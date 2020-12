11 fantastiske gyserfilm til jul: Så er (u)hyggen sikret!

Synes du også, at det er svært at bevare fornuften i juledagene, hvor alt handler om verdens kærlighed, nisser og Love Actually på tv? Hvis du har fået nok af de sukkersøde juledage, så har vi måske kuren til dig her.

Der skal nemlig ikke nødvendigvis meget til, for at du kan gøre denne ellers lyse julesæson til en af de mørkeste på året. Måske kan du ligefrem blive overrasket over, hvor meget uhygge, der ellers kan gemme sig i sådan et tema?

Nedenfor har vi skabt en liste til dig med en samling af de ultimativt bedste alternative julefilm. Her finder du selvfølgelig bl.a. Gremlins, der medbringer sin uhyrlige kaos, men der er mange andre super helligdagsgys, der handler om meget mere end bare ikke at fodre små pelskugler efter midnat. Zombier, psykopatiske julemænd, morderiske snemænd og meget andet er også nået årets liste over julegyserfilm. Tag selv et kig...

(Image credit: Storm Vision Entertainment)

11. Better Watch Out (2016)

Børnepasning burde være let. Du bliver betalt for at sidde i andres hus og spise alt, hvad du vil, fra deres køleskab. Man skulle tro, at jobbet kunne vil være bedre omkring højtiden. Men desværre for Olivia DeJonge, som her spiller Ashley, er det ikke sådan tingene forløber, da hun for uvelkomment selskab. Uforudsigelig, mørkt morsom og uventet voldelig - Better Watch Out er virkelig med til at vende og ned på de forventninger, du kan have til en slasher. I modsætning til Home Alone, så er Marv og Harry, de mindste af hendes problemer. Tør du selv?

I Danmark kan du finde den på bl.a. Rakuten TV, Google Play, Viaplay , iTunes, Blockbuster og YouTube Movies.

(Image credit: Disney)

10. The Nightmare Before Christmas (1993)

Tim Burton og Henry Selicks' film om dette vidunderlige vinterunivers er måske rettet mod børn, men der kan ikke benægtes, at et juletræ, der spiser slanger og gaveindpakket krympede hoveder, er ægte brændstof til mareridt. Jack og Sally fødte ubesværet en hel generation af nye gothbørn tilbage i 90'erne, og dette er stadig et musikalsk mesterværk fyldt med festlige meloder, og som alt sammen er viklet ind i et lykkeligt bankende feriehjerte. Det er en klassiker uden lige.



Den er tilgængelig i Danmark via streamingtjenster som SF Anytime, iTunes, Google Play, Rakuten TV, Disney+, Blockbuster og Viaplay

9. Jack Frost (1997)

(Image credit: A-Pix Entertainment)

Inden du går i gang med at se filmen her, så tjek lige udgivelsesdagen - og så dobbelttjek den lige igen. Filmen Jack Frost fra 1998 giver dig nemlig en fortælling, hvor Michael Keaton spiller en mand, der får en ny chance med sin søn som snemand, hvorimod 1997-versionen er en B-film med masser af dårlige jokes (eller gode, alt efter smag og behag), hvor en seriemorder befinder sig, ret bogstaveligt talt, på glatis. Måske kommer du aldrig mere til at kigge på Olaf og hans gulerodsnæse på samme måde igen.

Kan ses på iTunes, SF Anytime, Viaplay, Rakuten TV og Blockbuster.

(Image credit: Vertigo Films)

8. The Children (2008)

Med en af de bedste horror-taglines i det 21. århundrede: 'Du bragte dem ind i denne verden, de tager dig ud af den'! The Children er en af de sjældne, strålende film, der ikke fremviser børn under 10 år som små guder og gudinder. Her bliver de i stedet fremstillet som havde de en morderisk infektion, og en familie, der bare prøver at have et dejligt juleophold i sneen, ender med at desperat forsvare sig. Den er nervepirrende, grusom og bestemt alle gysene værd. Det er derfor, du er her, ikk'?

Kan streames på Blockbuster og SF Anytime.

(Image credit: Lionsgate Entertainment)

7. Dead End (2003)

Aaah, juleaften. En, hvor man skal elske, give og måske også ønske, at Google Maps havde været opfundet noget før. Når en familie tager vejen hjem på deres normalt rutinemæssige kørsel, tager deres rejse hurtigt en drejning mod helvede, hvor de farer vild i skoven. Enkeltheden over filmen Dead End er, hvad gør den så stærk. Måske kender vi alle følelsen af at fare vild, men her tager tingene en meget skræmmende retning.

Vi kunne ikke finde den i Danmark i øjeblikket, men med en af de bedste VPN kan den ses både i USA og Storbritannien.

(Image credit: Copperheart Entertainment)

6. A Christmas Horror Story (2015)

Hvis du ikke har for megen tid til at sætte dig ned og se film, men gerne vil have alle de klassiske elementer fra julen og horror, så er dette et godt bud. Her får du nemlig det hele: Zombie-nisser, snedækkede trolde, et storslået kamp mellem Krampus og julemanden og samt den gløgg-drikkende radio-dj spillet af William Shatner. Overraskende nok er den super velskrevet og ofte komisk blodig. En rigtig ho ho ho-rror, som man siger. Og nårh ja, fik vi sagt zombie-nisser?

Kan ses på Blockbuster.

(Image credit: Vertigo)

5. Anna and the Apocalypse (2017)

Nogle film kan kun drømme om at opnå kultklassik status. Og så er der Anna and the Apocalypse, der ubesværet finder sin plads her blandt andre store klassikere. Dette er nok den bedste alternative julefilm, som du måske ikke har hørt om endnu. Den har glade musikalske numre, en hjerteskærende hjerte og en scene, hvor der vågnes op til en zoombie-apokalypse, som er helt uvurderlig. Dette er bestemt ikke en film, som du bør gå glip af.

Kan streames hos YouTube Movies, Blockbuster, iTunes, Google Play og ikke mindst Viaplay

(Image credit: Icon Film Distribution)

4. Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Hvad hvis julemanden overhovedet ikke var sød endda? Hvad hvis han ikke var en munter, rundmavet fyr, der bare gerne vil sprede glæde i verden? Hvad hvis legenden faktisk kom fra et meget mere foruroligende sted? I denne seriøst mørke comedy-horror går turen til Finland for netop at finde svar på disse spørgsmål. Når et forskerteam graver for dybt ned i et bjerg, frigøres der noget, som hvert fald er helt ligeglad med rensdyr. Og også børn. Denne film bør du ikke går glip af i år.

Den kan ses gratis på Filmstriben eller via Viaplay.

(Image credit: Universal)

3. Krampus (2015)

Jul er en stressende tid. Familien er altid uhøflig og utaknemmelig, ingen siger tak for din omhyggeligt udvalgte gave, og din bror formår at vække Krampus og hans hær af dræbende honningkager, da han i vrede river sit brev til julemanden i stykker. Fra instruktøren af Trick r Treat, Michael Dougherty, er Krampus en ubesværet og ofte ægte skræmmende gyserkomedie, der med glæde jonglerer familiedramaet i højsæsonen med morderiske monstre - og så gør Toni Collette et fantastisk job.

I Danmark kan denne film ses på Google Play, Viaplay, Rakuten TV, Blockbuster, SF Anytime og iTunes.

(Image credit: Warner Bros)

2. Gremlins (1984)

Måske er denne film allerede en del af den faste rutine ved jer, men Gremlins er en super film, som dykker dybt ned i den mørkere side af ferieunderholdning, hvilket gør den til et perfekt alternativ julefilm. Små voldelige monstre er kun en lille del af uhyggen her. Døde fædre i skorstene og dødelige stolelifte sørger for djævelsk rædsel fra strat til slut, og på mange måde kan man ikke lade være med at tænke, at aldersgrænsen ville have været højere for denne type film i dag. Vær lidt opmærksom, hvis der er yngre seere, der kigger med her.

Find den til streaming på Rakuten TV, YouTube Movies, Google Play, Netflix, SF Anytime, Blockbuster, iTunes, C MORE og Viaplay

1. Black Christmas (1974)

Glem de to genindspilninger, der er lavet: Intet slår denne fantastiske julefilm, der virkelig sikrer dig uhyggen. Denne sorority house slasher er stadig den bedste julegyserfilm. Her ser du ikoniske skuespillerinder som Margot Kidder i rollen som Barb og Olivia Hussey som Jess. Selvom 45 år efter denne film er prodcueret, virker mordet stadig lige nervepirrende, men det er især telefonopkaldene, der sender kuldegysninger ned ad ryggen, mens et rovdyr ligger på skjul og lurer på et tilsyneladende sikkert hjem, som ellers er dekoreret festligt op til højtiden. Glædelig jul...

Du kan bruge en VPN til at se denne film via USA (Amazon Instant, iTunes, eller gratis via Peacock), Storbritannien, Canada og mere.