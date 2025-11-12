Her er 12 elektroniske gaver alle vil se under juletræet

Hver jul står danskerne med det samme spørgsmål: Hvad skal jeg give – og hvad skal jeg ønske mig? Her er et bud på nogle gode julegaver. En uafhængig jury bestående af brancheeksperter, journalister og designere har netop kåret årets bedste elektronik og hvidevarer i Årets Produktpris 2025. Resultatet er en liste, der peger direkte på årets største julegavehits. Det skal siges, at produkterne her hører til de bedste og nyeste inden for deres kategorier, så priserne ligger i den høje ende.

Her er alt fra støjreducerende hovedtelefoner og intelligente ovne til LED-ansigtsmasker og kaffemaskiner, der kan konkurrere med baristaen i kaffeshoppen. Kort sagt: Produkter, der både gør hverdagen lettere og lidt sjovere.

– “Vi har udvalgt produkter, der giver reel værdi for forbrugerne. De skal være gennemtænkte, brugervenlige og have det ekstra, der gør, at man faktisk glæder sig til at bruge dem,” siger Anne Ginderskov Hansen, direktør i Applia Danmark. APPLiA og Elektronikbranchen i Danmark er en brancheforening for producenter og importører af husholdningsapparater samt leverandører af forbrugerelektronik.

Her er årets elektroniske julegave-hits 2025

Francesca Fiameni fra Sony modtager prisen for Årets Lydoplevelse for SONY WH-1000XM6 (Image credit: APPLiA)

TCL 65C8K kommer med lyd fra Bang & Olufsen. (Image credit: TCL)

Sådan ser årets trends ud

Elektronik er for længst rykket fra tekniknørdernes domæne til at være danskernes foretrukne julegavekategori. Juryen bemærker især tre tendenser i år: smartere teknologi, grønne løsninger og personlig forkælelse.

– “Vi ser en bevægelse væk fra gadgets, der blot imponerer på papiret. I stedet går danskerne efter produkter, der passer ind i deres liv og værdier – især når det gælder bæredygtighed og design,” siger Anne Ginderskov Hansen.

Smartere produkter som Electrolux MealAssist-ovnen eller Liebherrs BioFresh-skab viser, hvordan teknologi og ansvarlighed nu går hånd i hånd. Samtidig har wellness og velvære sneget sig ind som en stærk trend – fra SHARKs LED-ansigtsmaske til SONYs støjreducerende hovedtelefoner, der lover ro i en travl december.

Flere af årets vindere peger på, at luksus ikke længere handler om store armbevægelser, men om små øjeblikke af komfort og nydelse i hverdagen.

– “En god kop kaffe, friskere grøntsager eller en blender, der faktisk bliver brugt hver dag – det er den slags produkter, danskerne elsker. Det er teknologi, der føles relevant,” siger Ginderskov Hansen.

En pris med vægt bag

Årets Produktpris har siden 2003 hædret de bedste produkter inden for elektronik og hvidevarer i Danmark. Juryen består af uafhængige eksperter, journalister og designere, der vurderer kandidaterne på innovation, design, funktionalitet og bæredygtighed. Målet er at fremhæve de produkter, der virkelig gør en forskel i forbrugernes hverdag – og give danskerne et troværdigt fingerpeg om, hvad der er værd at investere i, når julegaverne skal købes.

Produktprisen uddeles årligt af APPLiA Danmark og Elektronikbranchen. En uafhængig jury udvælger blandt nominerede til prisen, der i år blev uddelt på et event afholdt af APPLIA Danmark og Elektronikbranchen. Eventet foregik eventet på Banegården i Valby med deltagelse af branchefolk og medlemmer af APPLIA Danmark, eksperter, journalister og analytikere.