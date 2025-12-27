De största tekniktrenderna att vänta sig 2026

En del av mig skulle gärna vilja sitta här och njuta av den varma känslan av att ha prickat så många förutsägelser för 2025. Jag såg armén av humanoida robotar komma, vikbara telefoner ta fart, fler AI-redo lokala CPU:er, fler agenter, smartglasögon som tog ett stort kliv framåt och AI-hårdvara som tappade fotfästet. Men att skryta tar oss ingenstans. Det är dags att rikta blicken mot det snabbt annalkande nya året. Vad kommer 2026 att föra med sig på teknikfronten?

Jag har några idéer, och ett ögonblick övervägde jag att göra detta till en artikel med ett enda ord: ”AI”. Men det är förstås mer nyanserat än så. Utvecklingen inom detta enorma och ständigt växande område, som sammanfattas av den allt mer allestädes närvarande förkortningen, kommer att vara mångfacetterad.

När jag tänker på 2026 är huvudet fullt av möjligheter, och eftersom jag inte är någon verklig profet har jag bara mina hyfsat välgrundade gissningar att luta mig mot. Därför gjorde jag som jag gjort tidigare år och pratade med min gode vän och långvarige branschbevakare Tim Bajarin, som är ordförande för analysgruppen Creative Strategies, Inc.

Få människor förstår teknikbranschen och de tektoniska skiften som med jämna mellanrum sker inom den bättre än han, och Bajarin har en unik förmåga att kalla strunt på några av mina vildare förutsägelser. I år visade det sig att vi till stor del var överens.

AI överallt

(Image credit: Getty Images / Justin Sullivan)

Du behöver inte mig för att berätta att artificiell intelligens kommer att fortsätta sitt stadiga intåg i – och genom – varje del av våra liv. Det blir ingen bubbla som spricker, bara större och bättre modeller, samt någon form av intäktsgenerering via integrerad annonsering i våra prompt-svar.

Det är troligt att OpenAI, den nuvarande marknadsledaren inom generativ AI, levererar GPT-6. Det skulle innebära ett massivt kliv framåt i beräkningskraft och resonemang. Bajarin höll med och sa till mig att han hade ”hört att det kommer att bli betydande”.

Frågan är dock om detta blir det första lilla steget på den långa vägen mot artificiell generell intelligens (AGI) – den form av AI där systemen tänker och agerar mer som vi gör.

Tidigare i år sa OpenAI:s vd Sam Altman att vägen till AGI redan var löst. Sedan dess har han dock tagit avstånd från ett sådant påstående, delvis för att han anser att begreppet – kanske likt själen eller det mänskliga medvetandet – har tappat sin betydelse.

Kanske är det därför Bajarin och jag inte var helt överens när det gäller AGI. Jag förutspådde att vi skulle se de första tydligt definierbara tecknen redan nästa år.

”Inte 2026. AGI har fortfarande mycket arbete kvar när det gäller både processhastighet och mjukvara. Min personliga uppfattning är att vi inte kommer att se verklig AGI före tidigast 2028”, skrev Bajarin till mig i ett mejl.

Problemet, som han förklarade det för mig, är att dessa AI-system ännu inte har uppnått något som kallas ”polymatisk artificiell generell intelligens”.

Vad betyder det? Föreställ dig en person som förstår musik, konst, fysik, biologi, teologi och arkitektur – och på en tillräckligt djup nivå kan tänka tvärvetenskapligt för att nå nya och fräscha insikter. En sådan person kallas en polymat, och en verklig AGI borde uppvisa motsvarande egenskaper, om än i en oändligt mycket större skala.

Som Bajarin uttryckte det: 2026 blir inte året för denna omvälvande händelse. Vi får väl jämföra anteckningar igen om tolv månader.

Ett jämnt lopp

(Image credit: Shutterstock/Poetra.RH)

Det betyder inte att vi inte kommer att se några stora förändringar i AI-racet.

Trots att det finns flera AI-bolag som alla slåss om dina promptar och din uppmärksamhet, kan 2026 bli året då racet kokar ner till en ren duell mellan de två stora: OpenAI och Google.

Google kommer att vara laserfokuserat på att trycka in Gemini överallt. Den tunna skiljelinjen mellan AI-översikter och vanliga Google-sökresultat kommer att suddas ut, och till slut kommer du inte ens veta om du söker i kunskapsgrafen eller i Geminis enorma ”hjärna”.

Samtidigt kommer ChatGPT:s tillväxt som ett förstahandsval för sökningar – ofta kallad bara ”Chat” av lojala användare – enligt Bajarin hjälpa OpenAI att hamna i tuff konkurrens med Google.

Det kommer inte att finnas någon tydlig vinnare, men deras gemensamma dominans kan innebära att andra AI-aktörer slås ut eller slukas av konkurrenter. Bajarin höll med och sa att en sådan konsolidering var ”oundviklig”.

En sak vi däremot inte kommer att få se under 2026 är någon verklig AI-reglering. På ett sätt är det väntat. Det är svårt att reglera en värld som nu rör sig i AI-tempo. ”Regeringar har inget stabilt grepp om hur de ska reglera, med tanke på den snabba AI-utvecklingen”, skrev Bajarin.

På sätt och vis känner jag nästan med tjänstemännen som kämpar för att hålla sig uppdaterade. Å andra sidan är det faktiskt deras jobb, och helt oreglerad AI-utveckling – särskilt om agentbaserad AI verkligen tar fart och vi får en glimt av AGI – är ett recept på katastrof.

Chip-efterdyningar

(Image credit: Pixabay)

På andra håll kommer RAM-krisen som började 2025 att förvärras under 2026, med tillgångar som når rekordlåga nivåer och priser som skjuter i höjden. Vinnarna blir de företag som bunkrade billigt RAM i tid.

Förlorarna blir däremot konsumenterna, som får svårt att köpa prisvärda grafikkort med tillräckligt mycket minne, eller att uppgradera svaga system med mer RAM.

Nvidia

(Image credit: Nvidia)

Nvidias ledande position inom AI-chip kommer att fortsätta sin globala expansion och GPU-entusiaster kommer att fortsätta få lida.

Det är oklart för mig om Nvidia över huvud taget har något större intresse av att utveckla konsumentprodukter bortom den nuvarande RTX 50-serien.

”Detta kommer att bli viktigare i takt med att 2026 utvecklas”, skrev Bajarin, och jag tror att han har rätt. PC-spelarnas känsla av att bli åsidosatta riskerar att växa till djup frustration om Nvidia inte kan visa något verkligt engagemang för just den marknadssektorn.

Windows, Intel, AMD, och Qualcomm

(Image credit: Unsplash / Windows)

ARM-revolutionen för stationära datorer har varit något av en uppenbarelse för konsumenter som länge har stått ut med kraftfulla men strömslukande Intel-processorer och trott att medioker batteritid var något man helt enkelt fick leva med.

Jag hoppade själv på tåget för flera år sedan med min första MacBook Air med M1, och i dag använder jag en extremt kraftfull MacBook Pro 14 med M5. Jag har också blivit imponerad av det jag sett från Qualcomm Snapdragon X Series Elite och Plus – de systemen matchar Apple både när det gäller prestanda och batteritid. Min prognos för 2026 är att Qualcomms andel av levererade och sålda Windows Copilot-datorer faktiskt kan bli mätbar.

År 2024 stod Qualcomm-baserade Windows-datorer för mindre än 1 procent av marknaden. Qualcomm hävdade att de stod för 10 procent av systemen som såldes för minst 9 000 kronor under 2025, men Bajarin är fortsatt skeptisk till att ARM-baserade Windows-system kommer att flytta nålen så mycket under 2026. ”Det tar fart, men det mesta vi ser som skeppas i dag är fortfarande Intel- och AMD-baserade datorer.”

Det låter rimligt, men Intels problem och AMD:s fokus på mer prisvärda system får mig att tro att möjligheten för Snapdragon-datorer under 2026 kommer att vara enorm.

Stort år för Apple

(Image credit: Getty Images)

Jag har många tankar om Apple, men låt oss börja med glasögonen. Apples vd Tim Cook har pratat om förstärkt verklighet (AR) i åratal, och jag är övertygad om att han just nu försöker lista ut hur Vision Pro ska positioneras om, fullt ut mot företagsmarknaden, samtidigt som han skapar utrymme för iGlasses.

Det är tydligt för mig att Apple inte längre kan vänta med att visa sina kort inom det här området, när Meta, Google, Samsung, Xreal och andra redan levererar övertygande, lätta AR-upplevelser i glasögonform.

”Jag tror att Apple-glasögon kommer att släppas före slutet av 2026”, säger Bajarin i ett av sina mer djärva påståenden. ”De har arbetat med AR-glasögon sedan 2017”, tillägger han. ”De behövde bara rätt teknik, och nu är de nära att ha det som krävs för en första generation.”

Det låter spännande, men Apple gör klokt i att leverera något som känns som mer än bara en ”första generation”. Om glasögonen lanseras sent under 2026 – och om de gör det tror jag att det sker i september, i samband med att bara tre nya iPhone 18-modeller presenteras – måste de vara lika polerade som Vision Pro, lika lätta som Meta Ray-Ban Display och lika prisvärda som Echo Frames.

Det är möjligt att vi får se en första glimt av Apples iGlasses på WWDC 2026, men den kommersiella lanseringen kan dröja till senare under året, och det finns till och med en chans att den skjuts upp till 2027.

Under tiden kommer de utlovade Android XR AI-displayglasögonen sannolikt att lanseras någon gång under sommaren och snabbt etablera sig som några av de mest eftertraktade bärbara prylarna under 2026.

Ingen paus för vikbara

(Image credit: Samsung)

Samtidigt som jag började arbeta med den här artikeln överraskade Samsung med en tidig presentation av Galaxy Z Trifold, tillsammans med ett löfte om lansering i Sydkorea i år och i fler marknader under 2026.

Det är ännu ett tecken från den ledande aktören inom vikbara telefoner på att detta formfaktor är här för att stanna och kommer att växa som marknad, byggd vidare på det som Samsung och konkurrenter i andraledet som Google redan har etablerat.

Konkurrensen kommer att bli ännu mer intressant i år, när Apple till slut väntas leverera sin version av en iFold eller iPhone Fold, eller kanske en vikbar iPad, möjligen båda.

Jag skulle gärna säga att Apple har lärt sig en läxa av Vision Pro och inte kommer att prissätta den vikbara iPhone Fold helt utom räckhåll för de flesta konsumenter, men det faktum att företaget ännu inte har ruckat på Vision Pro-priset gör mig mindre hoppfull.

Google, Siri

(Image credit: Apple)

På AI-fronten är det ingen hemlighet att Apple enligt rykten för djupa diskussioner med Google om att integrera Gemini i Siri, mot en rejäl licensavgift.

Det är så Apple till slut kommer att leverera den Siri och Apple Intelligence som företaget först lovade för nästan två år sedan. Bajarin höll med mig på den punkten, och jag styrde därför samtalet mer direkt mot Tim Cook och frågan om succession.

Jag förväntar mig fullt ut att Tim Cook sitter kvar som vd under hela 2026, men att vi får se en tydligare positionering av chefen för hårdvaruutveckling, John Ternus, som en slags vd-i-väntan. Under de senaste månaderna har Apples högsta ledning mest liknat en karusell, men det kommer inte att påverka vare sig Cook eller Ternus.

Bajarin höll med om min övergripande bedömning, men gav mig ett ännu bättre skäl till varför Cook blir kvar: ”AR-glasögonen är hans baby och han kommer inte att lämna förrän de är lanserade och har fått det genomslag för AR som han har föreställt sig.”

Glöm inte robotarna

(Image credit: 1X)

Arbetet med att få ut humanoida robotar på marknaden i större skala kommer att ta fart på allvar under 2026, med start tidigt på året när 1X levererar den första omgången Neo Beta-robotar för 20 000 dollar till kunder. Men jag förutspår en tuff start för varumärket, eftersom tidiga användare snabbt kommer att bli frustrerade över robotarnas långsamma förmågor. Om du är okej med att din robot tar 45 minuter på sig att tömma diskmaskinen, då klarar du dig.

Den goda nyheten är att utvecklingstakten kommer att vara hög, ungefär som med de springande robotar vi såg dyka upp sent i år. De flesta stora robotikbolag använder AI för att snabba upp träningen, och de här humanoiderna kommer att bli bättre än någonsin på att hantera det oväntade.

Ändå är den bistra verkligheten att vi är flera år ifrån att någon av dessa robotar faktiskt är redo för att fungera fullt ut i hemmen. Bajarin håller med och säger till mig: ”Det är fortfarande två till tre år bort.” Det tycker jag, ärligt talat, är generöst räknat.

Resten

(Image credit: Shutterstock)

Det där är mina största tankar, men det finns mängder av andra områden där vi kommer att se rörelse, överraskningar och kontroverser:

AI-skådespelare kommer att dyka upp i fler reklamfilmer och synas, oftast i bakgrunden, i filmer och tv-serier. Skådespelarfacket kommer att protestera högljutt, men jag är orolig för att de inte kommer att kunna göra särskilt mycket åt det.

Nästa version av Windows kommer att heta Windows Copilot.

OpenAI kommer att fortsätta röra sig snabbt. GPT-6 kommer garanterat att gå för långt på något sätt, OpenAI kommer att be om ursäkt, justera med GPT-6.1 och gå vidare.

Konsumenter kommer att behöva välja mellan OLED-TV-apparater och ett nytt utbud av micro RGB-TV-apparater som lovar högre ljusstyrka och bättre färger med mindre filtrering.

8K-TV-apparater kommer fortfarande inte att slå igenom.

Sociala mediers genomslag kommer att minska när generation Z och framför allt generation Alpha vänder dem ryggen till förmån för mobilfria, fysiska relationer och aktiviteter. Fotnot: TikToks ägarstruktur och algoritm kanske fortfarande inte är lösta.

Sam Altman och Jony Ive kommer att lansera sin AI-hårdvara till enorm uppmärksamhet och stort buzz, men några enorma försäljningssiffror lär inte följa.

AI-drivna nätverksattacker kommer att öka och kan leda till stora avbrott hos plattformar och molntjänster.

Jag vet, det är mycket att ta in. Den här tiden på året är min hjärna ett virrvarr av möjligheter och framtidsspaningar, och jag är säker på att jag har missat en del saker, inte minst några av dina egna favoritämnen. Dessutom kommer det garanterat att dyka upp några stora, genuina överraskningar under 2026. Oavsett vad som händer är jag med på resan. Det är trots allt det jag pysslar med.

