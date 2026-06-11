Logitech lancerer Mobi Fold - en foldbar mus du kan tage med på farten

Logitech præsenterer en helt ny sammenklappelig mus

Mobil Fold er lille og robust

Den lover mere end en måneds batteritid

Logitech lancerer Mobi Fold, en foldbar mus der er designet til at bruge på farten — i lufthavnslounger, på caféer og i hotellobbyer. Musen kan klappes sammen til lommestørrelse og reducerer ifølge Logitech muskelbelastningen med 22 procent sammenlignet med en bærbar computers trackpad. Den koster 679 kroner og er tilgængelig nu.

Den beige model på billeder er ikke tilgængelig i Danmark (Image credit: Logitech)

Logitech har præsenteret Mobi Fold, sin første foldbare mus. Produktet er målrettet professionelle der ofte arbejder væk fra kontoret, og som finder traditionelle mus for store eller besværlige at have med i tasken. Logitech har selv foretaget en undersøgelse, der viser, at 72 procent af professionelle ejer en mus, men kun 26 procent tager den med, når de arbejder uden for deres daglige kontor.

Musen åbnes med én bevægelse. Foldemekanismen udvider enheden fra lommestørrelse til en brugbar mus, og den tænder automatisk ved åbning og slukker igen ved sammenfoldning for at spare på batteriet. Quiet-clicks gør det muligt at arbejde diskret på biblioteker og caféer uden at forstyrre omgivelserne.

Latest Videos From Watch full video here:

Tilpasning og forbindelse

Mobi Fold forbinder til op til tre enheder via Bluetooth og fungerer på tværs af Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS og Linux. Adaptive Touch Scrolling giver præcis, linjevis navigation i regneark og lange dokumenter, og de to programmerbare knapper kan tilpasses via Logi Options+-appen til f.eks. programskift eller screenshots. Musen er desuden den første Logitech-inputenhed med Google Fast Pair-certificering, som giver øjeblikkelig parring med kompatible enheder.

(Image credit: Logitech)

Bygget til livet på farten

Konstruktionen er stødsikret og støvafvisende, og hængslet er testet til 15 års daglig brug. På batterifronten giver ét minuts opladning op til 22 timers brug, mens en fuld opladning rækker i op til 30 dage. Mobi Fold er fremstillet af op til 36 procent certificeret genanvendt plast i Graphite-udgaven, og magneterne er lavet af 100 procent genanvendte rare earth-metaller.

Pris og tilgængelighed

Mobi Fold koster 679 kroner og er tilgængelig nu. Graphite-farven sælges globalt, mens Lilac og Off-White fås på udvalgte markeder. Den beige version på billederne er ikke tilgængelig i Danmark. Der findes også en Business-udgave, som kommer med en Logi Bolt USB-C-modtager, så man kan tilslutte uden brug af Bluetooth. Den er dog heller ikke at finde i Logitechs danske webshop lige nu.