Letar du efter en ny TV inför VM? Här är mina tre favoriter som TechRadars TV-testare – men skynda dig, för de kanske inte finns kvar särskilt länge

Det är mindre än en vecka kvar till VM-premiären den 11 juni och om du fortfarande funderar på vilken TV du ska köpa är jag här för att hjälpa till.

Som TechRadars TV-testare har jag recenserat ett stort antal av de bästa TV-apparaterna under de senaste åren. Sport är alltid en del av mina tester och fotboll är nästan alltid sporten jag använder som referens.

För att en TV ska vara bra för sport – inklusive flera av de fem viktigaste egenskaperna att leta efter i en TV för VM – behöver den erbjuda utmärkt rörelsehantering, hög ljusstyrka och helst bra hantering av reflektioner. Bra färgåtergivning och god skärmuniformitet (förmågan att visa stora ytor med samma färg jämnt och korrekt) är också viktiga faktorer.

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Här nedanför har jag valt ut tre TV-apparater som jag tycker uppfyller kraven och som jag själv har testat.

Samsung QN90F

(Image credit: Future)

Anledningar att köpa

Fantastisk rörelsehantering

Matt antireflexskärm

Utmärkt pris för en flaggskeppsmodell

Samsung QN90F var företagets flaggskeppsmodell bland 4K Neo QLED-TV-apparater under 2025 och fick full pott med fem stjärnor i vår recension. Det var också vårt förstahandsval som bästa TV för sport i flera av våra topplistor förra året och det finns goda skäl till det.

QN90F erbjuder utmärkt rörelsehantering, vilket är perfekt för att återge allt det snabba tempot under fotbolls-VM på ett korrekt sätt. Oavsett om det handlar om en boll som flyger över planen eller en yttermittfältare som sprintar längs kanten ser rörelserna mjuka och naturliga ut på QN90F.

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TV:n är utrustad med den matta antireflexskärmen Glare Free, som först introducerades på OLED-modellen Samsung S95D. Det gör QN90F perfekt för tittande i ljusa rum. Den hanterar effektivt spegelliknande reflektioner som ofta kan störa på andra TV-apparater. Det blir särskilt användbart under VM-matcher som spelas dagtid.

QN90F erbjuder dessutom stark HDR-ljusstyrka över hela skärmen (661 nits i Standard-läget) och effektiv lokal dimning, vilket ger mycket god skärmuniformitet – något som är viktigt för att återge den stora gröna fotbollsplanen på ett övertygande sätt. Båda dessa egenskaper bidrar till en ännu bättre bildupplevelse.

Just nu kostar 65-tumsmodellen av QN90F cirka 14 990 kronor, vilket är ett mycket attraktivt pris för den här TV:n. Däremot verkar lagersaldona minska snabbt hos flera stora återförsäljare, så passa på att slå till innan den försvinner helt.

TCL C7K

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Anledningar att köpa

Mycket prisvärd sett till vad den erbjuder

Ljusstark och färgstark bild

Stabil rörelsehantering

TCL levererade en stark serie mini-LED-TV-apparater förra året, men den modell som imponerade mest när det gäller prisvärdhet var TCL C7K.

TCL C7K levererar framför allt mycket hög ljusstyrka för att vara en prisvärd mini-LED-TV. Med över 600 nits i helskärmsljusstyrka i både HDR och SDR är det en imponerande ljusstark TV för pengarna, vilket är viktigt för sporttittande dagtid och för att återge fotbollsplanen korrekt under VM-matcherna. Vi noterade i vårt test av QM7K att den har en ganska reflekterande skärm, men om du kan kontrollera ljusinsläppet i rummet är TCL C7K väl värd investeringen.

Med rätt inställningar erbjuder TCL C7K också mycket bra rörelsehantering. När jag testade C7K fann jag att en inställning för judder reduction mellan 3 och 5 gav en mjuk bild som inte såg artificiell ut när jag tittade på fotbollsmatcher.

TCL C7K har dessutom den nya Halo Control-tekniken för effektivare lokal dimning och minskad blooming, och den fungerar verkligen. Du kan förvänta dig en jämn och stabil bild när du följer VM.

Den verkliga höjdpunkten med TCL C7K är dock priset. En 65-tumsmodell kostar runt 9 990 kronor, vilket är ett fantastiskt pris för den här TV:n. Lagersituationen verkar hyfsat stabil just nu, men vi räknar med att den här modellen kommer att sälja snabbt framöver.

LG C5

(Image credit: Future)

Anledningar att köpa

Sylvass bildprestanda

Rik och detaljrik bildkvalitet

Mycket attraktivt pris just nu

Även om vi generellt rekommenderar mini-LED framför OLED för sport skulle jag göra läsarna en otjänst om jag inte tog med LG C5, som är en av de bästa OLED-TV-apparaterna jag testade förra året. Den når inte samma ljusstyrka som en mini-LED-TV och är därför inte lika bra för dagtittande, men det finns flera skäl att överväga den.

C5 har fantastisk rörelsehantering. Genom att helt enkelt välja läget Natural i TruMotion-inställningarna upplevde jag att C5 var utmärkt för sport, med mycket bra hantering av kamerans snabba rörelser under intensiva fotbollsmatcher. Bilden såg naturlig och mjuk ut genom hela matchen, oavsett vad som hände på skärmen. Om du föredrar att undvika rörelseutjämning gör TV:n dessutom ett bra jobb även utan den typen av bearbetning.

I Standard-läget levererar C5 kraftfulla och fylliga färger som verkligen får spelarnas matchställ att sticka ut. Den erbjuder också de skarpa texturer och den detaljrikedom som OLED-tekniken är känd för, vilket gör att VM-matcher ser fantastiskt bra ut. C5 är dessutom mycket skicklig på uppskalning, vilket är en stor fördel för matcher som sänds i HD eller SDR.

C5 har visserligen en reflekterande skärm, så om du har ett mycket ljust rum utan möjlighet att kontrollera ljuset är någon av mini-LED-modellerna ovan ett bättre val. Men när 65-tumsmodellen av C5 just nu kostar runt 15 990 kronor är den svår att inte rekommendera.

Lagersituationen ser bra ut just nu, men med Prime Day runt hörnet och efterföljaren LG C6 redan ute på marknaden kanske C5 inte finns kvar särskilt länge.