Anmeldelse: Ezviz C8C sikkerhedskamera

Ezviz C8C er et billigt udendørs overvågningskamera til hjemmet, der laver tydelige og detaljerede optagelser både om dagen og om natten. Optagelserne bliver gemt på micro SD-kort, så der ikke er nogen løbende abonnementsafgifter. Panorering op og ned og til siderne sikrer, at du kan dække et stort område, og lyset, der aktiveres ved bevægelser vil have en stærk afskrækkende virkning på ubudne gæster.

Der er masser af valgmuligheder på markedet for smart sikkerhed, hvor mærker som Arlo og Ring tilbyder et væld af gadgets, der er designet til at sikre, at du kan holde øje med dit hjem, selv om du ude. Der er dog masser af mindre kendte, men stadig gode mærker, der gerne tager kampen op med de etablerede navne. Det gælder også Ezviz.

Ezviz C8C er et udendørs overvågningskamera til hjemmet, der er designet til at tilbyde et professionelt kvalitetsniveau i en billig og relativt brugervenlig pakke. Resultatet er et imponerende kamera, der skal være med til at afskrække potentielle indbrudstyve og samtidig holde dig underrettet, uanset hvor du er, via en medfølgende app.

Det skal siges tydeligt, at dette sikkerhedskamera ikke slår alarm, når det registrerer bevægelser. Men hvis du er på udkig efter dén type alarm, kan du købe dedikerede alarmer, som er billige, og som er designet til at klare netop denne ene opgave.

Ezviz C8C handler i højere grad om at give dig kontrol og holde dig informeret. Så mens en sikkerhedsalarm måske eller måske ikke afholder nogen fra at gå længere ind på din ejendom, vil dette kamera optage billeder af dem og give dig mulighed for at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at holde styr på sikkerheden i området.

Til en pris fra 799 kroner giver Ezviz C8C god værdi, da det tilbyder et fuldt 352-graders panorerings- og vippesystem, der fungerer med en Full HD-opløsning af høj kvalitet. Det er også ret nemt at komme i gang takket være nem opsætning via stikkontakten og wi-fi-netværket.

Pris og tilgængelighed

Set til 799 kroner

Ezviz C8C koster fra 799 kroner og kan købes hos flere forhandlere, herunder Power, Expert, Punkt 1 og ComputerSalg.

Som vi allerede har nævnt, kan optagelser fra kameraet gemmes på et micro SD-kort, hvor du så selv kan overføre klip til din computer. Men der er også mulighed for online cloud-lagring. Det foregår via EZVIZ app'en til iOS eller Android. Her betaler du fra ca. 45 kroner om måneden og opefter alt efter, hvor mange kameraer du har og hvor længe du vil opbevare optagelserne.

Design

352-graders synsfelt

Lokal lagring på et microSD-kort

Tilsluttes til stikkontakt

Ezviz C8C er ikke det smukkeste kamera, men det er heller ikke grimt. Det ligger på grænsen mellem at se for minimalistisk ud til at være professionelt og for markant til at glide ind i baggrunden, når det hænger på væggen udenfor dit hjem. Som sådan er det imponerende med sin runde form og er lidt større end en tennisbold og ser meget effektivt ud med sine symmetriske antenner og den hvide på sorte overflade.

Montering af udstyr kan for mange være en udfordring. Heldigvis har Ezviz gjort en dyd ud af at holde tingene enkle her. Det kræver dog, at kameraet skal skrues fast et sted, men hvis du f.eks. har et sted med træværk, kan du bare skrue kameraet fast med de medfølgende skruer. Er det murværk, skal du bore for og bruge rawplugs. Når kameraet er monteret med de fire skruer, går det ingen steder. Med 352-graders synsfelt og 95-graders vertikalt udsyn, vil du selv efter montering have masser af bevægelse at lege med.

Enheden er kører på netværksstrøm, så den skal være tæt på en stikkontakt, og selv om den kan fastforbindes til en router, er den også wi-fi-kompatibel. Wi-fi-rækkevidden er ikke imponerende, men mere om det i afsnittet om ydeevne. Den har også plads til et microSD-kort til lokal lagring af den video, den optager.

Ezviz C8C leveres med et sikkerhedslys, der primært er designet til at gøre det lettere for dig at se, når der bliver registreret personer i billedet, men det vil også fungere som en stor afskrækkende faktor, da det tændes automatisk. Det kan indstilles til at afskrække folk yderligere med automatisk blinklys eller manuelt styrede blinklys ved hjælp af appen.

Der er en indbygget mikrofon til at opfange lyd, hvilket er nyttigt til overvågning, men kan være frustrerende, da der ikke er nogen højttaler. Det betyder, at du ikke kan henvende dig til personer, selv om du kan se og høre dem. Det kunne vi ellers godt have forventet, nu hvor selv dørtelefoner har den funktion som standard.

Ydelse

Let at installere

Fremragende billedkvalitet

Nattesyn med farver

Det er overraskende nemt at komme i gang. Som nævnt er den fysiske installation enkel. Men det er også nemt at tilslutte strøm, for du skal bare have sat den i en stikkontakt. Alt er IP65-klassificeret for vandtæthed, og du får endda en særlig vandtæt boks med, så du ikke behøver at købe ekstraudstyr. Når det er sagt, er strømkablet forholdsvis kort, og hvis du skal have en forlænger på, skal du selv sikre dig, at den er vandtæt.

Du kan tilslutte internettet eller bruge wi-fi, men det er værd at bemærke, at det kræver, at kameraet sidder ret tæt på routeren for at fungere. Du kan sætte et microSD-kort i og/eller oprette forbindelse til skyen for at få sikkerhedskopiere dine videoer til skyen. Hvis du ikke vil betale abonnement er det nemmest bare at gemme tingene på microSD-kort, så du selv kan overføre dem til f.eks. en computer eller anden lagerplads.

Selve kameraet bruger en 105-graders linse. Det giver ikke det bredeste synsfelt, så det er godt, at panorering og tilt er tilgængelighed. Det gør det nemt at flytte fokus og optage i dét område, hvor der sker noget.

Billedkvaliteten er fremragende med 1080p-video, som ser klar og lys ud om dagen - og som håndterer eksponeringen godt, selv når den er rettet mod solen - og som også fungerer godt med nattesyn. Nattesynsfunktionen i farve er en god detalje og hjælper, hvis du f.eks. ønsker et klart billede af en ubuden gæst.

Det er godt, at dette kamera bruger AI til at registrere mennesker og automatisk aktiveres. Det betyder, at lyset kan aktiveres automatisk for at afskrække ubudne gæster, men også for at få et klarere billede af dem om natten, hvis der er behov for det.

Selv om videokvaliteten er god og lyddetektionen er anstændig, er kameraets manglende højttaler en skuffelse. Som sådan har du ikke mulighed for tale med folk i billedet, og da der heller ikke er nogen sirene, har du ingen mulighed for at lave afskrækkende lyd. Lyset, der tænder, når der registreres ubudne gæster, kan være afskrækkende, men muligheden for at lave noget larm, vil helt sikkert være mere afskrækkende, samlet set.

Privacy Mode er en fin detalje. Når du aktiverer funktionen vender kamaraet ind mod væggen, så du kan se, at der ikke bliver optaget noget. Det ville have være en god funktion, at aktivere denne feature automatisk, når kameraet registrerer dig eller f.eks. andre familiemedlemmer, men så avanceret er det altså ikke her.

C8C fungerer med både Amazon Alexa og Google Assistant, så du kan få video-notifikationer, som du kan se på alle skærmbaserede enheder, der understøtter disse assistenter.

App

Fantastisk joystick-kontrol

Justerbare notifikationer

Ingen tovejs mikrofon/højttaler

Vi var vilde med appens enkelhed, som bare fungerer godt. Muligheden for at styre kameraet ved hjælp af et digitalt joystick fungerer og er en sjov ide. Ved hjælp af din finger kan du flytte kameraet, og det reagerer næsten øjeblikkelig, hvilket gør det til en virkelig nyttig funktion til at kigge rundt i området.

Der er et væld af kontrolelementer, men de er heldigvis lette at bruge. En vigtig funktion at justere er indstillingerne for notifikationer. For med fabriksindstillingerne vil du opdage, at du får alt for mange advarsler og beskeder på din telefon. Du kan indstille områder til bevægelsesdetektion, justere følsomheden og endda indstille notifikationstidsplanen for at få den helt rigtige indstilling.

Adgang til klip er let via miniaturebillederne i appen, selv om du ikke kan downloade dem herfra, men blot se feed'et live. Hvis du vil downloade, skal du vælge de ønskede klip og derefter downloade dem, hvor du kan få adgang til dem fra telefonens videoafspiller.

Mulighederne for nattesyn fra appen er også en velkommen tilføjelse. Dette giver dig mulighed for at vælge at have spotlightet tændt hele tiden om natten, kun at have IR-lyset tændt eller at have IR-lyset tændt med spotlights, der tændes, når der registreres bevægelse. Den sidste indstilling viste sig at være den mest nyttige af mulighederne.

Skal du købe Ezviz C8C?

Køb den hvis...

Du vil have kamera med kablet forbindelse Medmulighed for både at tilslutte internet og strøm via kabel, får du en mere sikker (og sandsynligvis mere stabil) forbindelse end et kamera, der kun kører på wi-fi og batteri.

Du har et bestemt område, du vil holde øje med.

Du kan panorere og vippe dette kamera op og ned for at sikre, at du har fokus på præcis det område, du ønsker at overvåge.

Du ikke vil opbevare dine videoklip i skyen

Videoklip kan gemmes lokalt på microSD-kort på op til 256 GB.

Køb det ikke hvis..

Du vil have et kamera, der kan flyttes rundt

Nogle kameraer kan flyttes rundt mellem flere magnetiske holdere. Her skal du bore huller for at montere kameraet.

Du skal montere kameraet lang fra stikkontakten

Det medfølgende kabel er ikke super langt, så kameraet skal monteres ret tæt på en stikkontakt.