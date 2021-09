iPhone 13-lancering: alle de produkter vi forventer at se fra Apple

Da vi ikke har hørt om væsentlige forsinkelser i forbindelse med lanceringen, antager vi, at iPhone 13-serien lanceres ved Apples event den 14. september, som Apple har inviteret til en event på. Men hvilke produkter forventer vi at se fra Apple - ud over den nye iPhone 13-serie?

Hvis de seneste år er noget at gå efter, kan vi forvente en komplet serie af nye iPhone modeller ved Apples kommende lanceringsevent - sammen med nogle andre komplementære produkter. Dette kan være Apple Watch-modeller eller nye tjenester. Selvom vi forventer, at alle nyhederne bliver præsenteret ved samme event, er det muligt, at Apple vælger at dele eventen op i to.

På grund af covid-19's indflydelse på produktions- og forsyningslinjer blev sidste års iPhone 12 ikke præsenteret ved Apples september-event i 2020. I stedet debuterede den nye iPad, iPad Air 4, Apple Watch 6 og Apple Watch SE sammen med meddelelsen om Apple One-pakken til Apples abonnementstjenester. Sidste års iPhone 12 og dens søskende blev i stedet afsløret ved Apples oktober-event, hvor også Apple HomePod mini blev præsenteret.

Selvom vi ikke forventer, at Apple gør det samme med iPhone 13, indeholdt sidste års to events lanceringer af et væld af nye gadgets. Nedenfor finder du en oversigt over alle de produkter, vi forventer ved lanceringen af den nye iPhone 13.

iPhone 13

Det er måske oplagt, men vi forventer naturligvis en lignende iPhone-lancering med fire nye modeller, som vi fik med sidste års iPhone 12-serie. I så fald betyder det to enklere modeller - basismodellen iPhone 13 og iPhone 13 mini - samt topmodellerne iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Der er altid en mulighed for, at de nye modeller vil følge navngivningskonventionen iPhone 12S, men vi har ikke hørt nogen rygter om det.

Vi forventer ikke, at iPhone 13-serien bliver væsentligt forbedret i forhold til sine forgængere. De får sandsynligvis samme størrelse og næsten identiske kameraer, selvom rygter siger, at kamerarevnen på forsiden vil være mindre. Skærmene kan blive forbedret, og vi kan få opdateringshastigheder på 120 Hz (på alle modeller, eller muligvis kun i de dyrere Pro-modeller). Der kan også være en form for altid-tændt funktion samt batteriforbedringer.

Apple Watch 7

Der går rygter om, at Apple Watch 7 kan blive lanceret sammen med iPhone 13, selvom vi også har hørt rygter om, at det kan blive forsinket på grund af produktionsvanskeligheder. Den gode nyhed (hvis du vil kalde den "god"): Disse forsinkelser er relateret til designforskelle.

Ja, rygter siger, at Apple Watch 7 får et nyt look, som i så fald er der tale om det første visuelle redesign i historien for denne smartwatch serie. Den næste wearable-gadget fra Apple kan følge i fodsporene på iPhone 12 ved at få flade sider og også øgede størrelse pål 41 mm og 45 mm (sammenlignet med 40 og 44 mm) med en større skærm på 1,9 tommer. Der er også rygter om, at enheden kan have et glycometer til måling af blodsukkerniveauer, selvom nogle kilder hævder, at vi ikke får denne funktion at se i år

iPad mini 6

Det ser ud til, at der endelig kommer en ny iPad mini. Rygtet siger, at iPad mini 6 lanceres sammen med den nye iPhone 13-serie - efter lang ventetid. IPad mini 5 kom på markedet i 2019.

Rygtet siger, at iPad mini 6 vil være uden en hjemmeknap, der bliver droppet til fordel for en fingeraftrykslæser integreret i låseknappen (meget ligesom på iPad Air). Den kan også få en USB-C-port, smarte stik til fastgørelse af tastatur og andet tilbehør - og muligvis en mini LED-skærm. Rygter tyder også på, at vi måske får en iPad mini Pro (eller iPad Pro mini, som den også kan kaldes), som sandsynligvis får bedre specifikationer og 5G -kapacitet.

iPad (2021)

Vi forventer også en opdatering af iPad på startniveau i form af en iPad (2021). I så fald vil det være en efterfølger til iPad 10.2 (2020), som blev lanceret sidste år. Rygtet siger, at der ikke er de store ændringer, men prisen kan være noget lavere.

Vi har også hørt, at denne tablet kan have en 10,5-tommer skærm (sammenlignet med forgængerens 10,2-tommer skærm), en A13 Bionic-processor (som debuterede i iPhone 11) og 4 GB RAM. Den kan også starte med 64 GB lagerplads i den prismæssigt mest overkommelige model, hvilket i så fald vil være en øgning fra 32 GB. Men de rygter, vi har hørt, som udgør en god håndfuld, hævder, at designet ikke ændres meget, bortset fra at den bliver noget tyndere og lettere.

Macbook Pro M1X

Efter at have set MacBook Pro 13" debutere med M1-processor i november sidste år, har vi ventet på, at Apple skulle afsløre nye MacBook Pro-modeller. Det kan være modeller af typen MacBook Pro 14" og/eller MacBook Pro 16". Rygter tyder også på, at den kommer med en forbedret version af Apples eget silicium, kaldet M1X. Hvad med de dårlige nyheder? Den kommer måske ikke samtidig med den nye iPhone 13-serie, men får muligvis en lancering i oktober, eller måske i november.

Ligesom 16-tommeren erstattede 15-tommer i 2019, kan en 14" MacBook Pro muligvis erstatte sidste års M1-model. Da Apple har formået at gøre skærmen større ved at reducere rammen uden at øge størrelsen på 16" MBP-chassiset, forventer vi det samme med 14-tommeren. Det vil glæde ejere af mapper og tilbehør.

Den næste bærbare model kan også tage et skridt væk fra det "afrundede design", som Apple tidligere har brugt, og i stedet få et design med mere lige kanter, som iPhone 12- og iPad Pro-modellerne har. Det er stadig uklart, om den nye MBP vil få et mini LED- display .