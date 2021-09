Livestream Apple-eventen: sådan kan du følge iPhone 13-lanceringen den 14. september

Glæder du dig til Apples nye iPhone 13 eller Apple Watch 7? Du kan se disse nye gadgets blive afsløret live, da Apple er vært for sin næste virtuelle lanceringsevent den 14. september.

Apple-eventen starter klokken 19.00 dansk tid. Apple har gjort dette til en virtuel event, så du kan følge med, når alle de nye gadgets bliver afsløret.

TechRadar vil være vært for en engelsk liveblog fra tidligere på dagen den 14. september, så vi vil anbefale at tjekke tilbage for derefter at følge med hos os. Hvis du bare vil have de vigtigste detaljer om, hvordan du sel kan se eventen, kan du også finde dem herunder.

Hvad forventer vi at se i morgen? Udover iPhone 13-serien er der rygter om et nyt Apple Watch 7, Apple Watch SE 2, en ny iPad til 2021, iPad mini 6 og måske endda et par ord om AirPods 3. Vi får muligvis også en udgivelsesdato til nye softwareopgraderinger, herunder iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 og tvOS 15.

Sådan kan du se Apple-eventen live

Apple er vært for en YouTube-livestream af lanceringen af iPhone 13-serien, som starter, når eventen går i gang. Denne pladsholder giver dig dog en let fane til at bogmærke, og du kan se det ovenfor.

Du kan enten se Apple-eventen at gå over til YouTube via ovenstående link eller blot ved at klikke på afspil på videoen ovenfor.

Når eventen begynder, kan følge vores engelske live-dækning her.