iPhone 9 og iPhone 11 vil måske have en meget bedre batteritid

Apple's A11 chip gjorde sidste års iPhone bemærkelsesværdig med hensyn til ydeevne, og takket være en ny fremstillings-proces, kunne vi ifølge Cult of Mac se endnu et markant løft i 2018.

TSMC, det Taiwanesiske firma, som er den eksklusive producent af Apple's iPhone-processorer, er angiveligt i færd med at implementere en 7 nanometer-process for de nye 2018-enheder. Den vil reducere størrelsen på processorerne med omkring 30% sammenlignet med den 10 nanometer-proces, der blev brugt på iPhone 8 , iPhone 8 Plus og iPhone X .

Det skulle resultere i en forbedret ydeevne og et lavere strømforbrug, skriver TSMC på deres website . Firmaet siger, at deres 7nm-process angiveligt skulle gøre A12-chip’en 20% hurtigere end sidste års A11-chip, med en 40% bedre energi-udnyttelse.

Forbedringerne i A12-chip'ens strømforbrug skulle være en kærkommen bonus, efter at nylige rapporter har fortalt, at batteriet på iPhone XI måske kun er 10% større end sidste års model.