Silent Hill 2 bliver eksklusiv på PS5-konsollen i ét år

Den seneste trailer til Silent Hill 2 bekræfter, at genindspilningen af survival horror får et års eksklusivitet på PS5-konsollen.

Som Eurogamer rapporterede, vil Bloober Teams længe ventede genudgivelse af Konamis klassiker fra 2001 efter planen udkommer til PS5 den 8. oktober 2024. Det var tidligere kendt, at Silent Hill 2 ville være eksklusiv for PS5, men det var uklart, om det ville være i en bestemt periode eller om det ville være permanent.

Men det har vi nu et svar på, takket være Silent Hill 2 "Immersion"-traileren som er dukket op på den officielle PlayStation-kanal på YouTube. Den minutlange trailer viser nogle af Silent Hill 2's imponerende miljøer og funktioner, f.eks. 4K-billeder og fordybende haptisk respons via den trådløse DualSense-controller. Der vil også være understøttelse af PlayStation 3D-lyd og dynamisk lysstyring, som holder styr på hovedpersonen James Sunderlands helbred ved hjælp af farvekodning.

Silent Hill 2 - Immersion Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

I slutningen af traileren afsløres det, at Silent Hill 2 ikke vil »være tilgængeligt i andre formater før 10.08.2025«, hvilket er den 8. oktober 2025 - præcis et år efter spillets lancering.

Selvom Silent Hill 2 vil være tilgængeligt på pc fra dag ét, betyder det, at spillet ikke kommer til Xbox Series X, Xbox Series S (eller muligvis Nintendo Switch 2) før tidligst mod slutningen af 2025. Selv da vil vi anbefale at spille det på PS5, hvis du har mulighed for det, så du kan få fuldt udbytte af de unikke DualSense-funktioner som adaptive triggere og haptisk respons.

Hvis du er nysgerrig, har vores amerikanske kollega, Dashiell Wood haft mulighed for at lave et interview med spiludvikler Bloober Team om genindspilningen af Silent Hill 2 , hvor de blandt andet siger: "Vi vil genskabe det originale spil og give det vores eget Bloober-touch."

