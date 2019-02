Huawei fanget i at snyde med P20 Pros benchmark-tests

Efter at AnandTech i denne uge afslørede, hvordan Huawei fuskede med tallene under Huawei P20´s grafiske benchmark-test, har firmaet nu fjernet resultaterne fra den officielle webside - sammen med testresultater fra tre andre smartphones.

UL Benchmarks – firmaet, der er ansvarlig for udviklingen af populære test-softwareprogrammer som 3DMark, PCMark og VRMark - har udsendt en erklæring, hvori de bekræfter AnandTechs afsløringer, og efterfølgende har firmaet slettet resultaterne fra mobilerne Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Nova 3 og Honor Play (et sub-brand af Huawei).

UL fremhæver, at de i mobilerne har fundet et skjult performance-mode, der blev aktiveret, så snart mobilen opdagede, at app'en 3DMark blev sat i gang. Dette mode var i stand til at lukke af for de typiske restriktioner, der er på batteriforbruget og varmeudviklingen. Dermed var mobilen i stand til at køre med meget højere ydelse.

Huaweis P20 flagship

Da UL sammenlignede Huaweis officielle version af 3DMark-testen på deres mobiler med den test, de selv gennemførte, kunne firmaet konstatere, at de boostede mobiler performede op til 47 procent bedre. Selv om denne slags performance-modes ikke decideret er forbudte, så siger UL's regler, at de skal slås fra, før mobilerne bliver testet i deres benchmark-programmer.

Huawei har svaret på beskyldningerne ved at hævde, at "firmaet planlagde at give brugerne adgang til dette performance-mode, så de kunne presse mere ydelse ud af deres smartphone, når de havde brug for det".

Det er ikke helt klar, hvorvidt brugerne ville have fået adgang til dette mode, hvis ikke Huawei var blevet fanget med fingrene nede i software-dåsen, ligesom der heller ikke forlyder noget om, hvorvidt mobilerne kan tage skade ved at køre med ekstra kunstig ydelse. Det ville helt klart være en mulighed, hvis dette mode slår Androids indbyggede batteri- og varmebeskyttelse fra.