Anmeldere hylder nyt Pixar-mesterværk: Fremragende!

Stemmerne i Soul Joe Gardner: Jamie Foxx/Nikolaj Lie Kaas

22: Tina Fey/Mille Lehfeldt

Terry: Rachel House/Søs Egelind

Moonwind: Graham Norton/Nicolaj Kopernikus

Paul: Daveed Diggs/Remee

Curly: Questlove/Melvin Kakooza

Pixar har leveret stribevis af mesterværker. Soul, der er 23. i rækken er en af de bedste nogensinde, mener anmeldere.



"Godt, jeg kniber mig selv i armen… okay, jeg er vågen, jeg har faktisk set en absurd ambitiøs film, der bryder med de firkantede rammer og regler, filmbranchen har sat op for sig selv," skriver DR og kvitterer med seks ud af seks stjerner.

"En af Pixars bedste og stærkeste film til dato. Fem bundsolide stjerner – og i sig selv en soleklar grund til at investere i et abonnement på Disney+," lyder det fra Lyd & Billede.

"En smuk, livsbekræftende, poetisk, morsom og musikalsk film", mener Information.

Anmelderne er også enige om, at den computeranimerede grafik er bragende flot, og at den sætter nye standarder for, hvordan en animationsfilm kan se ud i 2020. Især fremhæves New Yorks gader som et grafisk mesterværk.

Lader publikum tænke selv

I Soul bliver jazzmusikeren Joe Gardner booket til en stor koncert, men han kommer ud for en ulykke og dør. Hans sjæl kommer til The Great Before, hvor alle sjæle får deres personlighed. Herfra prøver han, med hjælp fra sjælen 22, at komme tilbage til sit gamle liv på jorden.

Anmelderne roser filmen for at lade publikum tænke selv og for at give plads til refleksioner om, hvad der gør os mennesker til dem, vi er.

