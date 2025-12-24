iOS 26.3 lägger till AirPods-liknande snabbparkoppling för hörlurar från tredjepart

Vad sägs om ett par Pixel Buds Pro till din iPhone?

iOS 26.3 lägger till AirPods-liknande funktioner för andra trådlösa earbuds

Mjukvaran rullas ut någon gång i början av 2026

Det är ett nytt EU-krav, så det gäller inte globalt

En av de stora fördelarna med att använda AirPods tillsammans med iPhone, eller egentligen vilken Apple-enhet som helst, är hur snabbt och enkelt parkopplingen fungerar. Den bekvämligheten är nu på väg även till hörlurar från tredjepart – men endast inom EU.

Precis som övergången till USB-C, alternativa appbutiker och andra förändringar drivs detta av EU:s Digital Markets Act (DMA). Lagen antogs i november 2022 och sätter gränser för hur långt stora teknikbolag får gå när det gäller att hålla sina ekosystem stängda.

Enligt MacRumors kommer iOS 26.3 att öppna upp för tillverkare av trådlösa hörlurar som vill att deras produkter ska fungera lika sömlöst med iPhone som AirPods gör i dag. Testerna kommer att ta tid, men vi kan börja se funktionen rullas ut under 2026.

Just nu finns iOS 26.3 endast som betaversion, men vi har redan hört en hel del om vilka nyheter uppdateringen ska föra med sig till miljontals iPhone-användare världen över. Bland annat nämns vidarebefordran av notiser och ett nytt gäng bakgrundsbilder.

”Mer sammankopplat”

Apple AirPods Pro 3 (Image credit: Future)

EU:s tillsynsmyndigheter lyfter ivrigt fram användarfördelarna med detta. Förändringen är enligt EU-kommissionen ”ytterligare ett steg mot ett mer sammankopplat digitalt ekosystem som kommer att gynna alla EU-medborgare”.

Två funktioner öppnas specifikt upp för hörlurar från tredjepart. Den ena är närhetsparkoppling, där parkopplingen startar automatiskt när du håller hörlurarna nära telefonen. Den andra gäller notiser, vilket innebär att hörlurarna och andra enheter kan ta emot aviseringar och svara på dem.

Den sistnämnda funktionen blir även en bonus för de bästa smartklockorna. Den sömlösa notissynkningen som i dag är exklusiv för Apple Watch ska även komma till modeller från andra tillverkare – återigen förutsatt att du befinner dig inom EU.

Apple har inte kommenterat de här funktionerna specifikt, men har vid upprepade tillfällen kritiserat DMA och EU:s sätt att genomdriva lagen. Det har redan lett till att flera funktioner, som Apple Intelligence och Live Translation för AirPods, har försenats i europeiska länder.