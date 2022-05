Halvdelen af 3’s netværk er nu på 5G

Kunderne hos teleselskabet 3 kan i dag opleve, at internettet på mobilen er hurtigere end de er vant til, når de er på farten. Teleselskabet 3 er i fuld gang med etableringen af nye antennepositioner til 4G og 5G- og opgraderer samtidig netværkets 2.330 eksisterende antennepositioner. Og med etableringen af de nye antennepositioner og opgraderingen af de eksisterende kan 3 nu sætte flueben ved, at 50% af teleselskabets netværk har 5G og samtidig har opgraderet 4G.

”Vi arbejder på højtryk for at bygge nye antennepositioner og opgradere vores eksisterende til 5G og moderniseret 4G i hele Danmark, og nu er vi halvvejs. Det er en vigtig milepæl for os, og vi glæder os over, at vi kan levere en endnu bedre brugeroplevelse og sikre vores kunder den bedst mulige dækning, når de er på farten,” siger Netværksdirektør i 3, Kim Christensen.

23 nye kommuner er blevet tilføjet listen over, hvor 3 tilbyder kunderne 5G-netværk. Foruden en opgradering af de eksisterende antennepositioner er 3 i fuld gang med at etablere cirka 1.000 nye rundt om i landet. Det sker, fordi behovet for endnu hurtigere og mere stabilt mobilt internet kun bliver større i takt med, at danskernes mobile dataforbrug stiger år for år.

”Vi så, at danskernes mobile dataforbrug steg eksplosivt under coronapandemien med videomøder, hjemmeundervisning og streaming. Det mobile dataforbrug fortsætter med at stige, og den digitale infrastruktur skal naturligvis følge med. Det er helt afgørende, at danskerne har digital infrastruktur i verdensklasse, når de bevæger sig rundt i landet”, siger Kim Christensen.

Teleselskabet fortsætter arbejdet med udrulningen af det nye 5G-netværk, og forventer at dække stort set hele landet ved udgangen af året, så endnu flere får mulighed for at benytte sig af det nye, hurtige netværk.

For at få glæde af det nye 5G-netværk, så kræver det først og fremmest at man har tegnet et abonnement, der indeholder 5G. Dernæst kræver det, at mobilen kan komme på 5G-nettet. Det kan de fleste nyere telefoner. Sidst, men ikke mindst, skal man være i nærheden af en mast, der er opgraderet til 5G. Den mulighed bliver kun større og større i takt med, at 3 ruller 5G ud i hele landet.