamera. For det ér smart at have et sikkerhedskamera, når man er ude. Og det er også smart at bruge sine intelligente lamper som bevægelsessensorer, der taler med kameraet eller udløser en alarm. Et koncept som end ikke de helt store indenfor overvågningskameraer - Arlo, D-Link, Ring eller Google - har fundet på.

Det vil helt sikkert blive en del af overvejelserne, når folk fremover køber pærer og lamper til deres smarthome. Og når prisen samtidig er ret lav, vil det helt sikkert gøre Wiz til et ret oplagt valg for mange.

Men det efterlader også et spørgsmål om, hvorvidt Hue kan være på vej med lignende funktioner? Indtil videre har vi ikke set nogen indikation af det, men vi ved, at de har teknologien - de er trods alt en del af det samme firma - og da Google i det væsentlige har nedlagt Works With Nest-kompatibiliteten, som gjorde det muligt for Hue- og Nest-enheder at kommunikere med hinanden, virker det som en forholdsvis oplagt potentiale i det nuværende Hue-tilbud. Derfor vil det være oplagt, hvis vi også ser en udvikling hos Hue. Måske i fom af noget, der fungerer med Matter-standarden. Hue Hub skulle have fået opdateringen til Matter i begyndelsen af 2023, men den er blevet udsat indtil videre. Men mon ikke, der sker noget? For der er ingen tvivl om, at Wiz med dette overvågningskamera nu har gjort sig langt mere værdifuld for kunderne.