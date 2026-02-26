Det skal Huawei Watch GT Runner 2 gøre for at slå Garmins løbeure

Med Watch GT Runner 2 har Huawei gjort noget, som det ikke rigtig har forsøgt før: Det har positioneret et ur direkte mod de mest etablerede løbeure på markedet. I praksis betyder det, at det skal kunne konkurrere med modeller som Garmin Forerunner 970 – en serie, der i mange år har været en slags benchmark for seriøse løbere.

Specifikationerne ser lovende ud på papiret, men for virkelig at blive et alternativ til Garmin kræves der mere end bare god hardware. Her er de områder, hvor Huawei Watch GT Runner 2 skal levere.

GPS-nøjagtigheden skal leve op til sine løfter

Garmin-ure har opbygget hele deres ry på at prioritere præcis og pålidelig GPS-sporing. Uanset om du løber i et bymiljø mellem høje bygninger, i tæt skov eller langs snoede stier, ender ruten normalt meget tæt på virkeligheden. For mange løbere er det netop derfor, Garmin er det oplagte valg – ikke på grund af designet eller apps, men fordi dataene simpelthen er pålidelige.

Huawei kommer med et stort løfte om forbedret præcision for urets nye antenneløsning, »Advanced 3D Floating Antenna Architecture«. Huawei henviser til interne tests, hvor uret angiveligt finder satellitter hurtigere og sporer ruter mere nøjagtigt end før – med 3,5 gange bedre præcision end den forrige generation og konsekvent bedre aflæsninger end topmodellerne fra Garmin og Coros. Det er et dristigt løfte, så det er vigtigt, at uret lever op til det, det lover.

Ingen vigtige funktioner bag betalingsmur

Garmin har for nylig modtaget betydelig kritik efter at have introduceret abonnementsplaner, hvor visse funktioner kræver betaling. Dette har skabt frustration blandt brugere, der allerede har betalt et betydeligt beløb for selve uret.

Huawei har også en premium-tjeneste i sit økosystem, men det er vigtigt, at virksomheden går forsigtigt frem her. Alle grundlæggende træningsfunktioner skal være inkluderet fra starten, så brugerne stadig får en komplet træningsoplevelse. Funktionerne bag betalingsmuren bør kun være en ekstra bonus. Ellers risikerer uret at miste et af sine største salgsargumenter: værdi.

Hvis Huawei stadig vælger at låse funktioner bag et abonnement, skal de være betydeligt billigere end de tilsvarende løsninger fra Garmin.

Prisfordelen kan være afgørende

Når det kommer til pris, er et stort plus for Huawei, at de er betydeligt billigere end Garmins topmodeller. Med en pris på 5.699 kroner for Garmin Forerunner 970 er den næsten dobbelt så dyr som Huawei Watch GT Runner 2, som har en lanceringspris på 2.999 kroner.

Hvis det nye løbeur kan måle sig med Garmin i forhold til ydeevne, vil prisen ikke kun være en bonus – den vil være et af urets vigtigste salgsargumenter. Mange løbere ønsker avancerede træningsdata, men vil nok være tilbageholdende med at bruge knap 6.000 kroner på et træningsur. Så hvis Huawei kan tilbyde en lignende oplevelse til en langt bedre pris, kan det være nok til at lokke mange brugere til at skifte platform.

Holdbarhed, batterilevetid – og det næste skridt

Garmin-ure er kendt for deres robusthed og holdbarhed, med solid konstruktion og lang batterilevetid, der kan modstå alle typer vejr og de mest intense træningsformer. Huawei matcher allerede dette meget godt med et titaniumhus, Kunlun-glas og 14 dages batterilevetid.

Garmins sortiment er dog omfattende og tilbyder også modeller med solceller, der oplader enhederne under træning på solrige dage. Dette kan være en afgørende faktor for ultraløbere, langdistanceturister og dem, der blot ønsker at undgå at oplade deres enheder så ofte.

Her havde vi gerne set, at Huawei tog det næste skridt – måske i form af en fremtidig Pro-model med solopladning. Hvis de også formår at bevare deres lavere pris, ville det være en rigtig interessant udfordrer, især da de fleste af nutidens fitnessure med solceller er rigtig dyre.