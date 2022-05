EU beskylder Apple Pay for at være konkurrenceforvridende

EU-kommissionen har analyseret markedet for smarttelefoner, samt for NFC-input, og for mobile pengepunge på iPhones. De er nået frem til den foreløbige konklusion, at Apple har en betydelig position på markedet for enheder og en dominerende position inden for NFC-input og tegnebøger på iOS.

På et foreløbigt grundlag har kommissionen fundet, at Apple har misbrugt sin dominerende stilling. Det skriver recordere.dk

Apple begrænser adgangen til vigtige input, der er nødvendige for at udvikle og køre apps til mobilbetaling, såkaldte “mobile wallets”. Mobile pengepunge gør det muligt at foretage betalinger med en mobilenhed, i butikker og online. Mobile pengepunge kan integrere supplerende tjenester som f.eks. “køb nu, betal senere”, transaktionsadvarsler, let tilgængelige finansielle oversigter samt boardingkort, billetter og loyalitetskort.

I Europa er de fleste betalinger i fysiske butikker, der foretages med en mobiltelefon, baseret på en trådløs teknologi kaldet "Near Field Communication" – NFC. Denne funktionalitet gør det muligt at kommunikere mellem en kundes mobiltelefon og butikkens betalingsterminal. Det giver dig i bund og grund mulighed for at "klikke og gå".

Apple har opbygget et lukket økosystem omkring sine enheder og sit styresystem, iOS. Og Apple kontrollerer portene til dette økosystem og fastsætter spillereglerne for alle, der ønsker at nå ud til forbrugerne ved hjælp af Apple-enheder. Men andre app-udviklere er afhængige af adgangen til dette økosystem for at udvikle innovative ‘mobile wallets’.

Apple vil nu få mulighed for at reagere på EU-kommissionens betænkeligheder.