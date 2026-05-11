Huawei Watch Fit 5-serien er lanceret – sommerens fitnessure med fokus på sundhed og træning

Huawei Watch Fit 5-serien er nu officielt blevet præsenteret

Pro-modellen får safirglas, titanium og en lysstyrke på op til 3.000 nits

Serien lanceres i Danmark den 18. maj med priser fra 1.499 kroner

Huawei har præsenteret sin nye Watch Fit 5-serie, der består af de to modeller Huawei Watch Fit 5 og Huawei Watch Fit 5 Pro. Ligesom tidligere modeller fortsætter serien med at kombinere et tyndt og let design med avancerede funktioner til sundhed, træning og daglig brug.

Begge modeller får større og lysere skærme end tidligere generationer. Huawei Watch Fit 5 er udstyret med en 1,82-tommers skærm, mens Huawei Watch Fit 5 Pro får en større 1,92-tommers skærm med 2,5D-safirglas og tynde skærmkanter på 1,8 mm. Pro-modellen når desuden en maksimal lysstyrke på op til 3.000 nits og bruger en adaptiv opdateringsfrekvens mellem 1 Hz og 60 Hz for en mere responsiv brugeroplevelse.

Til Pro-modellen har Huawei valgt at bruge lidt mere eksklusive materialer, herunder titanium i flykvalitet, mens den hvide version desuden får en finish i nanokeramisk materiale.

På træningsfronten introducerer Huawei flere nye funktioner til både hverdagsmotionister og mere avancerede brugere. Huawei Watch Fit 5 Pro får støtte til terrænløb med segmentbaseret navigation, højdetendenser og forventet ankomsttid. Til golfspillere findes der vektorkort til over 17.000 golfbaner verden over, hvor green-visningen automatisk tilpasses efter spillerens retning.

Serien får også en ny “Mini Workout”-tilstand, der skal tilskynde til kortere træningspas i løbet af dagen for at modvirke stillesiddende adfærd. Huawei beskriver det som en enkel måde at få bevægelse ind i hverdagen, uanset hvor man befinder sig. En lille bonus er, at disse mini-træningspas ledes af en sød animeret panda!

På sundhedssiden satser Huawei stort på mere avancerede funktioner i Pro-modellen. Huawei Watch Fit 5 Pro tilbyder blandt andet pulsbølgebaseret detektion af atrieflimren (A-fib), EKG-app og måling af arteriel stivhed. Serien indeholder også funktioner til kvinders sundhed med temperaturbaseret cyklusovervågning for at give bedre indsigt i kroppens naturlige forandringer over tid.

Huawei lancerede for nylig understøttelse af kontaktløse betalinger via Curve Pay, og dette er naturligvis tilgængeligt på de nye modeller, hvilket gør det muligt at betale direkte med uret, og du kan tilføje flere kort i den samme digitale tegnebog.

Batteritiden angives til op til 10 dage ved let brug og op til 7 dage ved normal brug. Uret understøtter også hurtig og trådløs opladning.

Pris og tilgængelighed

HUAWEI WATCH FIT 5-serien lanceres i Danmark den 18. maj 2026 og vil være tilgængelig hos udvalgte forhandlere.

Huawei Watch Fit 5 Pro: 2.199 kr. (Fås i hvid, sort og orange med remme i 14 forskellige farver).

Huawei Watch Fit 5: 1.499 kr. (Fås i kun i hvid, men også med en masse forskellige remme at vælge imellem).

I lanceringsperioden vil der være et kampagnetilbud med 300 kroner rabat på Pro-modellen og 400 kroner rabat på Watch Fit 5. Begge tilbud gælder til den 14. juni 2026.

TechRadar-teamet har modtaget et par testeksemplarer af uret og vil teste dem grundigt i de kommende uger, så hold øje med hjemmesiden for vores dybdegående anmeldelse!