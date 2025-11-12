Her er 12 elektroniske gaver alle vil se under juletræet
Glem sokker og chokolade – her er årets bedste elektronikgaver – hvis du altså har råd. Se Årets Produktpriser 2025.
Hver jul står danskerne med det samme spørgsmål: Hvad skal jeg give – og hvad skal jeg ønske mig? Her er et bud på nogle gode julegaver. En uafhængig jury bestående af brancheeksperter, journalister og designere har netop kåret årets bedste elektronik og hvidevarer i Årets Produktpris 2025. Resultatet er en liste, der peger direkte på årets største julegavehits. Det skal siges, at produkterne her hører til de bedste og nyeste inden for deres kategorier, så priserne ligger i den høje ende.
Her er alt fra støjreducerende hovedtelefoner og intelligente ovne til LED-ansigtsmasker og kaffemaskiner, der kan konkurrere med baristaen i kaffeshoppen. Kort sagt: Produkter, der både gør hverdagen lettere og lidt sjovere.
– “Vi har udvalgt produkter, der giver reel værdi for forbrugerne. De skal være gennemtænkte, brugervenlige og have det ekstra, der gør, at man faktisk glæder sig til at bruge dem,” siger Anne Ginderskov Hansen, direktør i Applia Danmark. APPLiA og Elektronikbranchen i Danmark er en brancheforening for producenter og importører af husholdningsapparater samt leverandører af forbrugerelektronik.
Her er årets elektroniske julegave-hits 2025
- Årets Lydoplevelse: SONY WH-1000XM6 – støjreduktion og lyd i topklasse
- Årets Billedoplevelse: TCL 65C8K – stor skærm og B&O-lyd til overraskende lav pris
- Beauty: SHARK CryoGlow LED Face Mask – futuristisk ansigtspleje
- Ovn/koge: Electrolux 700 MealAssist Ovn med SteamCrisp – ovnen der tænker selv
- Køl/Frys: Gorenje/ASKO kombiskab RFC586KNBB1 – køl med omtanke
- Årets Grønne Fremskridt: Liebherr ICBa 5123 Plus BioFresh fra Witt – længere holdbarhed, mindre madspild
- Drikkeløsning til hjemmet: Sage The Oracle Dual Boiler – café-kaffe hjemme
- Køkkenhjælper: Ninja Swirl fra CREAMi – lav is og smoothies på sekunder
- Støvsuger: Unlimited 10 fra Bosch – let og effektiv rengøring uden ledning
- Vaskeoplevelse: Miele Nova Edition – stilren luksus i vaskerummet
- Årets Julegave ide: De’Longhi Nutribullet Flex – den perfekte blender til hverdagen
- Innovation: Eico Lhov – når ovn og emhætte bliver ét
Sådan ser årets trends ud
Elektronik er for længst rykket fra tekniknørdernes domæne til at være danskernes foretrukne julegavekategori. Juryen bemærker især tre tendenser i år: smartere teknologi, grønne løsninger og personlig forkælelse.
– “Vi ser en bevægelse væk fra gadgets, der blot imponerer på papiret. I stedet går danskerne efter produkter, der passer ind i deres liv og værdier – især når det gælder bæredygtighed og design,” siger Anne Ginderskov Hansen.
Smartere produkter som Electrolux MealAssist-ovnen eller Liebherrs BioFresh-skab viser, hvordan teknologi og ansvarlighed nu går hånd i hånd. Samtidig har wellness og velvære sneget sig ind som en stærk trend – fra SHARKs LED-ansigtsmaske til SONYs støjreducerende hovedtelefoner, der lover ro i en travl december.
Flere af årets vindere peger på, at luksus ikke længere handler om store armbevægelser, men om små øjeblikke af komfort og nydelse i hverdagen.
– “En god kop kaffe, friskere grøntsager eller en blender, der faktisk bliver brugt hver dag – det er den slags produkter, danskerne elsker. Det er teknologi, der føles relevant,” siger Ginderskov Hansen.
En pris med vægt bag
Årets Produktpris har siden 2003 hædret de bedste produkter inden for elektronik og hvidevarer i Danmark. Juryen består af uafhængige eksperter, journalister og designere, der vurderer kandidaterne på innovation, design, funktionalitet og bæredygtighed. Målet er at fremhæve de produkter, der virkelig gør en forskel i forbrugernes hverdag – og give danskerne et troværdigt fingerpeg om, hvad der er værd at investere i, når julegaverne skal købes.
Produktprisen uddeles årligt af APPLiA Danmark og Elektronikbranchen. En uafhængig jury udvælger blandt nominerede til prisen, der i år blev uddelt på et event afholdt af APPLIA Danmark og Elektronikbranchen. Eventet foregik eventet på Banegården i Valby med deltagelse af branchefolk og medlemmer af APPLIA Danmark, eksperter, journalister og analytikere.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.