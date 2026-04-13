”Apple kommer att bita ihop och köra vidare”: ny rapport tyder på att iPhone Air 2 inte är nerlagd och jag hoppas verkligen att det stämmer

Det är ingen hemlighet att iPhone Air inte säljer så bra som Apple hade hoppats (en rapport från oktober hävdade att det fanns ”praktiskt taget ingen konsumentefterfrågan” på enheten), men det kan fortfarande finnas lite liv kvar i Apples superslimma iPhone-projekt.

Enligt ett nytt inlägg på Weibo från den kinesiska läckan Fixed Focus Digital planerar Apple fortfarande att släppa en iPhone Air 2 ”oavsett hur dåligt den säljer” och företaget sägs ”bita ihop och köra vidare med minst två generationer”.

Det finns flera mycket stora skäl att tvivla på det här påståendet (jag går igenom dem lite längre ner), men jag är personligen helt för en uppföljare till vad som utan tvekan är Apples mest spännande telefon på flera år.

Men låt oss börja med skepsisen. För det första kan vår översättning av Weibo-inlägget ha tappat en del av originalets nyanser. Det börjar med att säga att ”Air 2 kommer att fortsätta itereras som vanligt”, men ”itereras” betyder i det här sammanhanget kanske inte ”släppas” och det är möjligt att ordet inte ens är en exakt översättning av den ursprungliga kinesiskan (MacRumors översatte till exempel en del av inlägget som ”oavsett hur katastrofala försäljningssiffrorna blir”, vilket skiljer sig något från vår översättning av samma rad).

iPhone Air mäter bara 5,64 mm vid sin tunnaste punkt. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

För det andra pekar nästan alla tecken mot att Apple kommer att släppa iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max och en vikbar iPhone Ultra i september. De stora läckorna har ännu inte nämnt iPhone Air 2 vid namn och Apples event i mars 2027 kommer sannolikt att fokusera på nästa generation av företagets icke-Pro-modeller, nämligen iPhone 18 och iPhone 18e.

iPhone Air 2 skulle vara en tydlig premiummodell och därför passar den inte särskilt bra att lansera tillsammans med dessa två mer prisvärda modeller. Det verkar också osannolikt att Apple skulle fylla sitt nästa september-event med fyra nya och väldigt olika telefoner (Weibo-inlägget specificerar egentligen inte september som lanseringsmånad, men formuleringen ”itereras som vanligt” antyder det).

För det tredje är Apple inte ett företag som brukar ”bita ihop” för att lansera en olönsam produkt. Jag skrev nyligen en krönika om Tim Cook och hans metodiska och enligt honom själv ”hänsynslösa” sätt att driva företaget och om iPhone Air faktiskt säljer dåligt skulle en slags Hail Mary-lansering av iPhone Air 2 gå helt emot den förutsägbarhet (och därmed lönsamhet) som vi har vant oss vid från Apple.

Tyvärr tror jag därför inte att vi kommer att få se en uppföljare till iPhone Air inom den närmaste tiden, åtminstone inte om inte fler läckor dyker upp och bekräftar rapporten. Men det betyder inte att jag personligen tycker att Apple borde ge upp sitt superslimma iPhone-projekt.

Ge inte upp, Apple

iPhone Air är kanske en av de mest stilrena telefoner som finns att köpa idag. (Image credit: Future)

Förra månaden skrev jag att iPhone Air är Apples vackraste och mest frustrerande telefon, och även om jag inte är helt förvånad över att den inte har sålt så bra som väntat tror jag att Apple skulle kunna öka dess attraktionskraft med bara några få justeringar.

I min egen erfarenhet har jag aldrig haft så många människor som kommit fram och frågat vilken telefon jag använder som när jag har haft iPhone Air. Den är unik, den är vacker och den får mig (och uppenbarligen även andra) att känna samma entusiasm som gamla Apple-produkter brukade göra. Bara det är skäl nog för Apple att släppa en andra modell – konsumenterna visste inte att de ville ha en iPhone Air första gången. Nu kanske de har hunnit prova en själva och blivit övertygade om idén med en superslim telefon.

Men bortsett från designen behöver iPhone Air 2 en telefotokamera för att motivera sitt sannolikt höga pris. iPhone Air kostar från 13 995 kronor, men har samma kamerahårdvara på baksidan som iPhone 17e, som kostar 8 495 kronor, vilket är nästan halva priset. Användare av iPhone 17 Pro kommer inte att titta två gånger på en enhet med bara en kamera.

Sedan har vi batteritiden. iPhone Airs batteri som ska räcka ”hela dagen” är inte dåligt enligt branschstandard, men det är definitivt sämre än iPhone 17 Pro, iPhone 17 och kanske till och med iPhone 17e. Det är ytterligare ett svårt piller att svälja.

Naturligtvis är iPhone Air så tunn och elegant just eftersom den saknar telefotokamera och ett stort batteri, men det är Apples problem att lösa. Kanske kan företaget inspireras av Honor, som offrade några millimeter på sin Honor Magic 8 Pro Air för att ge telefonen batteritid på flaggskeppsnivå och en bakre kamera med tre linser.

Hur som helst skriker jag kanske bara ut i tomma intet här. Hur mycket jag än hoppas på det tror jag inte att iPhone Air 2 är på väg inom den närmaste tiden. Men jag tycker inte heller att vi ska betrakta Apples första modell som ett misslyckande. Det är en verkligt vacker teknikprodukt som tyvärr offrar lite för mycket för den Pro-orienterade iPhone-användaren. Förhoppningsvis kan den ännu tunnare iPhone Ultra fylla samma designmässiga tomrum.