Logitech lancerer Mobi Fold - en foldbar mus du kan tage med på farten
Mobi Fold kan klappes sammen til halv størrelse og tænder automatisk, når den åbnes.
- Logitech præsenterer en helt ny sammenklappelig mus
- Mobil Fold er lille og robust
- Den lover mere end en måneds batteritid
Logitech lancerer Mobi Fold, en foldbar mus der er designet til at bruge på farten — i lufthavnslounger, på caféer og i hotellobbyer. Musen kan klappes sammen til lommestørrelse og reducerer ifølge Logitech muskelbelastningen med 22 procent sammenlignet med en bærbar computers trackpad. Den koster 679 kroner og er tilgængelig nu.
Logitech har præsenteret Mobi Fold, sin første foldbare mus. Produktet er målrettet professionelle der ofte arbejder væk fra kontoret, og som finder traditionelle mus for store eller besværlige at have med i tasken. Logitech har selv foretaget en undersøgelse, der viser, at 72 procent af professionelle ejer en mus, men kun 26 procent tager den med, når de arbejder uden for deres daglige kontor.
Musen åbnes med én bevægelse. Foldemekanismen udvider enheden fra lommestørrelse til en brugbar mus, og den tænder automatisk ved åbning og slukker igen ved sammenfoldning for at spare på batteriet. Quiet-clicks gør det muligt at arbejde diskret på biblioteker og caféer uden at forstyrre omgivelserne.
Tilpasning og forbindelse
Mobi Fold forbinder til op til tre enheder via Bluetooth og fungerer på tværs af Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS og Linux. Adaptive Touch Scrolling giver præcis, linjevis navigation i regneark og lange dokumenter, og de to programmerbare knapper kan tilpasses via Logi Options+-appen til f.eks. programskift eller screenshots. Musen er desuden den første Logitech-inputenhed med Google Fast Pair-certificering, som giver øjeblikkelig parring med kompatible enheder.
Bygget til livet på farten
Konstruktionen er stødsikret og støvafvisende, og hængslet er testet til 15 års daglig brug. På batterifronten giver ét minuts opladning op til 22 timers brug, mens en fuld opladning rækker i op til 30 dage. Mobi Fold er fremstillet af op til 36 procent certificeret genanvendt plast i Graphite-udgaven, og magneterne er lavet af 100 procent genanvendte rare earth-metaller.
Pris og tilgængelighed
Mobi Fold koster 679 kroner og er tilgængelig nu. Graphite-farven sælges globalt, mens Lilac og Off-White fås på udvalgte markeder. Den beige version på billederne er ikke tilgængelig i Danmark. Der findes også en Business-udgave, som kommer med en Logi Bolt USB-C-modtager, så man kan tilslutte uden brug af Bluetooth. Den er dog heller ikke at finde i Logitechs danske webshop lige nu.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
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