Bedste robuste smartphones i 2021: vandtætte, stødsikre og IP68 smartphones

De bedste robuste smartphones på markedet tilbyder ekstrem holdbarhed, massive batterier og et væld af funktioner, der er specifikt designet til udendørs brug. Vi har testet alle de bedste mobiler designet til intensiv brug og valgt de absolut bedste muligheder.

Følgende robuste smartphones er støv- og vandafvisende, og nogle gange er de helt vandtætte med etuier eller skaller, der er stærke nok til, at du kan tabe dem på hårde overflader, uden at de går i stykker. Nogle af disse enheder overlever enhver form for stød eller tab uden at få en ridse, hvilket gør dem ideelle til brug udendørs eller i farlige miljøer.

Nogle af telefonerne på denne liste har endda gennemgået strenge tests for at sikre, at de opfylder militære standarder og dermed kan modstå ekstreme temperaturer, stød og mere.

Software på den bedste robuste smartphone er heller ikke sløv, da de fleste tilbyder ekstra funktioner, der er afgørende for visse typer arbejde: nogle kan have infrarøde kameraer, lydniveaumålere og nogle gange endda VOC (volatile organic compound) detektorer.

Så uanset om det er din hobby eller dit erhverv, der fører dig til vilde eller farlige steder, har du brug for en enhed, der holder længe med masser af funktioner, som simpelthen får dig til at foretrække hårdføre telefoner frem for moderne, men skrøbelige standard smartphones.

Endelig skal du bare huske på, at selvom alle robuste smartphones er vandtætte og støvtætte (og derfor opfylder IP68 specifikationen), er det ikke alle vandtætte telefoner, der er robuste. Så tænk dig grundigt om, når du handler efter den bedste robuste smartphone til dine behov, og sørg for at kigge på alle de funktioner, som disse mobiler kan prale af.

Så læs videre for at se vores topvalg af de bedste robuste telefoner på markedet lige nu.

Bedste robuste smartphones

Nokia XR20 er den første robuste smartphone, der blev lanceret under Nokia banneret ved hjælp af HMD Global, der nu ejer mærket. I modsætning til andre robuste smartphones, der skiller sig ud på grund af deres design, er Nokia XR20 beregnet til at passe ind i mængden med sin slanke profil og udseende.

Med hensyn til holdbarhed er XR20 IP68 certificeret, MIL-STD-810 klassificeret og er den første robuste smartphone med Corning Gorilla Glass Victus. Enheden har også en rød nødknap sammen med en dedikeret, ikke tilpasselig Google Assistant knap.

Det, der virkelig adskiller XR20 fra andre mobiler, er imidlertid, at HMD Global har garanteret, at enheden modtager fire års sikkerhedsopdateringer med tre års OS opdateringer. Virksomheden har også valgt at inkludere et års gratis udskiftning af skærmen.

Ulefone Armor 9 (Image credit: Future)

2. Ulefone Armor 9 FLIR robust smartphone Et vigtigt redskab Specifikationer OS: Android 10 Skærmstørrelse: 6.3-tommer Opløsning: 2340 x 1080 pixels CPU: Helio P90 RAM: 8GB Lagring: 128GB Batteri: 6,600mAh Bag kamera: 64MP + 5MP + 2MP Front kamera: 8MP DAGENS BEDSTE TILBUD 3.579 kr. Læs mere hos CDON DK Grunde til at købe + God pris + Endoscope og FLIR kameraer Grunde til at lade være - Ingen VOC sensor - Kun 128GB lager

Ulefone Armor 9 FLIR er den bedste robuste smartphone, du kan finde lige nu, med et par topværktøjer, som du skal kæmpe for at finde hos dens rivaler.

Telefonen leveres med både et endoskop og FLIR kamera, hvilket giver dig alsidighed til en række opgaver samt et stort batteri for at sikre, at den holder længere og nok processorkraft til de fleste opgaver.

Bedst af alt, Ulefone Armor 9 FLIR koster ikke for meget, så dens egenskaber er ikke eksklusivt til dem, der har råd. Hvis du har brug for noget hårdført og langvarigt, er dette vores valg til den bedste robuste telefon lige nu.

The Blackview BV9900 Pro (Image credit: Future)

3. Blackview BV9900 Pro robust smartphone Mistet sin krone, men stadig fantastisk Specifikationer OS: Android 10 Skærmstørrelse: 5.84-tommer Opløsning: 2280 x 1080 pixels CPU: Helio P90 RAM: 8GB Lagring: 128GB Batteri: 4,380mAh Bag kamera: 48MP + 16MP + 2MP Front kamera: 16MP DAGENS BEDSTE TILBUD 4.199 kr. Læs mere hos CDON DK 4.459 kr. Læs mere hos CDON DK Grunde til at købe + Fantastik pris + FLIR Grunde til at lade være - Ingen 5G - Mindre batterikapacitet

Blackview BV9900 Pro plejede at have titlen som vores foretrukne robuste smartphone, og selvom den er blevet slået, er den stadig et værdigt køb.

Blackview BV9900 Pro har et FLIR termisk billedkamera, en sjældenhed på robuste smartphones på trods af hvor nyttigt det kan være. Dette forbinder en vifte af 'standard' kameraer, der ledes af et 48MP kamera, hvilket er nyttigt til en række fotograferingsbehov.

Telefonen fungerer godt med sit MediaTek Helio G90 chipset, der er parret med 8 GB RAM, og løser mange opgaver let. Den er også ret godt beskyttet af en robust telefon.

Selvfølgelig er telefonen lidt bagud på et par måder - batteriet kunne være bedre, og vi havde gerne set 5G forbindelse, men det er stadig den bedste robuste smartphone, du kan få lige nu.

The Doogee S97 Pro (Image credit: Future)

4. Doogee S97 Pro robust smartphone En robust smartphone med et massivt batteri Specifikationer OS: Android 11 Skærmstørrelse: 6.39-tommer Opløsning: 1560 x 720 pixels CPU: Mediatek Helio G95 RAM: 8GB Lagring: 128GB Batteri: 8,500mAh Bag kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Front kamera: 16MP Grunde til at købe + Laserafstandsmåler + Kæmpe batteri Grunde til at lade være - Lav skærmopløsning - Tung

Doogee S97 Pro kan har måske en lavere skærmopløsning end sidste års Doogee S95 Pro, men virksomheden har gjort op for dette ved at inkludere både en laserafstandsmåler til beregning af volumener, overfladearealer og vinkler samt et enormt 8.500 mAh batteri.

Enheden har en blanding af sort plast og gråt metal med et bevidst utilitaristisk design. Det er også en af de tungeste robuste smartphones med en vægt på 350g. På trods af dette klarer S97 Pro sig rimeligt godt takket være sine kurvede kanter, og displayet er overraskende lyst. Der er også to knapper, der kan tilpasses, en fingeraftrykslæser og bagsiden af enheden rummer fire kamerasensorer.

Mens Doogee S97 Pro mangler 5G, er det en af de hurtigste robuste smartphones på markedet baseret på vores test, hvor den scorede det hidtil højeste PCMark nummer og leverede solid samlet ydeevne. Hvis batteristrøm, flere kameraer og en laserafstandsmåler er funktioner, du leder efter i en robust smartphone, så er S97 Pro måske noget for dig.

Ulefone Armor 10 (Image credit: Future)

5. Ulefone Armor 10 robust smartphone Den første 5G robuste phone Specifikationer OS: Android 10 Skærmstørrelse: 6.6-tommer Opløsning: 2400 x 1080 pixels CPU: Dimensity 800 RAM: 8GB Lagring: 128GB Batteri: 5,800mAh Bag kamera: 64MP + 8MP + 5MP + 2MP Front kamera: 16MP Grunde til at købe + Gode kameraer + Fremragende byggekvalitet Grunde til at lade være - 5G koster - Kamerabump stikker ud

Ulefone Armor 10 5G er den første 5G kompatible robuste smartphone, og selvom den måske ikke er den bedst beskyttede, vi har testet, har den stadig funktioner, der gør den konkurrencedygtig.

Du finder ikke trådløs opladning i mange robuste smartphones, og du får heller ikke så gode kameraer eller 5G kompatibilitet, så hvis disse funktioner lyder vigtige for dig, kan dette være et godt valg.

Ja, den er lidt større end mange kunne ønske sig, og lagring kan være for lavt for nogle, men du har måske ikke noget imod disse mangler.

(Image credit: Future)

6. Unihertz Atom XL robust smartphone En god handel for en robust smartphone Specifikationer OS: Android 10 Skærmstørrelse: 4-tommer Opløsning: 1136 x 640 pixels CPU: Helio P60 RAM: 6GB Lagring: 128GB Batteri: 4300mAh Bag kamera: 48MP Front kamera: 8MP Grunde til at købe + Oleofobisk skærm + 48MP hovedkamera Grunde til at lade være - Gammel CPU - Intet cover til porte

Unihertz er et firma, der konstant har mindst en enhed på vores liste over de bedste robuste telefoner, og i øjeblikket er Atom XL den bedste telefon vi har testet fra firmaet.

Atom telefonerne er ret små, og selv denne ekstra store version er stadig ret lille med en 4-tommer skærm. Det er derfor imponerende, at sådanne specifikationer er pakket ind i den lille mobil, som et 4.300mAh batteri, 48MP kamera og 6GB RAM, hvoraf de fleste er specifikationer, du ville finde på en 6. noget-tommer ikke-robust smartphone.

Nogle ulemper, vi fandt med telefonen, er processoren, som er lidt på den gamle side (Mediatek har en Helio P90 i nogle telefoner lige nu), og den havde en beskyttelsesfejl, at USB- og hovedtelefonstikket ikke havde noget cover.

Cat S62 Pro (Image credit: Mark Pickavance)

Cat S62 Pro er en fantastisk robust smartphone fra en af de mest populære virksomheder inden for feltet, Cat, som bygger på sine forgængere i et par store afdelinger. Faktisk er dette den bedste robuste smartphone med Cat navnet, du kan købe lige nu.

Hvis du køber den robuste Cat S62 Pro smartphone, får du specifikationer, der ville se godt ud på en standard smartphone som Snapdragon 660 chipsættet, en FHD skærm og 128 GB lagerplads, og den kører også Android 10, hvilket ikke er noget, du kan sige om mange robuste smartphones.

Så er der funktioner, der er nyttige i en robust kapacitet som en FLIR sensor, en hårdfør konstruktion og en programmerbar ekstra knap på siden.

Vi havde problemer med bag kameraet med lav opløsning, og telefonen har heller ikke trådløs opladning som mange af sine konkurrenter, men hvis du kan se forbi disse problemer, er det en robust smartphone, der er værd at overveje.

(Image credit: Future)

8. Oukitel WP8 Pro rugged smartphone En robust phablet Specifikationer OS: Android 10 Skærmstørrelse: 6.49-tommer Opløsning: 1560 x 720 pixels CPU: Helio P22 RAM: 4GB Lagring: 64GB Batteri: 5,000mAh Bag kamera: 16MP + 2MP + 2MP Front kamera: 8MP DAGENS BEDSTE TILBUD 1.459 kr. Læs mere hos CDON DK Grunde til at købe + Elegant design + Oleofobisk skærm Grunde til at lade være - MicroUSB port - Sub-par performance

Oukitel WP8 Pro er en low-end robust smartphone, der tilbyder et hårdt design og ny software til en lav pris, med et par ting, der kunne have været bedre.

Tilstedeværelsen af en microUSB port resulterer i langsommere opladning end den nuværende standard USB-C, en low-end processor til begrænset ydelse, og den har en skærm med lavere opløsning end meget af konkurrencen.

Hvis du kan se forbi disse problemer, og er på markedet efter en af de billigere robuste telefoner der findes, kan dette være et godt valg.

9. Blackview BV9500 Pro robust smartphone Var engang i toppen af denne liste, men er stadig imponerende Specifikationer OS: Android 8.1 Skærmstørrelse: 5.7-tommer Opløsning: 2160 x 1080 pixels CPU: MT6763T Octa Core RAM: 6GB Lagring: 128GB Batteri: 10000mAh Bag kamera: 13MP Front kamera: 16MP Grunde til at købe + Meget lang batterilevetid + Hurtig og trådløs opladning Grunde til at lade være - Tung og omfangsrig - Ikke strålende lydkvalitet

Blackview har en række robuste IP68 certificerede Android telefoner til rådighed, og de har en tendens til at være både stærke og overkommelige. Denne model kommer imidlertid til et betydeligt højere prispunkt, og den har alle klokker og fløjter, herunder PTT (push-to-talk) til kommunikation i walkie-talkie stil.

Faktisk ville du blive hårdt presset, hvis du skulle finde en anden robust smartphone, der tilbyder noget i nærheden af den mængde funktioner - og batterilevetid - som Blackview BV9500 Pro gør. Den er solidt bygget, hvilket betyder, at det er en stor enhed, men hvad der virkelig får Blackview BV9500 Pro til at skille sig ud, er dens omfattende liste over funktioner, der gør den ideel til udendørs brug.

