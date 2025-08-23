Rapport: Apple överväger att lägga in Gemini i Siri-hjärnan

Bloomberg rapporterar att Apple tittar på Gemini för att driva Siri

Apple Intelligence bästa delar är fortfarande försenade till möjligen 2026

Ingen bekräftelse från något av företagen och rapporten beskriver diskussionerna som i ett allra tidigaste skede

Apples ansträngningar för att leverera den smartare Siri och fulla Apple Intelligence vi blev lovade "under det kommande året" kan få en skjuts från en oväntad tredje part om Bloombergs senaste rapport stämmer. iPhone-tillverkaren uppges vara i tidiga samtal om att integrera Gemini i Siri.

Det finns inte många detaljer bortom det, men Bloombergs Mark Gurman hävdar att skiftet till dessa Google-samtal skedde efter att Apple inte kunde nå finansiella villkor med Anthropic (skaparen av Claude AI).

Möjligheten att Apple använder Geminis mycket mer kompetenta generativa AI och någon av dess modeller (Gemini Pro, Flash, Lite?) för att tillföra den samtalsintelligens som Siri saknar skulle omedelbart förvandla Apples nästan 15 år gamla digitala assistent till ett mer kapabelt AI-verktyg, men det skulle också innebära att Apple avsäger sig kontrollen i vad som är ett centralt digitalt kapprustningslopp.

Hur vi hamnade här

Även om samarbeten med tredje parter alltid varit en del av Apple Intelligences strategi, har Apples vd Tim Cook och företagets utvecklingsledning aldrig nämnt att man skulle använda någon annans generativa AI-modeller. Det är också ett faktum att lanseringen av Apple Intelligence inte riktigt har gått enligt plan.

Under TechRadars intervju vid WWDC 2025 med Apples Senior Vice President of Software Engineering, Craig Federighi, som nu också leder Apples AI-utvecklingsarbete, förklarade han varför företaget inte levererat full Apple Intelligence och en smartare Siri i tid. Efter att ha kämpat med att få V1-arkitekturen att fungera som de ville, stod Apple inför ett beslut:

"...i grunden fann vi att begränsningarna i V1-arkitekturen inte tog oss till den kvalitetsnivå som vi visste att våra kunder behövde och förväntade sig." Han tillade, "Så fort vi insåg det [...] lät vi alla veta att vi inte skulle kunna lansera det och att vi skulle fortsätta arbeta med att skifta fullt ut till den nya arkitekturen."

Gurman menar dock att Apple fortfarande inte är helt bundet till att använda sin egen arkitektur och sina egna modeller, och snart kommer att fatta beslut om huruvida man ska lägga ut åtminstone en del av den nödvändiga intelligensen på en tredje part som Google. Återigen, de diskussioner han beskriver är i det tidigaste skedet. Vad som än händer, förutsatt att de existerar, är det osannolikt att de får någon inverkan på den kommande lanseringen av iOS 26, som innehåller enstaka Apple Intelligence-uppdateringar men praktiskt taget inga för Siri.

Inga främlingar

Apple och Google är redan samarbetspartners inom sök (Google är Safaris standardsökmotor) och i Apples Visual Intelligence, där du kan välja att använda Google för att söka på tagna bilder (eller fråga OpenAIs ChatGPT om dem).

Ändå skulle Gemini inuti Siri markera en stor vändpunkt för Apple och ett erkännande av att man helt enkelt inte är kapabel att konkurrera inom AI-sfären, åtminstone inte på samma nivå som OpenAI, Anthropic, Perplexity eller Google.

Denna metod är inte helt ny; Microsofts Copilot är i princip en omprofilering av ChatGPT (även om det finns frågor om Microsoft kommer fortsätta få tillgång till OpenAIs bästa modeller).

Ändå har Apple lagt mycket arbete och marknadsföring på Apple Intelligence. Frågan är, kan det fortfarande kallas så om en stor del av det drivs av Google?

Vi kontaktade Apple och Google för en kommentar. Google hade ingen kommentar. Vi uppdaterar denna artikel om och när Apple svarar.