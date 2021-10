De bedste gysere i 2021: De absolut mest uhyggelige gyserfilm i øjeblikket

Bedste gyserfilm - topliste.

Halloween nærmer sig – og det kølige, omskiftelige og mørke vejr, der egner sig så godt til gyserfilmaftener indendørs, er også over os.

Er du en af dem, der gerne vil holde Halloween året rundt og har lyst til lidt mere gys på tv? Så er du kommet til det rette sted, for vi har sammensat en liste over de bedste gyserfilm, du kan streame i øjeblikket. Hvad med en lang filmaften på sofaen (eller måske bag sofaen) med den ultimative gyserfilmmaraton?

Steamigtjenester er mere populære end nogensinde i Danmark, og det betyder, at alle horror-entusiaster har hurtig og nem adgang til et stort udvalg af både klassiske favoritter og nytilkomne.

Læs videre for at se vores anbefalinger af nogle af de mest skræmmende og underholdende gyserfilm, du kan se i øjeblikket.

Train to Busan

De bedste gyserfilm – Train to Busan (Image credit: Next Entertainment World)

Zombier er (stadig) populære i gysergenren, og zombiefilm er ikke meget bedre end Yeon Sangs Train to Busan. Det er en underholdende blanding af Snowpiercer og World War Z, hvor Seok-woo (Gong Yoo) og hans unge datter Su-an (Kim Su-an) kæmper sig vej gennem et tog under et zombieudbrud. Filmen byder på flere fantastiske actionsekvenser og mindeværdige karakterer og nogle rørende øjeblikke mellem far og datter.

Train to Busan på Amazon Prime Video.

Ready or Not

De bedste gyserfilm – Ready or Not (Image credit: Fox Searchlight)

Ved første øjekast ser Ready or Not ud til at handle om den unge Samara Weaving, der starter en dødbringende gemmeleg med sin nye mands familie. Det er lige så enkelt, som det er absurd, men i løbet af den enormt underholdende 90 minutter lange film bliver det tydeligt, hvor gennemtænkt den er. Vi kommer til at se flere snedige overraskelser,og så er der masser af gys.

Se Ready or Not på Amazon Prime Video.

IT: Chapter One

De bedste gyserfilm – IT (Image credit: New Line Cinema)

Stephen Kings værker har været meget populære på filmlærreder i årtier, og den måske mest populære i nyere tid er It: Chapter One, som var den første film, der startede den seneste King-trend i 2017. Det er dels en film, der handler om at vokse op, og dels en gyserfilm. Bill Skarsgårds skræmmende klovn Pennywise skræmmer livet af en gruppe venner i en lille amerikansk by. Denne film af Andy Muschietti har en perfekt balance mellem gys, humor og følelser. Den fortjente virkelig succesen, der også resulterede i en efterfølger – og den var heller ikke ringe.

Scary Stories to tell in the Dark

De bedste gyserfilm – Scary Stories to tell in the Dark (Image credit: Del Toro)

Scary Stories to tell in the Dark kom i 2019, og er en film skabt af Guillermo del Toro og instrueret af norske André Øvredal (Troll Hunter, The Autopsy of Jane Doe). Her følger vi teenagerne Stella (Zoe Margaret Colletti) og hendes to veninder, der er ude og fejre Halloween, og søger tilflugt hos en bande bøller i et hjemsøgt hus. En række uhyggelige historier venter dem. Filmen er baseret på en række gyserhistorier for børn fra 1980'erne.

Snart kommer også opfølgeren Scary Stories to tell in the Dark 2.

Se Scary Stories to tell in the Dark på Netflix.

Andra sidan

De bedste gyserfilm – Andra sidan (Image credit: NonStop Entertainment)

Den 23. oktober 2020 havde denne nye svenske gyserfilm biografpremiere i Sverige. Filmen handler om ægteparret Shirin og Fredrik og deres søn Lucas, der for nylig er flyttet ind i et dobbelthus lidt uden for byen. Den anden halvdel af huset er ubeboet, og da Fredrik er bortrejst i forbindelse med sit job, begynder der at ske mærkelige ting. Lyde begynder at komme fra den ubeboede del af huset, og sønnen Lucas får pludselig en ny bedste ven...

Hereditary

De bedste gyserfilm – Hereditary (Image credit: A24)

Horror-entusiaster genkender med det samme en klassiker, når de ser en, og forfatteren og instruktøren Ari Asters debutfilm er netop det. Det er en film, der giver dig kuldegysninger, hvor du følger en familie, der hjemsøges af deres forfædres mørke hemmeligheder. Toni Collette gør en fantastisk præstation i sin rolle som Annie - en mor, der er fast besluttet på at afsløre sin families kryptiske historie, efter at en usædvanlig tragisk begivenhed rammer dem. Du kan stole på os, når vi siger, at Hereditary er ret krævende – nogle af filmens rædseløjeblikke gør dig helt målløs, mens du i andre scener bliver suget ind i et meget ubehageligt mørke, som du sjældent ser i denne type film. Det kan til tider være svært at se, men Hereditary er en givende og meget velskabt gyseroplevelse, som er et kig værd.

Evil Dead

De bedste gyserfilm – Evil Dead (Image credit: Sony Pictures)

Dette er en ny version af den klassiske splatterfilm The Evil Dead, og denne version fra 2013 bringer handlingen i en endnu mørkere retning end tidligere. Instruktør Fede Alvarez (Don't Breathe) øger spændingen ved at udelade den slapstick-komedie, som serien inkluderede fra Evil Dead II og frem. Selvom ingen af

rollerne helt lykkes med at udfylde tomrummet efter Bruce Campbell, byder filmen på masser af spænding, hvor filmens karakterer skal kæmpe sig igennem et sandt helvede – præcis som det skal være.

Se Evil Dead på Netflix.

Psalm 21

De bedste gyserfilm – Psalm 21 (Image credit: Krejaren Dramaproduktion)

Hvis du rigtig gerne vil se en svensk gyserfilm, kan vi anbefale Psalm 21, som udkom i 2010. Filmen handler om præsten Henrik Hornéus, der altid er gået i sin fars fodspor, men en dag beslutter han sig for at forlade sin hjemby for at begynde at prædike for en menighed i Stockholm. Men Henrik er plaget af skræmmende syner og mareridt fra sin fortid – om sin mor, der døde for længe siden. Så får han beskeden om, at hans far er død under mystiske omstændigheder, Henrik rejser hjem for at deltage i begravelsen – og for at søge svar. Men da han vender tilbage til sin hjemby, bliver han mødt af en sektlignende forsamling, og jo mere han graver i historien, jo mere aggressive bliver dæmonerne.

The Cabin in the Woods

De bedste gyserfilm – The Cabin in the Woods (Image credit: Lionsgate)

Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers) og Drew Goddard (Cloverfield, Marvel's Daredevil) har lavet en ekstrem version af et ellers ret almindeligt gyserscenarie. Det hele starter som forventet - en gruppe unge mennesker (inklusive Chris Hemsworth før han spillede i Thor) tager en pause fra college for at slappe af i en "hytte i skoven". Det varer ikke længe, ​​før tingene tager en mørk drejning. Hvad disse unge ikke ved er, at en hemmelig organisation står bag alt, hvad de oplever. At afsløre mere ville spolere mange af filmens overraskelsesmomenter, så stol bare på os, når vi siger, at The Cabin in the Woods er snedig, sjov, blodig – og et must for alle horror-entusiaster, der gerne vil se noget lidt anderledes.

The Babysitter

De bedste gyserfilm – The Babysitter (Image credit: Netflix)

Inden sin rolle i Ready or Not fra 2019, spillede Samara Weaving hovedrollen i Netflix Originals-gyserfilmen The Babysitter, der er skabt af instruktøren McG (Charlie's Angels). Det er ikke ualmindeligt, at børn forelsker sig lidt i deres babysittere, men hvad sker der, når babysitteren viser sig at være en sadistisk, djævletilbedende morder med en gruppe lige så skøre venner? Det er lige så blodigt, som det er sjovt, og The Babysitter bliver med garanti en Halloween-succes for teenagere.

Se The Babysitter på Netflix.

Carrie

De bedste gyserfilm – Carrie (Image credit: MGM)

Selvom der kom en ny version af denne film for et par år siden, er den originale version af Carrie, der blev instrueret af Brian De Palma, et gysermesterværk. Dette var den første af mange film baseret på Stephen Kings romaner. På grund af sin ekstremt religiøse mor (Piper Laurie) bliver Carrie (Sissy Spacek) bortvist fra skolen. Efter at være blevet chikaneret både hjemme og i skolen, begynder Carrie at udvikle telekinetiske evner som en forsvarsmekanisme. Det begynder at se lidt bedre ud for Carrie, da skolens mest populære dreng (William Katt) spørger, om Carrie vil gå til bal med ham. Hendes klassekammerater har dog i løbet af aftenen planlagt løjer med hende, hvilket får eksplosive konsekvenser. Med en ung John Travolta i sin første filmrolle er Carrie en af de bedste gyserfilm, der nogensinde er lavet.

Wolf Creek

De bedste gyserfilm – Wolf Creek (Image credit: FFC Australia)

Wolf Creek er en film, der nok har fået mange turister til at tvivle på, om de vil rejse gennem Australiens outback. Filmen blev en global sensation, da den udkom i 2006 med dens mindeværdige morder (John Jarratt), som straks blev optaget i gyserskurkenes Hall of Fame, takket være sin store blodtørst og syge humor. Historien er løst baseret på seriemorderen Ivan Milat og Bradley John Murdochs mord på den engelske turist Peter Falconio. Wolf Creek er en neglebidende intens gyserfilm, som kan være lidt svær at se for nogle.

Terrifier

De bedste gyserfilm – Terrifier (Image credit: Epic Pictures Group)

Bange for klovne? Terrifiers Art the Clown får Pennywise til at ligne Ronald McDonald. I Terrifier ser vi dræberklovnen Art på Halloween-aften, der terroriserer hjælpeløse ofre i et gammelt, forfaldent hus. Det er nok ikke det mest originale plot nogensinde, men det fungerer stadig ret godt. Et af drabene vil især chokere selv de mest hærdede gyserentusiaster. Denne film er virkelig ikke for sarte sjæle. Selvom Terrifier havde et relativt lille budget sammenlignet med andre gyserfilm på denne liste, giver dette faktisk filmen en endnu mere skræmmende og foruroligende atmosfære. Nogle af ofrenes skuespil lader meget tilbage at ønske, men den helt tavse Art er generelt skræmmende. Det gør Terrifier til en perfekt titel som en mørk lille gyserfilm.

Se Terrifier på Amazon Prime Video.

The Ring

De bedste gyserfilm – The Ring (Image credit: DreamWorks)

Vi kan normalt styre vores begejstring for amerikanske nyskabelser af udenlandske gyserfilm, men instruktør Gore Verbinski (Pirates of the Caribbean) ramte perfekt med The Ring, som er en engelsksproget version af den klassiske Hideo Nakata-instruerede J-gyserfilm Ringu. Plottet er enkelt: en forbandelse hviler over en video, der vil dræbe dig syv dage efter, du har set den. Desværre har den unge søn af journalisten Rachel (Naomi Watts) set videoen, og nu skal hun afsløre mysteriet bag optagelsen, hvis hun skal have forhåbninger om, at hendes barn vil overleve. Denne film kryber virkelig ind under huden på dig. The Ring er nok en af de bedste gyserfilm nogensinde.

Overlord

De bedste gyserfilm – Overlord (Image credit: Paramount Pictures)

Den J.J. Abrams-producerede gyserfilm Overlord opleves lidt som en krydsning mellem Re-Animator og Wolfenstein, hvor vi følger en gruppe amerikanske soldater under Anden Verdenskrig, der træder ind bag fjendens linjer i det nazi-besatte Frankrig, for blot at opdage at Det Tredje Rige skaber supersoldater af døde fanger. Filmen er intens og mættet med actionpræget kaos. Overlord er ikke bange for blod i et forsøg på at chokere publikum.

The Babadook

De bedste gyserfilm – The Babadook (Image credit: Umbrella Entertainment)

The Babadook er en af de mest anmelderroste gyserfilm, der er kommet i de senere år. Det var en stor succes, og filmen vandt en række priser undervejs.

Efter at have mistet sin mand i en frygtelig ulykke, må en mor håndtere sin søns intense frygt for et børnebogsmonster, som sønnen tror terroriserer ham. Selvom hun afviser, hvad han siger, begynder hans skræmmende reaktioner at stige i intensitet, og snart begynder den onde figur The Babadook også aggressivt at følge hende. Historien er unik, uforudsigelig og virkelig skræmmende. The Babadook udnytter alle børns værste frygt – uanset alder.

The Conjuring

De bedste gyserfilm – The Conjuring (Image credit: Warner Bros.)

Fra instruktøren James Wan (Saw, Insidious) kommer denne spøgelsesagtige historie om en familie terroriseret af en dæmonisk tilstedeværelse. Filmen er angiveligt inspireret af virkelige begivenheder oplevet af de paranormale efterforskere Ed og Lorraine Warren. The Conjuring er direkte gruopvækkende, og du kommer til at holde dig fot øjnene mere end én gang. Hvis du kan lide denne film, kan du følge op med den lige så skræmmende efterfølger The Conjuring 2.

The Thing

De bedste gyserfilm – The Thing (Image credit: Universal)

John Carpenters The Thing er en alien-film, der blev nedprioriteret, da den blev udgivet i 1982 (tak Spielbergs gode og søde ET The Extra-Terrestrial for det), men den er siden blevet betragtet som et mesterværk i gyserfilmgenren. The Thing er en kold og intens film om en amerikansk forskergruppe i Antarktis, der bliver jagtet af en grotesk formskifter. Da den perfekt kan efterligne et menneske eller et væsen, er det umuligt for forskerholdet at stole på nogen. Dette skaber en meget paranoid atmosfære uden flugtmuligheder. Med utrolige gyser-sminkeeffekter fra Rob Bottin og nogle fantastiske skuespillere, herunder Kurt Russell, Wilford Brimley og Keith David, er The Thing obligatorisk for enhver gyser-entusiast.

Se The Thing på iTunes.

Scream

De bedste gyserfilm – Scream (Image credit: Miramax)

"Hvilken gyserfilm er din favorit?" spørger Ghostface, den mystiske morder i Wes Cravens Scream-serie, hvor den gyserfilm-besatte morder gentagne gange forfølger og forsøger at dræbe Sidney Prescott (Neve Campbell) og hendes venner gennem de første fire film. Den første (og uden tvivl bedste) film gav gyserfilmgenren nyt liv, da den udkom i 1996, og den blev en inspirationskilde for utallige kopier. Hvad mange af disse film imidlertid mangler, er et klogt og mystisk manuskript, der lykkes med at parodiere slidte gyserkonventioner, mens man roser dem. For at besvare spørgsmålet fra Ghostface: Ja, kan godt lide gyserfilm - især denne.

A Quiet Place

De bedste gyserfilm – A Quiet Place (Image credit: Paramount Pictures)

A Quiet Place får dig til at sidde på nåle og opleve, hvor utrolig spændende perfekt stilhed kan være. I filmen forfølges hovedpersonerne af blinde væsner, der kun forholder sig til lyd, når de er på jagt. Efter at have mistet et barn på grund af disse væsner, skal en ung familie ledet af Emily Blunt (Sicario) og John Krasinski (Jack Ryan) lære at være stille hele tiden - selv i ekstrem fare. Krasinski, som også har skrevet og instrueret filmen, øger spændingen i hvert eneste stille øjeblik – Et lille knirken kan føre til døden – hvilket også får publikum til at sidde helt stille og følge opmærksomt med.

Se A Quiet Place på Viaplay.

Exorcisten

De bedste gyserfilm – Exorcisten (Image credit: Warner Bros.)

Exorcisten anses af mange for at være den mest uhyggelige film nogensinde. I filmen følger vi teenagepigen Regan (Linda Blair), som er besat af djævelen. Dette får hendes mor (Ellen Burstyn) til at søge hjælp fra to præster (Max von Sydow og Jason Miller), som forsøger at uddrive den onde tilstedeværelse. Det lykkedes for den Oscar-vindende filmskaber William Friedkin (The French Connection) at skabe en utrolig skræmmende stemning i Exorcisten, og historien fortælles med hurtigt eskalerende gys på en utrolig effektiv måde, helt frem til filmens uforglemmelige klimaks.