Androids nye Fast Share er Googles svar på Apple AirDrop

Tidligere i år afslørede Google næste version af sit mobile styresystem - Android Q– som står til at miste understøttelsen af Android Beam, der er det tætteste på AirDrop fra Apple.

Android Beam brugte enhedens NFC-teknolgi til (langsomt) at dele filer og medier med andre enheder, når disse berørte hinandens bagsider, hvor Apples AirDrop benytter en kombination af Wi-Fi og Bluetooth til at dele data imellem iOS og macOS-enheder.

Nu har 9to5Google så fundet frem til Googles erstatning for Android Beam og fået det til at virke på en enhed, der kærer med Android Qbeta. Det kaldes Fast Share og ser ud til at være sammenligneligt med AirDrop, idet det bruger Bluetooth til at danne forbindelse imellem enhederne, før det bruger en Wi-Fi-forbindelse til selve overførslen af filerne.

Mere specifikt vil Fast Share lade brugere dele billeder, URL-adresser, tekst og andre filer, som vil dukke op som en mulighed ved siden af den almindelige ”share”-menu ved siden af sociale medier og besked-apps.

Når du først har fået slået indstillingen til og navngivet din enhed, skal du blot aktivere Bluetooth og lokalitetstjenester samt vælge den enhed du vil dele med.

I billedet leverer af Google som instruktion til tjenesten, vises en Chromebook, en Pixel 3, et smartwatch og sågar en iPhone som enheder i nærheden, hvilket må betyde, at vi også kan dele filer på tværs af platforme.

[Image credit: 9to5Google] (Image credit: 9to5Google)

Når først afsenderen har valgt enheden de vil sende til, vil modtageren kunne se enhedens navnt samt et forbindeles-ID til verificering, hvorefter de kan acceptere eller afvise modtagelsen.

Enheder du ofte deler med vil kunne tildeles ”foretrukken synlighed”, hvilket tillader, at du altid kan se deres enheder, når de er i nærheden, selv når du ikke bruger Fast Share.

Når vi tager i betragtning, at Google ikke er kommet med nogen officiel udmelding angående Fast Share, kan vi heller ikke sige noget om hvornår det bliver tilgængeligt, men i og med næste version af Android mister Android Beam, er der en god sandsynlighed for, at Fast Share bliver en del af Android Q, som kommer til august.