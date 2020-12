Danskerne hamstrede elektronik i november

Coronapandimien har sat sit spor i samfundet på et utal af måder. Ikke mindst på økonomien, hvor staten pumper milliarder ind i hjælpepakker. Men der er i hvert fald to områder, der ikke har haft brug for kunstigt åndedræt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at omsætningen i fysiske elektronikbutikker steg med 25 % i november 2020, sammenlignet med samme måned året før. Omsætningen i webshops var 35 % større i november 2020 i forhold til 2019.

Det er vel at mærke i en måned med både Black Week og Cyber Monday. Omsætningen i løbet af Black Week slog alle rekorder. Men hvad fik danskerne til at til at gå amok? En forbrugerøkonom mener, forklaringen skal findes i udbetalingen af feriepenge og den nye arbejdsform.

“Når elektronik salget boomer på et tidspunkt, hvor samfundet ikke er nedlukket, men har mange begrænsninger i aktiviteterne skyldes det, at vi i 2020 har været tvunget til at være mere digitale som borgere end nogensinde før. Vi og børnene har også været sendt hjem.

Mange aktiviteter i år kunne kun gennemføres digitalt, og vil eller skal man være med, så kan det ofte kræve nyt udstyr, ny elektronik, ny skærm, nye kabler, osv.,” vurderer Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea, overfor TechRadar.

Netop børnene har spillet ind på forbruget, mener Ann Lehmann Erichsen.

“Nogle har udskiftet og opgraderet deres enheder, og i mange familier er der også købt spillekonsoller mv. for at give børnene adspredelse, nu hvor alt andet var aflyst og forældrene arbejdede hjemme,” forklarer hun.

Forbruget på webshops ligger formentlig også højt i disse dage, eftersom storcentre osv. er lukket.