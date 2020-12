Rekordår for MobilePay

2020 var et år, der ændrede danskernes indkøbsvaner. Nedlukninger betød, at der blev langt færre fysiske butikker at handle i, og en hel del rykkede over på nettet. Her voksede MobilePay med 80 % sammenlignet med sidste år.

“Selvom de fysiske butikker ufrivilligt lukkede dørene, opstod der lokalt nye brugssituationer med fx take away og forudbetalte støttekøb. Samtidig kastede danskerne deres forbrug over på nethandlen. Her voksede MobilePay eksplosivt med over 80% gennem året. Knap 2,7 mio. unikke brugere benyttede MobilePay til at e-handle for 24 mia. kr.” , fortæller MobilePay CEO Claus Bunkenborg i en pressemeddelelse.

Også hvad angår de samlede overførsler har der været godt gang i MobilePay i løbet af 2020. Der blev overført 123 mia. kr. fordelt på 351 mio. transaktioner. Det er en stigning på 20 % ifht. 2019.

Måske ikke så overraskende var november og december årets bedste måneder for MobilePay. Black Week og Black Friday var med til at give månedsrekord i november med overførsler for 11.7 mia kr.