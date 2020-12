De 15 bedste julefilm på Netflix

Vil du se de bedste Netflix-julefilm? Intet passer bedre til denne tid af året - og Netflix har dem i spandevis, selvom af dem ikke tilfredsstiller anmeldere.

Netflix har ikke ligget på den lade side hvad angår julefilm. I år er der tilsyneladende kommet flere julefilm end nogensinde før.

I 2020 har Netflix tilsyneladende droppet mere festlige originaler end nogensinde før, hvor især Jingle Jangle: Et magisk juleeventyr har fået en god modtagelse. Den topper vores liste herunder.

Det er vores bud på de bedste julefilm på Netflix lige nu. De fleste af dem er for hele familien, men tjek lige de anbefalede aldersgrænser for en sikkerheds skyld.

Jingle Jangle: Et magisk juleeventyr (2020)

(Image credit: Netflix)

Et eventyr med julestemning i overflod. Den musikalske fortælling fortjener at blive set på det største TV og hørt på det største anlæg, du kan finde.

Sangene er leveret af John Legend, Usher og mange andre. Familiefilmen fortæller historien om den legendariske opfinder og legetøjsskaber Jeronicus Jangle (spillet af Oscar-vinderen Forest Whitaker). Hans betroede lærling (Keegan-Michael Key) stjæler en af hans unikke kreationer, og så er det op til Jangles barnebarn, og selvfølgelig nogle opfindelser, at redde det hele.

The Christmas Chronicles (2018)

(Image credit: Netflix)

Hvis ideen om Kurt Russell som en super sej julemand lyder som noget for dig (det burde det, fordi det er det), er The Christmas Chronicles en perfekt julefilm. I komedien bliver julemanden ved et uheld blive afbrudt af to børn på hans juleaften-leverancer. Han styrter ned med kanen, og mister sine gaver. Så han må ud på et et eventyr med børnene for at redde julen. Og for at gøre den endnu mere perfekt, er den instrueret af manden bag Frost, Clay Kaytis. Hvis det ikke er nok, smidder vi endnu et navn på bordet. Filmen er produceret af Chris Columbus, der har Alene Hjemme og Harry Potter-film på samvittigheden.

The Christmas Chronicles 2 (2020)

(Image credit: Netflix)

The Christmas Chronicles har fået en efterfølger, som fortjener en plads på listen. Her spiller Goldie Hawn julemandens kone. Der er gået et par år siden børnene reddede julen, (undskyld for den spoiler). De er blevet teenagere, og tanken om at bruge julen i sammenbragte familier, fylder dem ikke ligefrem med glæde. I stedet sætter de sig for at redde Nordpolen.

Hvis du ikke i forvejen anser Kurt og Goldie for at være et særligt Hollywood-par, så bare vent til du ser dem i juleoutfit.

(Image credit: Netflix)

Det er svært at ramme helt plet med en romantisk julekomedie. Holidate følger i fodsporene på elskede favoritter som The Holiday and Love Actually i at blande det festlige med det flirtende. Emma Roberts har hovedrollen som en kvinde, der indgår et falsk-dating arrangement. Du kan sikkert gætte, hvad der så sker. Det er en del af charmen.

The Princess Switch (2018)

(Image credit: Netflix)

Der er noget muntert over film, hvor samme person spiller alle roller (Den skøre professor, Austin Powers: The spy who shagged me). I The Princess Switch spiller Vanessa Hudgens en prinsesse, der opdager en dobbeltgænger. De beslutter sig for at bytte liv, så prinsessen kan opleve, hvordan det er at være "normal."

The Princess Switch: Switched Again (2020)

(Image credit: Netflix)

hvis du kunne lide to prinsesser - hvad så med tre? I den nyligt udgivne efterfølger til The Princess Switch spiller Vanessa Hudgens en tredje karakter: den onde kusine, Lady Fiona, en slags skurkagtig festabe, der tror hun er bedre end alle andre. Hun omgiver sig med mere julepynt end, der kan være på et palads. Forudsigeligt? Ja Sjovt? Også ja.

Dolly Parton’s Christmas On The Square (2020)

(Image credit: Netflix)

Dolly Parton spiller intet mindre end en engel i julefilmen her, som hun også har skrevet 14 sange til. En sur julebenægter truer med at ødelægge julen i en lille by. Så familie, kærlighed og Dolly må på arbejde for at sprede julestemning.

A Christmas Prince: The Royal Baby (2019)

(Image credit: Netflix)

Nogle vil måske anbefale, at du går udenom en film med så dårlig rating. Men det skal du ikke gøre. Omfavn de royale klicheer og det at den faktisk ikke giver mening. Så har du en udmærket julefortælling - et stort glas alkohol skader bestemt heller ikke.

Klaus (2019)

(Image credit: Netflix)

Denne julefilm stod for den første Oscar-nominering for bedste animationfilm hos Netflix, og den vandt en BAFTA for bedste animerede film. Det er den skandinaviske julemands oprindelseshistorie, med Jason Schwartzman, der lægger stemme til et postbud, som bliver venner med legetøjsmageren Klaus. Smuk håndtegnet animation og en tidløs historie. Resultatet er en moderne juleklassiker.

A Very Murray Christmas (2015)

(Image credit: Netflix)

Juleudgaver er en tradition på lige fod med at dekorere træet til Slade eller overveje at pakke sammen og starte et nyt liv i et fjernt land efter julen.

I denne spiller BIll Murray sig selv og er vært for en julespecial, der bliver aflyst på grund af en snestorm. Så han må at finde ly i en bar. Hvis du ikke i humør til din sædvanlige series juleudgave, er det her et godt valg. Det lyder måske ikke af meget, men vi lover det bliver bedre.

The Knight Before Christmas (2019)

(Image credit: Netflix)

Endnu en julefilm med Vanessa Hudgens. Her spiller hun en skolelærer i en lille by, der hjælper en tidsrejsende ridder med at udføre sin opgave. Men vil han hjem igen, eller er han blevet så forelsket i hende, at han bliver i fremtiden?

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker (2020)

(Image credit: Netflix)

Dokumentaren viser hvordan det berømte Debbie Allen Dance Academy forbereder sig på at opføre Nøddeknækkeren. Det lyder måske ikke så julet, men det er det.

Operation Christmas Drop (2020)

(Image credit: Netflix)

Ser man for mange julefilm kan man komme til at tro, at det kun bliver jul i små byer, hvor de aldrig har opsat en Google-højtaler eller sat fod i en Apple-butik. Derfor er den her film et friskt pust. En ansat i den amerikanske kongres går sammen med en pilot for at flyve julegaver til Guam.

The Holiday Calendar (2018)

(Image credit: Netflix)

Kat Graham The Vampire Diaries har ikke kun hovedrollen i Operation Christmas Drop, men også i The Holiday Calendar. En herlig blanding af klassik romantisk komedie og julemagi.

Let It Snow (2019)

(Image credit: Netflix)

En række sammenvævede historier udgør denne varme og hyggelige romantiske komedie, baseret på romanen med samme navn af Maureen Johnson, John Green og Lauren Myracle. Under en snestorm følger vi en flok teenageres sammenflettede liv med skole og kærlighed.